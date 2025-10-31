तुला राशिफल 31 अक्टूबर 2025: तुला राशि वालों का हेल्थ के मामले में खराब समय, लवर से बेकार बातों पर बहस ना करें

Hindustan Hindi News
संक्षेप: Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal predictions : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वालों का हेल्थ के मामले में खराब समय, लवलाइफ में बेकार बातों पर बहस ना करें।

Libra Horoscope Today 31 October 2025: आज तुला राशि वालों के फैसले मेरिट पर बेस्ड होंगे। लवअफेयर में ईगो को फिलहाल छोड़ दें। पैसों के मामले में इस समय सेफ निवेश को चुनें। अपने काम के प्रति कमिटमेंट रखें, इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आज हेल्थ में भी अच्छी रहेगी। एक शानदार लवलाइफ में आपके एंट्री करने का समय आ गया है, जहां आप और आपका लवर एक साथ अधिक समय बिताएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में अनुशासन रखें। अगर निवेश कर रहे हैं, तो सेफ फाइनेंस निवेश चुनें। आज हेल्थ संबंधी समस्याएं रहेंगी।

तुला लव राशिफल

आज लवलाइफ में शानदार पलों को जिएं, अपने रिलेशनशिप को सेफ रखें। आज आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं होगी। गर आप दोनों में कोई बात बिगड़ती है, तो कोशिश करें कि किसी भी तरह की बहस से दूर रहें। अपने लवर पर अपने विचारों को थोपें नहीं, उसे पर्सनल स्पेस दें। बेकार के टॉपिक्स को डिस्कस ना करें, तो आपके लिए सही रहेगा। कुछ लोगों को आज शादी के लिए पैरेंट्स का अप्रूवल मिल जाएगा। ऑफिस रोमांस से शादीशुदा लोगों को दूर रहना चाहिए, सिंगल लोगों को कोई दिक्कत नहीं। सिंगल लोग अगर आज अपनी फीलिंग्स के बारे में अपने क्रश को बताएंगे, तो जवाब हां में मिलेगा।

तुला करियर राशिफल

आज ऑफिस में आपकी क्षमताओं को आंका जाएगा। आपके अभी के प्रोफेशनल स्किल्स आपके काम आएंगे और आपके क्लाइंट्स को इंप्रेस करेंगे। सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर हो सकता है। आईटी, आर्किटेक्चर, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, सेल्स और बैंकिंग के लोगों को मिलेंगे। आपके नौकरी बदलने के चांस भी इस समय जयादा बन रहे हैं। अगर ऐसा है तो अपना बायोडेटा अपडेट रखें ,आप पूरी तैयारी करें और अपने इंटरव्यू के लिए स्किल्स और नॉलेज को बेहतर बनाएं। व्यापारियों को अधिकारियों के साथ कुछ छोटी-मोटी परेशानी हो सकती हैं जिनका तुरंत सोल्यूशन निकालना चाहिए।

ये भी पढ़ें:साल 2026 में केतु किन राशियों को कराएंगे लाभ, खराब केतु की क्या है निशानी

तुला मनी राशिफल

आज तुला राशि वालों के पास अधिक पैसा आएगा और इससे आपकी पैसों को लेकर जो समस्याएं बन रही थीं, वो दूर हो जाएंगी। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। बिजनेसमैन को दिन के पहले भाग में बैंक से लोन मिलेगा। जो लोग किसी बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं तो उन्हें नए प्रमोटर मिलेंगे, जिससे आपकी आर्थिक पॉजिशन पहले से अच्छी रहेगी। अगर आप दान करना चाहते हैं, तो सुबह के समय किसी संस्था को कुछ राशि दान भी कर सकते हैं। बुजुर्ग लोग अपनी संपत्ति बच्चों को बांटने के बारे में सोच सकते हैं।

तुला हेल्थ राशिफल

हेल्थ संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां आज रहेंगी, जो आपके लिए खराब समय ला सकती हैं। आपको हार्ट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जोड़ों में, खासकर कोहनी में, दर्द हो सकता है, जिससे रोज की लाइफ प्रभावित हो सकती है। भारी सामान उठाने से बचें। आंखो से संबंधी शिकायतें भी हो सकती हैं। बच्चों को पेट दर्द या वायरल बुखार हो सकता है। महिलाओं को भी टू व्हीलर चलाते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आज छोटी-मोटी दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

