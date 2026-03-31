तुला राशिफल 31 मार्च: तुला राशि वालों के पास पैसा आएगा, एक सोर्स से नहीं बल्कि कई सोर्स से, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। तुला राशि वालों के पास पैसा आएगा, एक सोर्स से नहीं बल्कि कई सोर्स से, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Today 31 March 2026 : आप अपनी टीम के लकी स्टार हो। आपको अपनी लवलाइफ को किसी भी तरह की परेशानी लाने से बचना है। कोशिश करें कि प्रोफेशनल लाइफ में पोटेंशियल दिखाएं । आपको अपने खर्चों पर भी इस समय पर भी लगाम लगाने की कोशिश करें। अपनी हेल्थ पर खास ध्यान दें और लवर के प्रति थोड़ा खास ध्यान दें। आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए और आपको सेंसिबली अपने धन को इस समय संभालना है।
Libra Love Horoscope Today, तुला लव राशिफल
आज तुला राशि वालों की लवलाइफ फन वाली रहेगी। आज छोटी दिक्कतें सुबह के समय आ सकती हैं, लेकिन दिन में आप दोनों खुश रहेंगे। आपको अपने पार्टनर या लवर के साथ डेट पर जाने का प्लान करना चाहिए इससे आप दोनों में प्यार और भी बढञ जाएगा। आप अगर अपने लवर के साथ डेट पर जाएं तो कूल रहें और उस इंसान को इंप्रेस करने के लिए सभी एफर्ट कर दें। आपका एटीट्यूड आज खास रहेगा।, खासतौर पर अगर आप रोमांटिक मामलों को सुलझा रहे होंगे। आज कुछ लोद टॉक्सिक लव अफेयर से बाहर भी आ जाएंगे।
Libra Career Horoscope Today, तुला करियर राशिफल
आपको तनाव के समय में भी परेशान नहीं होना है, शांत रहें और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल अपने क्लाइंट्स और मैनेजमेंट को समझाने में लगाएं।जो लोग नौकरी छोड़ चुके हैं, उन लोगों का आज इंटरव्यू आज शेड्यूल हो सकता है आपको ऑफर लैटर भी मिल सकता है। आपको सीनियर्स को रिस्पॉन्स करते समय सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग किसी टीम को हैंडल कर रहे हैं, उनके लिए आज किसी प्रोजेक्ट में परेशानी आ सकती है इसलिए आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है। इससे आपके आउटपुट पर असर होगा। आप आज जॉब के कारणों से बाहर घूमने भी जा सकते हैं। बिजनेसमैन आज नए कनेक्श बनाने में तो सफल होंगे, आपको नए कनेक्शन से लाभ होगा, ही साथ ही आपको सरकार से भी लाभ होगा। आज स्टूडेंट्स भी एग्जाम क्लियर कर लेंगे।
Libra Money Horoscope Today, तुला मनी राशिफल
अगर पैसों को निवेश करते समय कुछ दिक्कतें आ रही हैं, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि पैसा कहां लगाएं, तो आपको एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। आज बिजनेसमैन नई डील भी साइन करेंगे, जिससे आपके आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और बिजनेस को आप आगे बढ़ा पाएंगे। आपको ऑफिस में भी किसी सेलिब्रेशन में भी पैसा लगाना पड़ सकता है। आज आर्थिक तौर पर कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। आपके पास पैसा आएगा, एक सोर्स से नहीं बल्कि कई सोर्स से पैसा आएगा। आपको फाइनेंशियल विवादों को आज सोल्व करना है। स्टॉक मार्केट से जुड़े बिजनेस में आज पैसा निवेश करने के बारे में आज सोच सकते हैं। लेकिन सट्टे वाले कारोबार से बचने की कोशिश करें।
Libra Health Horoscope Today, तुला हेल्थ राशिफल
आज तुला राशि वालों को हेल्थ को लाइटली नहीं लेना है। आपको दिन को एक्सरसाइज के साथ शुरू करना है। बैलेंस डाइट लें और खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स रखें। आपको गीले फर्श पर नहीं उतरना है, चोट लगने के आज चांस हैं। आज आपके सामने ब्रीदिंग से जुड़ी दिक्कत आ सकती हैं। जिन लोगों को अस्थामा है, उन लोगों को खास तौर पर आज सावधान रहना होगा। आपको धूल भरी जगहों पर नहीं जाना होगा। बुजुर्गों को आंखों और कानों से जुड़ी दिक्कतें आज हो सकती हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट