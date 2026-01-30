Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Horoscope today 30 January 2026 aaj ka tula rashifal daily future predictions and bhavishyafal
तुला राशिफल 30 जनवरी 2026 : तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, यहां पढ़ें

संक्षेप:

Libra Horoscope aaj tula rashi ka rashifal in hindi : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। जानें तुला वालों का दिन आज कैसा रहेगा

Jan 30, 2026 05:54 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Libra Horoscope Today 30 January 2026 : तुला राशि वाले सरप्राइज बहुत पसंद करते हैं। आपको किसी भी समस्या को बदलकर इससे खीखने की आदत सीखनी चाहिए। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि सभी काम जो आपको दिएगए थे, वो पूरे हों। आपकी हेल्थ आज अच्छी है, लवलाइफ शानदार और प्रोफेशनल लाइफ प्रॉडक्टिव रहेगी। आपको इस बात की कोशिश करनी है कि आआपका लव रिलेशनशिप अनुशासित होना चाहिए। आर्थिक तौर पर आज कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें रहेंगी, जिनका आपकी रोज की लाइफ पर कुछ खास असर नहीं होगा। इसलिए चिंता की बात नहीं।

तुला लव राशिफल

आज तुला राशि वालों को लव रिलेशनशिर में छोटी परेशानियां आ सकता है, आपका एक्स लवर भी आपकी लाइफ भी वापस आएगा, इससे आपकी लाइफ में परेशानियां आएंगी। आपको अपने लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताने के बारे में सोचना चाहिए। आज आपको किसी हिल स्टेशन पर वेकेशन के लिए प्लान करना चाहिए, एक दूसरे के साथ वहां अपने इमोशंस शेयर करें और अपने दिल की हर बात को कह डालें। इससे आप दोनों के बीच की दूरियां कम होंगी। आज दोपहर का समय शुभ है, जब आप अपने पैरेंट्स से अपने लव अफेयर के बारे में बात सकते हैं। शादीशुदा लोगों को खासतौर पर परिवार को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए।

तुला करियर राशिफल

आज आप करियर में छोटे बदलाव देखेंगे, लेकिन इनको तुरंत सही करने की जरूरत है, क्योंकि आप कमिटमेंट और अनुशासन के जरिए ही इससे निपट लेंगे। क्लाइंट सेशन से पहले अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अ्च्छे से सीख लें, जिससे क्लाइंट को इंप्रेस कर सकें। आज राजनिति में रहने वाले लोगों को खास तौर पर सतर्क रहना होगा कि आपके आसपास कैसे षणयंत्र रचे जा रहे हैं, विरोधी आपके एक्टिव हैं, इसलिए खास ध्यान दें। आज आपके इनोवेटिव आइडियाज काम करेंगे और आपके ऑफिस में काम कर जाएंगे। लेदर, टेक्सटाइल, परिवहन, किताबें और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा।

तुला मनी राशिफल

आज समृद्धि आपकी साइड है, आपको इस कारण पैसा मिलेगा, जिस पैसे को आप निवेश कर सकते हैं। आज दोस्तों या परिवार में किसी से आर्थिक मामले में विवाद हुआ है, तो उसे सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि पैसों को लेकर अपनों से बिगाड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। आज दोपहर में अगर आप पैसा दान करने की सोच रहे हैं, तो आप पैसा दान कर सकते हैं। आप आज इलेक्ट्रॉनिक एप्लाइंस और फर्नीचर खरीद सकते हैं। आज कुछ लोग घर को रेनोवेट भी करा सकते हैं। आज कुछ स्टूडेंट्स एजुकेशनल जरूरतों को पूरा कर लेंगे।

तुला हेल्थ राशिफल

आज स्वस्थ रहें। आपको लाइफ में पॉजिटिव नजरिया बनाए रखना है, कोशिश करें कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। साथ ही शराब और तंबाकू से दूर रहें। खेलते समय कुछ बच्चों को चोट लग सकती है। महिलाओं को रसोई में सब्जियां काटते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में अधिक सब्जियां शामिल करें और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। इस तरह आप इन छोटी-छोटी बातों को अपनाकर लाइफ में अच्छी हेल्थ पा सेंके। शाम के समय टूव्हीलर चलाते समय भी सावधानी बरतें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और एस्ट्रोलॉजी और एजुकेशन सेक्शन को लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता में 17 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 10 साल से काम कर रही हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। लाइव हिन्दुस्तान में धर्म में राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, हस्तरेखा, रत्न, व्रत-त्योहार पूजा-विधि और वैदिक ज्योतिष पर गहराई से पिछले 10 सालों से लिख रही हैं, खासकर पुराणों उपनिषदों को पढ़कर जुड़ी सही जानकारी पाठकों तक पहुंचाती रहीं हैं। इसके साथ ही करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रहती है। आज तक में करियर सेक्शन में तीन साल काम किया है और आज समाज अखबार और नवभारत टाइम्स अखबार में भी करियर से जुड़े आर्टिकल छपे हैं। करियर में एसएससी, लोक सेवा आयोग, स्कूल बोर्ड रिजल्ट, भर्तियों, सरकारी नौकरियों, प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी खबरों पर भी लाइव हिन्दुस्तान में लिख रही हैं। खाली समय में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। और पढ़ें
