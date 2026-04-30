तुला राशिफल 30 अप्रैल 2026: तुला राशि के लिए आज क्या बदलाव और हलचल, पढ़ें ज्योतिष सलाह
Libra Horoscope today 30 april 2026: राशि चक्र की यह छठी राशि है। इसका स्वामी शुक्र है। आज चंद्रमा भी शाम को तुला राशि में आएंगे। पढ़ें कैसा रहेगा आज तुला राशि का दिन
Libra Horoscope Today for April 30, 2026: आज आपको अपनी उपस्थिति को भी साबित करना बोगा। आज तुला राशि में शाम को चंद्रमा रहेंगे, ऐसे में आपकी फीलिंग्स और चॉइस पब्लिक रिस्पॉन्स पर बहत तेजी से फोकस होगा। बुध मेष राशि में आज जाएंगे, ऐसे में दूसरे लोगों को डायरेक्टली बोलेंगे। सवाल यह नहीं है कि क्या जरूरी है। सवाल यह है कि आपके जवाब में क्या सच्चाई है। आपको अपने आपको सही किया बिना दूसरे के लिए दयालु रहना है, जब तक कि कोई बड़ी पर्सनल बात ना हो।
Libra Love Horoscope today, तुला लव राशिफल
आज रिलेशनशिप आज ईमोशनली ईमानदारी चाहते हैं। आज सिंगल लोग उनकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं, जो आपके कॉनिफिडेंस को नोटिस करेगा। जो लोग रिलेशनशिप में है, वो लोग स्पष्ट और अटेंशन और इमोशनल लेनदेन को जरूर डिस्कस करें, लेकिन एक दूसरे को ब्लेम ना दें, इससे चीजें आपकी लाइफ में खराब हो सकती हैं। आपको दूसरे पर्सन को मैनेज नहीं करना जब आप बोलें। आज रिअल बातचीत में आप अकंफर्टेबल फील कर सकते है, लेकिन ये अफेक्शन बराबर और स्पष्ट होगा।
Libra Career Horoscope today, करियर राशिफल
प्रोफेशनल लाइफ में आज आपको साफ जगह, मीटिंग्स, कोलेबोरेशन, क्लाइंट से बात, नेगोशिएशन आदि से जुड़ी चीजों को लेकर चीजें पूछी जा सकती हैं। आज आकी वैल्यूज बढ़ेंगी, जब आपकी डिप्लोमेसी शामिल होगी ईमानदारी वाली डायरेक्शन में। कर्मचारियों को आज ऐसे रोल को अपनाने से मना करना चाहिए, जो बहुत आसान दिखता है। बिजनेस के ऑनर्स को आज सभी टर्म्स एक्सप्लेन करनी होगी। आज स्टूडेंट्स को डिस्कशन से लाभ होगा, डिबेट से, प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस से लाभ बोहा। आज आपके कॉन्फिडेंस से शांत एक्सप्रेशन आएगा। आपका करियर वहां बेहतर होगा, जहां आप अपनी आवाज को खुशनुमा रखेंगे, किसी से डायल्यूट की हई नहीं।
Libra Money Horoscope today, तुला मनी राशिफल
आज पर्सनल एक्सपेंस आपके लिए आएंगे, आपको सैटल करने। अगर आप कुछ भी ऐसा खरीदने जा रहे हैं, तो वाकई में आपके लिए जरूरी है तो सही है, लेकिन पॉलिश आइटम को खरीदने से बचें। आज सेविंग को बहुत अधिक प्रोटेक्शन की जरूरत होगी।आपको खुद से जज करके अपने निवेश को देखना है, दूसरे आदमी के कॉन्फिडेंस को फॉलो ना करें, अगर पैसा शेयर किया जा रहा है, तो आपको लिमिट पहले लगा लें। आर्थिक तौर पर आप आगे बढ़ते हैं, जब किसी को खुश करने के लिए अपनी लागत नहीं बढ़ाते है, आपको बड़े प्यार से ना कहना आना चाहिए।
Libra Health Horoscope today, तुला हेल्थ राशिफल
आज जॉ आपका टाइट रह सकता है, आपकी आंखों में थकान, हैवीनेस, अगर आप जिम्मेदार निभा रहे हैं तो आपको केयर भी चाहिए। हर किसी के लिए मजबूती से खड़ा रहना मुश्किल होगा, अगर आपका शरीर सही से केयर नहीं पाता है। आज आपको देखना है कि कहां शरीर स्टिफ है, अगर पूरी तरह से कंट्रोल में रहने की कोशिश करते हैं। स्टेमिना को सपोर्ट भी चाहिए और अनुशासन भी। किसी एक से कुछ नहीं होने वाला। आपका शरीर स्टडी फील करेगा, जब जिम्मेदारिया ठहर जाएंगी।
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें