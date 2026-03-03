तुला राशिफल 3 मार्च 2026 : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।
Libra Horoscope for Today 3rd March 2026: आपके लिए शांत चॉइस इस समय बैलेंस और पर्सनल ग्रोथ लाएंगे। आज आप स्टडी और क्लियर फील करेंगे। दोस्त आपसे नए चांस के बारे में बात करेंगे। आपको काइंड रहना है और कॉन्फिडेंस से बात करनी है। विनम्र रहें और धैर्य से बात करें और पूरे आत्नविश्वास के साथ सभी स्ट्प्स को उठाने के लिए तैयार रहें। आपका माइंड बैलेंस्ड है और आपके रिलेशनशिप आपके फेवर में रहेंगे। विनम्र शब्दों का इस्तेमाल करें और छोटी प्रॉब्लम के लिए क्लियर प्लान बनाएं। फाइनेंशियल चॉइस से आपको सेफ्टी मिलेगी। आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, जेंटल एक्सरसाइज से और शाम को आप आराम करें।आपको अपने किसी विश्वासी दोस्त को सुनना चाहिए, अगर आप लाइफ में बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं।
तुला लव राशिफल
आज तुला राशि वालों के रिलेशनशिप शांत रहेंगे। आपको ईमानदारी से सभी काम करने हैं। प्यार से बातचीत आपके बीच क्लियर अंडरस्टेंडिंग लाएगी। आपको पार्टनर को धैर्य से सुनना है। अचानक किसी से जल्दबाजी में वादा नहीं करना है। आज तुला राशि वाले किसी खास से मिलेंगे। छोटे इशारों से आपको लवलाइफ में अधिक लाभ होगा। आपको सपोर्ट और प्यार भी पार्टनर को दिखाना है। शार्प वर्ड पार्टनर के साथ इस्तेमाल ना करें।
तुला करियर राशिफल
आपको प्राथमिकता दें किसी खास असाइनमेंट को और आपको छोटे आज आपका कलीग आपको प्रैक्टिकल हेल्प देगा। आपको इसे स्वीकार करनी चाहिए। आपको किसी भी प्लान के बारे में बदलाव करना है, वो भी अचानक तो, तो एक्ट करने से पहले औरडॉक्यूमेंट फैसलों से पहले प्लान बनाएं। क्रिएटिव आइडियाज आपको लाभ दिलाएंगे, जब आप इन्हें अच्छे से एक साथ करेंगे। अगर आप अभी प्लान बना रहे हैं, तो विनम्र रहें और मैनेजर आपको नोटिस करेगा। स्पष्ट काम सामने आने पर काम सुचारू रूप से चलता रहता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें।
तुला मनी राशिफल
आर्थिक तौर पर छोटी सेविंग आपमें लगातार अच्छी आदते लाएंगी। आपको आवेग में आकर खरीददारी नहीं करनी है। आपको एकस्ट्रा पर खर्च करने से पहले सोचना है। बजट को रिव्यू करें और अपने में वेस्ट को कट करें। अगर आपके पास पेडिंग बिल हैं, तो आपको बिलों को पे करना है, जिससे आप लेट फीस ना दें।धैर्य और अनुशासन के जरिए आप स्टडी प्लान बनाने में सफल होंगे। आने वाले महीनों में छोटे-छोटे माइलस्टोन बनाएंगे। आपको सिंपल एडवाइज लेनी है, उन लोगों से जिन पर आप विश्वास करते हैं। आर्थिक दृष्टि से, नियमित आदतें अपनाने से छोटी-छोटी बचतें भी काफी बढ़ जाती हैं। आज ही अपने बजट की समीक्षा करने से आपको खर्च कम करने और आपातकालीन बचत बढ़ाने का एक आसान तरीका पता चलेगा।
तुला हेल्थ राशिफल
आज आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी। आपका डेंट्ल एक्शन खास रहेगा और आपकी हेल्थ कोअच्छे से रखेगा। आपको लाइफ मूवमेंट के साथ वॉक करनी है।आपको स्ट्रेचिंग और योगा भी करना है, जिससे ज्वाइंट ओपन रहें और अपने दिमाग को शांत रखें। आपको अच्छे से रोजाना पानी पीना है। थकान महसूस हो तो आराम करें लंबे समय तक मोबाइल ना देखें। आपको सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है और अपने तनाव को कम करना है। अगर आपके दर्द हो तो फिजयोथेरेपी लें। स्माइल करें और पॉजिटिव रहें। अपने नाइट रुटीन को लगातार रखें, जिससे अच्छे से रिकवरी हो सके।
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट