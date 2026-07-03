तुला राशिफल 3 जुलाई 2026:राहु के प्रभाव से मन अचानक कुछ नया लेने को उकसा सकता है
aaj ka tula rashifal 3 July 2026:शाम तक सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे और किसी निमंत्रण, छोटी पार्टी या पारिवारिक मुलाकात की संभावना बन सकती है।
दिन की शुरुआत घर, परिवार और मन की शांति से जुड़े कामों पर ध्यान दिला सकती है। सुबह के हिस्से में किसी बड़े सदस्य, खासकर मां जैसी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति से सहयोग या समझ मिल सकती है। घर की सुविधा, रखरखाव, सफाई, साज-सज्जा या किसी जरूरी सामान की खरीद का विचार भी उभर सकता है। अगर लंबे समय से घर के लिए कोई उपयोगी चीज लेने की सोच रहे हैं, तो पहले जरूरत और बजट साफ रखें। दिन बढ़ने पर माहौल हल्का और रचनात्मक होता जाएगा। मन बाहर निकलने, किसी कार्यक्रम में जाने, बच्चों के साथ समय बिताने या थोड़ी मस्ती करने का हो सकता है। कामकाज के बीच भी आप अपने लिए कुछ अच्छा समय निकालना चाहेंगे। चंद्रमा के बदलते असर से पहले भावनात्मक स्थिरता और बाद में खुशी, अभिव्यक्ति और मेलजोल का रंग बढ़ेगा। फिर भी खर्च का ग्राफ ऊपर जा सकता है, इसलिए उत्साह में जरूरत से ज्यादा वादा न करें।
तुला लव राशिफल
रिश्तों में गर्मजोशी बनी रह सकती है। सुबह का समय साथी या परिवार के साथ शांत बातचीत के लिए अच्छा है। अगर पिछले दिनों घर के किसी मुद्दे को लेकर दूरी बनी थी, तो उसे नरमी से सुलझाया जा सकता है। दिन के बाद वाले हिस्से में आकर्षण, हल्का रोमांस और साथ में कुछ अच्छा करने का मन होगा। शादीशुदा लोगों के लिए तालमेल बेहतर रहेगा, खासकर तब जब आप केवल अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वाले की सुविधा भी समझें। जिन लोगों का रिश्ता नया है, वे बातचीत को सहज रखें। बहुत जल्दी नतीजा निकालने से बचें। बच्चों से जुड़ी खुशी या उनकी किसी बात पर गर्व भी महसूस हो सकता है।
तुला करियर राशिफल
काम के मोर्चे पर स्थिति दिलचस्प रहेगी। करियर भाव में बुध वक्री होने से पुरानी फाइल, अधूरी मीटिंग, लंबित जवाब या दोबारा देखे जाने वाले काम सामने आ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि साथ में गुरु और शुक्र का सहयोग आपकी छवि को नरम और भरोसेमंद बनाए रख सकता है। ऑफिस में लोग आपसे सलाह लेना चाहें तो चौंकिए नहीं। बस हर बात पर तुरंत जवाब देने के बजाय सोचकर बोलें। दिन के पहले हिस्से में घर या निजी जिम्मेदारी ध्यान भटका सकती है, लेकिन बाद में रचनात्मक सोच मजबूत होगी। विद्यार्थियों के लिए दोपहर के बाद पढ़ाई, प्रेजेंटेशन, लेखन, डिजाइन, कला या इंटरव्यू की तैयारी बेहतर चल सकती है। अगर किसी प्रोजेक्ट में सुधार की जरूरत है, तो पुरानी गलती पकड़ने का अच्छा मौका मिल सकता है। मेहनत का असर दिखेगा, पर जल्दबाजी से नहीं, व्यवस्थित तरीके से।
तुला धन राशिफल
खर्च और सुविधा साथ-साथ चलेंगे। घर के लिए खरीदारी, सजावट, बच्चों की जरूरत, बाहर घूमने या सामाजिक कार्यक्रम में खर्च हो सकता है। इसे पूरी तरह नकारात्मक न मानें, क्योंकि कुछ खर्च उपयोगी भी रहेंगे। फिर भी राहु के प्रभाव से मन अचानक कुछ नया लेने को उकसा सकता है। ऑफर देखकर तुरंत फैसला न करें। संपत्ति, किराया, मरम्मत या घरेलू सामान से जुड़ा खर्च सोच-समझकर करें। आय की स्थिति सामान्य रह सकती है, लेकिन बजट का संतुलन आपके हाथ में रहेगा। छोटी बचत को भी नजरअंदाज न करें।
तुला हेल्थ राशिफल
मन का असर शरीर पर जल्दी दिख सकता है। सुबह थोड़ी भावुकता या सुस्ती रहे तो खुद को दोष न दें। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और थोड़ी खुली हवा मदद करेगी। दिन के बाद वाले हिस्से में ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन अधिक भागदौड़ से थकान भी हो सकती है। नींद का समय बिगाड़ने से बचें। अगर लंबे समय से आराम टाल रहे हैं, तो शाम को स्क्रीन से थोड़ा दूर रहना बेहतर रहेगा।
आज की सलाह: घर की जरूरत, दिल की खुशी और बजट के बीच संतुलन बनाकर चलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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