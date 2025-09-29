तुला राशिफल 29 सितंबर: हो सकता है आपका एक्स पार्टनर वापस आपकी लाइफ में आना चाहे

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 29 September Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। तुला राशि का ग्रह स्वामी शुक्र है। जानिए आज का दिन इस राशि के लिए लव, करियर, मनी और हेल्थ के मामले में क्या-क्या चीजें लेकर आने वाला है।

Libra Horoscope Today 29 September 2025 :अपनी ताकत को लेकर आत्मविश्वास के साथ रहें।आज छोटे हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। समृद्धि आपकी लाइफ में रहेगी। लवलाइफ के इश्यू को सुलझा लें। आर्थिक तौर पर आज आप अच्छे हैं। ऑफिस लाइफ में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लवलाइफ में कोशिश करें कि पार्टनर के साथ अच्छी केमिस्ट्री बनाएं।

तुला लव राशिफल अपने लाइफ पार्टनर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। अपने लवर की पसंद को लेकर सेंसेटिव रहे। हो सकता है आपका एक्स पार्टनर वापस आपकी लाइफ में आना चाहे। यह आपके लिए खुशनुमा पल हो सकता है। कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। सिंगल महिलाएं पार्टी और फंक्शन के दौरान शादी के प्रपोजल पा सकती है। दोपहर का समय पार्टनर से रिलेशनशिप डिस्कस करने के लिए अच्छा है।

तुला करियर राशिफल आज आप प्रॉडक्टिविट से जुड़े चैलेंज फेस कर सकते हैं। आज आपके लिए जरूर है कि आपकी पर्फोर्मेंस को देखा जाए। आपको आज नए काम और टाइड डेडलाइंस के साथ लेने को तैयार रहना चाहिए। इससे आप मैनेजर की गुडबुक्स में रहेंगे। बिजनेस डेवल्पर्स, मार्केटिंग, सेलस पर्सन, प्रमोटर्स के लिए आज अच्छे नतीजे मिलेंगे। बिजनेसमैन आज पूरे आत्मविश्वास के साथ नए डल्स साइन कर सकते हैं।

तुला मनी राशिफल

पिछले निवेशों से पैसा मिलेगा, जो आपको शेयर में और निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा। कुछ लोग दान-पुण्य भी करना पसंद करेंगे। आप सोने या रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए सौभाग्य लाएगा। दिन के दूसरे भाग में कार या बाइक खरीदने पर विचार करें। कुछ बिजनेसमैन को देश के बाहर से भी पैसा निवेशकों से मिलेगा, खासकर दिन के दूसरे भाग में।

तुला हेल्थ राशिफल जिन लोगों को हार्ट संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें दिक्कत होंगी। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग के कारण डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होगी। ऐडवेंचर्स गेम्स में भाग लेते समय सावधान रहें। आज ओरल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। आपको जंक फ़ूड और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों की जगह फलों के रस और प्रोटीन व विटामिन से भरपूर स्वस्थ भोजन का सेवन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com