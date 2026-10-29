आज का तुला राशिफल (29 अक्टूबर ): शनि की सलाह-प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए अनुशासन जरूरी
Tula Rashifal in hindi : उधार लौटाने या लेने की बात हो तो रकम, तारीख और शर्तें स्पष्ट लिखें। आर्थिक निर्णय में संकोच से ज्यादा जरूरी साफ जानकारी है।
29 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के आठवें भाव में रहेगा। इस चंद्राष्टम अवधि में मन की उलझन को तुरंत किसी निष्कर्ष का आधार न बनाएं। काम थोड़ा ठहरकर करना और जरूरी जानकारी दोबारा देखना उपयोगी रहेगा। रात में चंद्रमा मिथुन राशि के नौवें भाव में जाएगा। तब पढ़ने, किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करने या अपनी योजना को नए नजरिए से देखने की इच्छा हो सकती है। हालांकि हर सलाह आपके लिए उपयुक्त हो, यह जरूरी नहीं। आज की प्राथमिकता सब कुछ जल्दी निपटाना नहीं, बल्कि जरूरी काम को पर्याप्त समझ के साथ पूरा करना रखें।
आज का तुला करियर राशिफल कैसा है?
गुरु कर्क राशि के दसवें भाव में उच्च हैं। पेशेवर जिम्मेदारी और आपसे की जा रही अपेक्षाओं को स्पष्ट रखना जरूरी है। केवल इस स्थिति से पदोन्नति तय नहीं होती। मंगल भी कर्क राशि के दसवें भाव में नीच हैं, इसलिए काम बढ़ाने से पहले उपलब्ध समय और साधनों का हिसाब लें। शनि मीन राशि के छठे भाव में वक्री हैं। लंबी तैयारी, काम की प्रक्रिया सुधारने और प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए अनुशासन उपयोगी हो सकता है। यदि नौकरी में किसी निर्देश पर संदेह हो तो अनुमान से काम करने के बजाय पुष्टि लें। कारोबार में ग्राहक से किए वादे लिखित रखें। विद्यार्थियों के लिए कठिन अध्याय को छोटे हिस्सों में बांटना बेहतर रहेगा। उत्तर लिखने का अभ्यास करें और केवल पढ़ लेने को तैयारी पूरी होना न मानें।
आज का तुला धन राशिफल कैसा रहेगा?
राहु कुंभ राशि के पांचवें भाव में और केतु सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी व्यक्तिगत जोखिम लेने की इच्छा और समूह से मिलने वाले लाभ की उम्मीद को साथ जांचने की जरूरत दिखाती है। किसी परिचित की कमाई देखकर वैसा ही निवेश करना उचित नहीं होगा। सट्टे या तेज लाभ वाली योजना में रकम लगाने से पहले नुकसान सहने की सीमा समझें। यदि किसी भुगतान की प्रतीक्षा है तो उसके आने से पहले नया खर्च तय न करें। साझा बिल, सदस्यता और छोटी नियमित कटौतियों की समीक्षा उपयोगी रहेगी।
आज का तुला हेल्थ लव राशिफल कैसा रहेगा?
किसी करीबी की बात आज अपेक्षा से अधिक चुभ सकती है, लेकिन असहमति को रिश्ते की पूरी तस्वीर न मानें। यदि साथी के साथ खर्च या जिम्मेदारी पर अलग राय हो तो एक विषय पर ही बातचीत रखें। पुराने प्रसंग जोड़ने से समाधान कठिन होगा। शुक्र तुला राशि के पहले भाव में स्वराशि के और वक्री हैं। अपनी पसंद तथा रिश्ते से जुड़ी अपेक्षाओं की समीक्षा उपयोगी हो सकती है, पर इससे हर मतभेद अपने आप नहीं सुलझेगा। नए परिचय में तुरंत गहरा भरोसा बनाने की जल्दी न करें। परिवार में किसी की चुप्पी का अर्थ नाराजगी मानने से पहले सहज ढंग से पूछ लेना बेहतर है।
आज का तुला हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
व्यस्तता या मन की खींचतान के बीच शरीर को लगातार काम में लगाए रखना जरूरी नहीं। भोजन टालने और देर तक एक ही मुद्रा में बैठने से बचें। यदि लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो बीच में उठकर हल्का चलें। किसी पुराने दर्द या असुविधा के बढ़ने पर उसे ग्रहों से जोड़कर नजरअंदाज न करें। जरूरत हो तो चिकित्सकीय सलाह लें। यात्रा में पर्याप्त समय रखें और वाहन चलाते हुए संदेश न देखें। रात में नई जानकारी या सलाह मिलने पर भी नींद कम करके उसे तुरंत लागू करने की मजबूरी न बनाएं।
क्या करें
आज के जरूरी कामों में से सबसे अधिक स्पष्टता मांगने वाला काम पहले पहचानें। उससे जुड़े दस्तावेज, रकम और अपेक्षाएं एक जगह लिखें। किसी निर्णय पर संदेह हो तो संबंधित व्यक्ति से सीधे पुष्टि लें।
क्या न करें
गुस्से में संदेश भेजकर तुरंत जवाब की मांग न करें। किसी मित्र की सलाह भर पर जोखिम वाला निवेश न चुनें और मन की अस्थिरता को अपने काम या संबंध की निश्चित विफलता का प्रमाण न मानें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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