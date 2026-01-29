तुला राशिफल 29 जनवरी 2026 :आज पैसों से जुड़ी दिक्कतें आएंगी, एटीट्यूड बड़ा रोल प्ले करेगा, जानें तुला वालों का दिन कैसा

संक्षेप: Libra Horoscope aaj tula rashi ka rashifal in hindi : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आज पैसों से जुड़ी दिक्कतें आएंगी, एटीट्यूड बड़ा रोल प्ले करेगा, जानें तुला वालों का दिन

Libra Horoscope Today 29 January 2026 : आज खुशनुमा दिन के लिए आपको तनाव से दूर रहना चाहिए। आपको पिछली बातों को फिर से दोहराना नहीं, जिससे आपकी लवलाइफ अच्छी रहे। प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को आज सावधानी से हैंडल करें। आज वेल्थ से जुड़े इश्यूज रहेंगे, जिसके कारण आप वाइल्ड निवेश को रोक पाएंगे। कोशिश करें कि पैसा ऐसी जगह ना लगाएं, जिसका आपको आइडिया ना हो। आज लवलाइफ को दिक्कतों से दूर रखने की कोशिश करें। आज प्रॉडक्टिविटी से जुड़े इश्यूज को आप समय पर सोल्व करें, जिससे आपके करियर की अच्छी ग्रोथ हो पाए। आज हेल्थ और वेल्थ दोनों पर खास ध्यान देने की जरूरत है।

तुला लव राशिफल आपको ओपन कम्युनिकेशन के जरिए रिलेशनशिप को खास रखना है। आपका पार्टनर आपके समय की डिमांड कर सकता है, आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपने लवर के साथ बैठें और एक साथ मिलकर एक दूसरे को जानें। एक दूसरे के इमोशंस भी शेयर करें। आज आप रोमांटिक डिनर का प्लान बना सकते हैं. यहां सरप्राइज गिफ्ट भी चमत्कार कर सकती है। जो लोग अपने रिलेशनशिप को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, वो आज शादी के बारे में सोच सकते हैं। अगर पैरेंट्स से शादी के लिए रजामंदी लेनी है, तो आज का दिन बहुत अच्छा है, आप पैरेंट्स से शादी पर बात कर सकते हैं। कुछ लोग आज एक्स लवर के साथ अपने झगड़े भी सुलझा लेंगे। आप दोनों वापस एक हो जाएंगे, लेकिन शादीशुदा लोगों के लिए यह बिल्कुल सही नहीं है।

तुला करियर राशिफल आपका एटीट्यूड आज ऑफिस में बड़ा रोल प्ले करेगा। आपको ऑफिस में प्रॉडक्टिव और इनोवेटिव होना चाहिए। आपको मैनेजमेंट से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आज कुछ लोग अपना नया बिजनेस वैंचर लॉन्च कर सकेंगे। कॉपीराइटर, मीडियाकर्मी, शेफ, मैनेजर और आईटी प्रोफेशनल के लिए नए नौकरी के मौके आपको मिलेंगे। बैंकिंग,एचआर और टेक्निकल डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों को एकस्ट्रा घंटे काम करना होगा। आज कुछ बिजनेसमैन को प्रशासन से कुछ इश्यू हो सकता है, इसे तुरंत निपटाने की जरूरत है। इसलिए कोशिश करें लोकल प्रशासन के सभी नियमों को अच्छे से फॉलो करें।

तुला धन राशिफल आज आर्थिक तौर पर आपके सामने दिक्कतें आ सकती हैं, आपको लग्जरी आइटम पर पैसा खर्च करते समय खास सावधान रहना चाहिए। किसी प्रोपर्टी को लेकर कोई पुराना विवाद जो चल रहा था, उसे भी आप सैटल कर लेंगे। आपको पति या पत्नी के जरिए भी आर्थिक मदद मिल सकती है। इस समय आपको शेयर मार्केट से दूर रहना है और किसी भी अनजान इंसान को ऑनलाइन पेमेंट ना करें, तो अच्छा है, इसको लेकर आपको सावधान रहना है। आज बिजनेसमैन को प्रमोटर्स के जरिए पैसा मिलेगा।

तुला हेल्थ राशिफल आज आपको हेल्थ से किसी तरह का समझौता नहीं करना है, हेल्थ को लेकर लापरवाह बिल्कुल ना हों। आपको आज छाती, लंग्स, पेट से जुड़ी दिक्कत परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा आप नाक और काम से भी परेशान होंगे। कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होंगे। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी हो सकती हैं। कुछ महिलाओं को सांससंबंधी समस्याएँ हो सकती हैं, जबकि बच्चों को आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।यात्रा करने वालों को मेडिकल किट साथ रखना चाहिए। आज का दिन अच्छा है।