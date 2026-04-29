तुला राशिफल 29 अप्रैल 2026:आज तुला राशि के लिए दिन भर क्या रहेगी हलचल, कैसा रेहगा दिन, पढ़ें राशिफल

Libra Horoscope 29 April tula Rashifal: जिन जातकों की तुला राशि है वो आज एस्ट्रोलॉजर इशिता से जानें किस आज सितारे आपके लिए दिन की क्या भविष्यवाणी लाए हैं। पढ़ें कैसा रहेगा 29 अप्रैल का दिन कैसा रहेगा

Libra Horoscope Today for April 29, 2026: अगर किसी बात को लेकर आपको सहमत होना है तो आपको समय को लेकर चुनाव जरूर करना होगा, सही समय देखकर हा करें। किसी एपीयिरिएंस, किसी जवाब और किसी एडजस्टमेंट के लिए आपको खास तौर पर अपना शेडयूल देखना होगा। आज चंद्रमा आपको केंद्र में छोड़ेगा और मंगल दूसरे लोगों को जल्दी कराएगा, आपसे जल्दी फैसले कराएगा। आपकी रिकवेस्ट गलत नहीं हो सकती है, लेकिन टाइमिंग का आपको खास ध्यान रखना चाहिए, खासकर जहां मीटिंग्स और सोशल प्रॉमिस शामिल हों। आपको किसी भी बात में हामी नहीं भरनी है। अपने कैलेंडर को चेक करें, एनर्जी और पैसों को भी चेक करें, इसके बाद ही कोई कमिटमेंट करें या हां या नहीं बोलें?

Libra Love Horoscope today, तुला लव राशिफल रोमांटिक टाइमिंग आज आपके लिए खास महत्व रखती हैं। किसी ड्रामेटिक एक्सप्लेशन से तो ये बेहतर हैं। आज आपको किसी भी हालत में किसी कि बात से खुश होर जल्दी में कोई वादा नहीं करना है। जो आपको अभी अच्छा लग रहा है, हो सकता है बाद में चीजें काफी बदल जाएं।जो लोग पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपना टाइम एक साथ बिताने के लिए निकालना है, लेकिन बातचीत को बहुत अधिक हैवी ना कर दें कि टेंशन शुरू हो जाएं। आप दोनों में प्या में चीजें आसान हो जाएंगी, जब दोनों तरफ के लोग देना समझेंगे। सिंगल लोगों तो आज किसी मैसेज से या किसी सोशल गैदरिंग में कोई खास नजर आ सकता है, लेकिन आपको सही इंसान की परख करनी होगी।

Libra Career Horoscope today, तुला करियर राशिफल आज चंद्रमा आपको कई चीजों को जानने में मदद करेगा, लेकिन आपकी राशि का दवाब दूसरों को बैचेन करेगा किसी काम को जल्दी करने या कोई फैसलेा लेने में। किसी को भी प्रोफेशनली या बिजनेस में हां कहने से बचें, जब तक कि आपने सभी शर्तों को अच्छे से ना पढ़ा हो, अच्छे से चीजों को चेक करके ही हां बोलें। काम क्या है वो जब क्लियर है, तभी अच्छी टोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज बिजनेस ऑनर्स को प्राइज और पार्टनरशिप दोनों के बारे में अच्छे से रिव्यू करना चाहिए।आज बिजनेस ऑनर्स को देखना होगा कि उनका क्लाइंट उनसे क्या चाहता है। अगर किसी काम में एक से अधिक लोग हैं. तो आपको अपना लिखित प्लान तैयार रखना चाहिए।

Libra Money Horoscope today, तुला मनी राशिफल आपकी सेविंग ग्रुप प्लान और आउटिंग से अलग होनी चाहिए। आपको निवेश के लिए शांति से तुलना की जरूरत है। ट्रेडिंग के लिए आपको किसी के कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी खरीददारी ऑप्शनल है तो आपको थोड़ा टाइम देना होगा।आर्थिक तौर पर आपको आसानी होती हैअगर आप पेमेंट से पहले टाइमिंग चेक करते हैं। एक विनम्रता से किसी काम को देरी से करने से आपका बजट और मूड दोनों खराब हो सकते हैं।