आज तुला वाले को शनि अधूरे कामों को पूरा करने को कह रहे, कोई अनहोनी नहीं है, बेकार ना सोचें
Libra Horoscope in hindi परिवार में किसी का कम बोलना नाराजगी का प्रमाण नहीं है। जरूरी घरेलू निर्णय में संबंधित व्यक्ति की राय जरूर लें।
अट्ठाईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि के आठवें भाव में रहेगा। इस दिन काम की गति सहज रखें और अधूरी जानकारी पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। इसका अर्थ किसी अनहोनी की आशंका नहीं, बल्कि मन की उलझन और वास्तविक जरूरत को अलग करके देखना है। कोई संदेश परेशान करे तो उसका संदर्भ समझने के बाद ही निष्कर्ष निकालें। दिनचर्या में थोड़ी गुंजाइश रखने से अचानक आए छोटे काम संभालना आसान होगा। दूसरों की बेचैनी को अपनी जिम्मेदारी न मानें। जरूरी काम पूरे करना आज हर चर्चा में शामिल होने से अधिक उपयोगी रहेगा। निजी फैसले शांत मन से लें।
तुला राशि वालों का करियर कैसा है?
गुरु कर्क राशि के दसवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। पेशेवर भूमिका में भरोसेमंद काम और अपेक्षाओं का सही प्रबंधन महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन इसे अपने आप पदोन्नति मिलने का संकेत न मानें। शनि मीन राशि के छठे भाव में वक्री हैं। पुराने अधूरे काम, प्रक्रिया की कमियां और प्रतियोगी तैयारी में लगातार मेहनत उपयोगी हो सकती है। यदि नौकरी में कई निर्देश मिल रहे हों तो प्राथमिकता संबंधित अधिकारी से स्पष्ट कराएं। तुला राशि के पहले भाव में वक्री बुध अपनी बात और लिखित सामग्री दोबारा जांचने की उपयोगिता बढ़ाते हैं। विद्यार्थियों के लिए नया पाठ जल्दी खत्म करने के बजाय कठिन हिस्से की समझ मजबूत करना बेहतर रहेगा। अभ्यास में हुई गलतियां अलग लिखें। कारोबार में किसी प्रस्ताव पर सहमति देने से पहले काम का दायरा और भुगतान की शर्तें पढ़ें।
तुला राशि वालों की आज धन लाइफ कैसी रहेगी
राहु कुंभ राशि के पांचवें भाव में और केतु सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अपनी पसंद के जोखिम और मित्रों या समूह से लाभ की उम्मीद को साथ परखने की जरूरत बताती है। किसी परिचित का उत्साह निवेश के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। आज पैसे से जुड़ी जानकारी जुटाना, शुल्क समझना और उपलब्ध बचत का हिसाब देखना अधिक व्यावहारिक रहेगा। साझा खाते या पुराने भुगतान का मामला हो तो दस्तावेज सामने रखकर बात करें। जरूरी खरीद को केवल चिंता के कारण न टालें, लेकिन उसकी सीमा तय रखें। उधार देने से पहले अपनी आगामी जरूरतें देखें। अनुमानित आय को हाथ में आई रकम की तरह खर्च न करें।
तुला राशि वालों की आज लवलाइफ कैसी रहेगी
मन में चल रही बात साथी को अपने आप समझ आ जाएगी, यह मानना दूरी बढ़ा सकता है। यदि किसी विषय पर असहजता हो तो एक स्पष्ट सवाल पूछें और जवाब पूरा सुनें। पुराने मतभेद को हर नई बातचीत में लाना जरूरी नहीं है। तुला राशि के पहले भाव में स्वराशि के वक्री शुक्र संबंधों में अपनी अपेक्षाओं पर दोबारा विचार करने का संदर्भ देते हैं, पर किसी पुराने रिश्ते की वापसी निश्चित नहीं करते। अकेले पाठक किसी परिचय को आगे बढ़ाना चाहें तो सहज बातचीत तक सीमित रहें।
तुला राशि वालों की आज सेहत कैसी रहेगी
मानसिक व्यस्तता के बीच भोजन, पानी और आराम की उपेक्षा न करें। काम करते हुए छोटे विराम लें और लगातार स्क्रीन देखने के बाद नजरों को विश्राम दें। सड़क पर सामान्य सतर्कता रखें, फोन देखते हुए चलना या वाहन चलाना टालें। इसे किसी विशेष खतरे की भविष्यवाणी न समझें। यदि मन बार बार किसी बात पर अटक रहा हो तो तथ्य लिखकर चिंता से अलग करें। पहले से कोई उपचार चल रहा हो तो निर्धारित सलाह का पालन करें। नई या लगातार बनी परेशानी के लिए योग्य चिकित्सक से संपर्क करना उचित रहेगा। दिन को अनावश्यक रूप से कठिन न बनाएं।
क्या करें
आज के जरूरी कामों की छोटी सूची बनाएं। किसी संवेदनशील संदेश का उत्तर भेजने से पहले उसे दोबारा पढ़ें। भुगतान और दस्तावेज की पुष्टि कर लें, फिर शेष ध्यान एक अधूरे काम को पूरा करने में लगाएं।
क्या न करें
अधूरी खबर आगे न बढ़ाएं और बेचैनी में आर्थिक फैसला न लें। साथी की चुप्पी का मनचाहा अर्थ न निकालें। एक साथ कई कठिन जिम्मेदारियां लेकर अपनी उपलब्ध क्षमता से अधिक काम का वादा न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र