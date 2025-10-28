तुला राशिफल 28 अक्टूबर 2025: तुला राशि वालों की लवलाइफ में परेशानियां शुरू होंगी, पैसा आज खूब रहेगा

संक्षेप: Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वालों की लवलाइफ में परेशानियां शुरू होंगी, पैसा आज खूब रहेगा

Libra Horoscope Today 28 October 2025 : तुला राशि वालों को अभी भी अनुशासन में रहना होगा। आज आपकी लवलाइफ अच्छी रहेगी। काम में कमिटमेंट को जारी रखें इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी काबिलियत साबित करनी होगी। वेल्थ को स्मार्ट तरीके से हैंडल करें। आपकी हेल्थ भी पॉजिटिव रहेगी।

तुला लव राशिफल रोमांटिक रहें और उन सभी ऑप्शन को ट्राई करें, जिससे आपका दिन प्रॉडक्टिव और क्रिएटिव रहे। आज आप घूमने को पसंद करेंगे और आपके पैरेंट्स को सपोर्टिव रखें। लवर को शांत दिमाग से संभालें। आज लवलाइफ में ईगो से जुड़े ममाले आ सकते हैं। आज आपका लवर जिद्दी हो सकता है, जिससे सारी परेशानियां शुरू होंगी। आज आपको मिच्योर एटीट्यूड अपनाना चाहिए।कुछ लव अफेयर आज रिश्तों में अच्छी बॉन्डिंग रखें।

तुला करियर राशिफल आपका काम में कमिटमेंट पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। आज क्लाइंटस को हैंडल करते समय सावधान रहे। खास तौ पर अगर आपके क्लाइंट्स विदेश से हैं। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग और सेल्स में हैं, उनके लिए मौके बढ़ेंगे। आज का दिन प्रोफेशनल लाइफ में प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए अच्छा समय है। बिजनेसमैन अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए कॉन्फिडेंट रहें। जो स्टूडेंट्स विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आज सफल होंगे।

तुला मनी राशिफल आज समृद्धि आपकी साथी होगी। आज आप कॉन्फिडेंट हैं और अपना लक स्टॉक मार्केट में ट्राई कर सकते हैं। आज आप घर को रेनोवेट करा सकते हैं, आज किसी को पैसा उधार ना दें, खासकर बड़ी रकम बिल्कुल भी ना दें। आज दोस्तों और भाई -बहन के साथ पैसों से जुड़े मामले हल करें। बिजनेसमैन सभी ड्यूज क्लियर कर लेंगे।

तुला हेल्थ राशिफल स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन अपनी डाइट पर ध्यान दें। बाहर का खाना न खाएं, इससे आपको बदहजमी हो सकती हैं। वायरल बुखार और स्किन एलर्जी या छोटे-मोटे इंफेक्शन हो सकते हैं, जिनके लिए आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होगी। आज का दिन सर्जरी के लिए भी अच्छा है। कुछ बच्चों को कान, आंख या नाक से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। रसोई में सब्जियां को काटते समय भी आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि छोटे-मोटे कट लग सकते हैं।