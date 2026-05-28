तुला राशिफल 28 मई 2026: तुला राशि के लिए करियर, निवेश में लाभकारी दिन, पढ़ें और क्या लिखा है भविष्यफल में

Aaj ka tula rashifal: कुल मिलाकर देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए आज का दिन तरक्की और धन लाभ के नए अवसर लेकर आया है। भाग्य भाव का शुक्र और गुरु का संयोग आपके सोचे हुए कामों को पूरा करेगा।

Aaj ka tula rashifal in hindi 28 may 2026: आज आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर एक बेहद प्रभावशाली और मिलाजुला परिणाम लेकर आया है। तुला राशि के लग्न भाव में ही चंद्रमा देव विराजमान हैं। आपके पंचम भाव में राहु देव की स्थिति बनी हुई है, जबकि छठे भाव में शनि देव गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में मंगल देव अपनी ही राशि में स्वग्रही होकर बैठे हैं। अष्टम भाव में सूर्य और बुध की युति है, और आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव में राशि स्वामी लग्नेश शुक्र देव, गुरु देव के साथ एक बहुत ही सुंदर संयोग बना रहे हैं। इसके अलावा, एकादश भाव यानी लाभ भाव में केतु देव विराजमान हैं। करियर और निवेश के मामले में दिन बहुत ही लाभकारी है। आपको बस अपनी वाणी और स्वभाव की उग्रता पर नियंत्रण रखना होगा। इसके साथ ही, अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद या अनबन से पूरी तरह दूर रहें, तो आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रहेगा।

तुला लव राशिफल, Libra horoscope Love

प्रेम और आपसी संबंधों के मामले में आज आपको थोड़ा संभलकर और बहुत ही धैर्य के साथ चलने की जरूरत है। आपके पंचमेश इस समय छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण रिश्तों में थोड़ा तनाव या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बन सकती है। हालांकि, इस ब्रेकअप को पूरी तरह से टाला जा सकता है, बशर्ते आप इस बात पर ध्यान दें कि विपरीत परिस्थितियों में खुद को कैसे संभालना है और कैसे शांत रखना है। जो लोग सिंगल हैं और किसी नए रिलेशनशिप में कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए यह बिल्कुल भी उपयुक्त समय नहीं है। इस समय अपनी भावनाओं पर काबू रखें, अन्यथा आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस सकते हैं। शादीशुदा लोगों की बात करें तो आपका सप्तमेश मंगल स्वग्रही होकर सप्तम भाव में ही बैठा है, जो कि एक अच्छी स्थिति है। आप दोनों के बीच एक नई और मजबूत बॉन्डिंग बन सकती है, लेकिन पुरानी उग्र बातें या मुद्दे आपको बीच-बीच में उकसा सकते हैं, इसलिए यहां भी संयम से काम लें। हालांकि यहां किसी बड़े नुकसान की कोई संभावना नहीं है।

तुला मनी -करियर राशिफल, Libra Money career horoscope आर्थिक और निवेश (इन्वेस्टमेंट) के मामले में आज आपकी स्थिति बहुत ही मजबूत और शानदार कही जाएगी। आपके धनेश (धन भाव के मालिक) मंगल देव स्वग्रही होकर बैठे हैं, इसलिए निवेश के लिए यह बहुत ही उचित और सटीक समय है। आप बिल्कुल आगे बढ़कर निवेश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जल्दबाजी या उग्रता में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। थोड़ा सा मार्केट का विश्लेषण करके पैसा लगाएं, व्यवसायिक स्तर की बात करें तो आपके दशमेश यानी कर्म भाव के मालिक चंद्रमा खुद लग्न में बैठे हैं, जो बिजनेस के लिहाज से एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति बना रहे हैं। व्यापार में उन्नति होगी, सरकारी तंत्र या सरकार के किसी भी व्यक्ति से कोई पंगेबाजी या अनबन नहीं करनी है।