तुला राशिफल 28 जून 2026 : आज करियर में बनेंगे अच्छे योग, मगर एक छोटी गलती पड़ सकती है भारी
Libra Horoscope Today: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत और जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और वरिष्ठों के सामने अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें और अनावश्यक खर्च से बचें।
Libra Horoscope Today 28 June 2026: Tula Rashifal, तुला राशिफल: दिन की शुरुआत पैसों, परिवार या किसी जरूरी घरेलू बात को संभालने में लग सकती है। मन यह चाहेगा कि सब कुछ तुरंत साफ हो जाए, लेकिन थोड़ी बेचैनी भी साथ रह सकती है। सुबह के हिस्से में खर्च, जिम्मेदारी और बोलचाल पर खास ध्यान देना बेहतर रहेगा, क्योंकि एक छोटी बात भी मन पर असर डाल सकती है। दिन बढ़ने पर माहौल बदलता दिखेगा। आत्मविश्वास लौटेगा और आप किसी काम को अपने दम पर आगे बढ़ाने का फैसला कर सकते हैं। छोटे भाई बहन, दोस्त या करीबी सहकर्मी से मदद और हौसला मिलने के संकेत हैं। मेहनत ज्यादा रहेगी, इसलिए टेंशन भी कुछ बढ़ सकती है, पर यही मेहनत आगे चलकर काम बनाएगी। यात्रा, कॉल, मैसेज, मीटिंग और भागदौड़ वाले काम अचानक बढ़ सकते हैं। करियर क्षेत्र में बुध, गुरु और शुक्र का अच्छा असर आपको समझदारी, संतुलन और सही शब्द दे रहा है। इसलिए जल्दबाजी से नहीं, ठहरकर बोले गए वाक्य आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगे।
तुला राशि का लव राशिफल
रिश्तों में कुल मिलाकर संतुलन बना रह सकता है, लेकिन आपकी व्यस्तता के कारण साथी को यह लग सकता है कि आप पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे। ऐसे में बहुत बड़े वादों की जरूरत नहीं है। बस समय पर जवाब, नरम लहजा और थोड़ी मौजूदगी काफी रहेगी। शादीशुदा लोगों के लिए दिन सामान्य से बेहतर है। घर के छोटे फैसलों में साथ मिलकर बात होगी। जिनका रिश्ता नया है, वे बातचीत में स्पष्ट रहें। दिखावे से ज्यादा सच्चाई काम आएगी। बच्चों से जुड़ी कोई खुशी या राहत भी मिल सकती है। शाम की ओर दिल की बात कहना आसान लगेगा, क्योंकि मन में साहस और खुलापन बढ़ेगा।
तुला राशि का करियर राशिफल
कामकाज में दबाव रहेगा, लेकिन आपकी पकड़ भी बनी रहेगी। ऑफिस में एक से ज्यादा काम साथ आ सकते हैं। ऐसे में सूची बनाकर चलना अच्छा रहेगा। वरिष्ठों के सामने अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है और सही तैयारी से अच्छी प्रतिक्रिया भी मिलेगी। जो लोग लेखन, मीडिया, सेल्स, कंसल्टिंग, पढ़ाई या कम्युनिकेशन वाले क्षेत्र में हैं, उनके लिए दोपहर के बाद का समय ज्यादा उपयोगी रहेगा। विद्यार्थियों को शुरुआत में ध्यान भटकने की दिक्कत हो सकती है, पर बाद में रफ्तार पकड़ लेंगे। शनि आपको अनुशासन से फायदा दिला सकता है, इसलिए रिवीजन, नोट्स और समय बांटकर पढ़ना सबसे सही तरीका रहेगा। मेहनत का असर तुरंत नहीं तो धीरे धीरे दिखेगा।
तुला राशि का आर्थिक राशिफल
पैसे का मामला सीधा है। जो मिलेगा, वह प्रयास से मिलेगा। बिना योजना के खर्च करने से बाद में खिंचाव महसूस हो सकता है। सुबह परिवार या घर से जुड़ा कोई भुगतान याद आ सकता है। दोपहर के बाद काम से कमाई, कमीशन, फ्रीलांस या किसी अतिरिक्त जिम्मेदारी से लाभ की संभावना बनेगी। बहुत जोखिम लेकर निवेश करने से बचें। बजट लिखकर चलेंगे तो राहत रहेगी। किसी को उधार देने या लेने से पहले शर्तें साफ रखें।
तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल
थकान, बेचैनी और दिमागी दबाव बढ़ सकता है। खासकर जब काम बहुत हों और समय कम लगे। शरीर से ज्यादा मन को आराम की जरूरत है। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी वॉक फायदा देगी। देर तक एक ही जगह बैठकर काम कर रहे हैं तो बीच बीच में उठते रहें। नींद का समय बिगड़ने न दें, नहीं तो अगला दिन और भारी लग सकता है।
आज की सलाह: जरूरी काम पहले निपटाएं और बोलचाल में नरमी रखें, इससे दिन ज्यादा सहज बनेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र