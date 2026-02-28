तुला राशिफल 28 फरवरी 2026 : तुला राशि वालों को आर्थिक लाभ संभव, बिजनेस में ग्रोथ के मिलेंगे मौके, निवेश के लिए सही समय
Libra Horoscope aaj tula rashi ka rashifal : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 फरवरी का दिन….
Libra Horoscope Today 28 February 2026, तुला राशिफल : आज का दिन प्यार और काम दोनों के लिहाज से संतुलित रह सकता है। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते में खुशी बनी रहे तो छोटी बातों को दिल पर लेने से बचें। नई मोहब्बत की शुरुआत करने वालों को भी आज अपने कदम सोच-समझकर रखने होंगे। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं, जहां आप अपनी मेहनत और लगन दिखा पाएंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन पैसा खर्च करते समय सावधानी जरूरी है। सेहत भी सामान्य रहेगी, हालांकि कुछ लोगों को हल्की दिक्कतें परेशान कर सकती हैं।
तुला राशि लव राशिफल- प्रेम जीवन में आज हल्की खटपट हो सकती है। किसी पुराने रिश्ते या पुरानी बात को लेकर तकरार की स्थिति बन सकती है। बेहतर रहेगा कि आप खुलकर बात करें और जो भी गलतफहमी है, उसे खत्म करने की कोशिश करें। चुप्पी साधने से बात और बिगड़ सकती है। माता-पिता या घरवालों को बीच में लाने से स्थिति उलझ सकती है, इसलिए आपस में ही मसला सुलझाएं। अगर एक्स पार्टनर से जुड़ा कोई मुद्दा है तो आप उसे समझदारी से सुलझा सकते हैं। कुछ महिलाओं को शादी के लिए घर से मंजूरी मिल सकती है, जिससे मन खुश रहेगा। कुल मिलाकर रिश्ते को बचाने के लिए धैर्य और समझदारी दोनों जरूरी हैं।
तुला राशि करियर राशिफल- ऑफिस में दिन की शुरुआत अहम रहेगी, खासकर उन लोगों के लिए जो रचनात्मक काम करते हैं। जो लोग मशीन या तकनीकी क्षेत्र में हैं, उनका दिन व्यस्त रहेगा। किसी भी प्रोजेक्ट में जल्दबाजी करने के बजाय बारीकी पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। जो लोग नोटिस पीरियड में हैं, उन्हें आज इंटरव्यू कॉल मिल सकती है। अपने कौशल को निखारना फायदेमंद रहेगा, खासकर क्लाइंट मीटिंग के लिहाज से। छात्रों के लिए दिन सकारात्मक है और परीक्षा में सफलता के संकेत हैं। बिजनेस करने वालों के लिए समय अनुकूल है। काम को नए क्षेत्रों में फैलाने या अलग-अलग वेंचर में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
तुला राशि आर्थिक राशिफल- पैसों को लेकर बड़ी चिंता नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और कोई बड़ा नुकसान सामने नहीं आएगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्य संपत्ति को लेकर कोई निर्णय ले सकते हैं। महिला उद्यमी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकती हैं। जरूरत पड़ने पर किसी दोस्त से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करना ठीक रहेगा। सट्टा कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी दिन सामान्य रहेगा। व्यापारियों को अपने साझेदारों और प्रमोटरों से सहयोग मिलेगा, जिससे काम सुचारु रूप से चलता रहेगा।
तुला राशि स्वास्थ्य राशिफल- सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग से जुड़ी परेशानी हो सकती है। बच्चों को त्वचा या मुंह से संबंधित समस्या हो सकती है। अपनी दिनचर्या और लाइफस्टाइल पर नियंत्रण रखें। अगर गले में खराश या शरीर में दर्द है तो पहाड़ी इलाकों की यात्रा से बचें। दिन का दूसरा हिस्सा जिम या योग क्लास शुरू करने के लिए ठीक है। बाइक चलाने वाले लोग शाम के समय फिसलन भरी जगहों से बचें और वाहन सावधानी से चलाएं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट