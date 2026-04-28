तुला राशिफल 28 अप्रैल 2026:तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें राशिफल
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope 2026: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। पढ़ें कैसा रहेगा 28 अप्रैल का दिन
Libra Horoscope Today for April 28, 2026: आज आपका मूड पर्सनली बदलेगा, जैसे ही चंद्रमा तुला राशि में जाएगा। आज जो आप विनम्रता से जो मैनेज करेंगे, वो आपके लिए एक क्लियर जगह मांगेगा। इससे विवाद और संघर्ष नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसे इनविजिबल नहीं होना चाहिए। आज का दिन समन्वय को लेकर नहीं है, यह सिर्फ इस चीज को लेकर है कि का समन्वय आपको शामिल करता है। अपने आपको वापस उसी अवस्था में ले जाओ, अपने आपको हैवी किए बिना। सिंपल वाक्य आज कही अच्छा होगा उस एक्सप्लेनेशन से जो पूरी तरह से पॉलिश्ड हो। एक बार आपका आपके लिए बैलेंस तब आसान होता है, जब आप इसे प्राइवेट असाइनमेंट की तरह लेना बंद कर देते हैं और दूसरों को भी अपनी कोशिशें करने देते हैं।
Libra Love Horoscope today, तुला लव राशिफल
इमोशनली फेयरनेस आज मायने रखेगीं, ग्रेसफुल दिखावे से। आप प्यार में गर्माहट, अटेंशन और सेंस नोटिस करेगी। सिंगल लोग जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपने एफर्ट को डिस्कस करना चाहिए, आपको ब्लेमगेम में नहीं पड़ना है। प्यार वहां इंप्रूव होता है, जहबां दोनों साइड से गैसिंग बंद होगी। एकडायरेक्ट लेकिन जेंटली किसी बात को समझना आपके लिए खास रहेगा। आपके लिए अधिक क्लोजनेस लाएगा।आज प्यार को बढ़ने दें. आको दयालुता के लिए अनक्लियर होने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है साफ साफ बता दें। सिंगल लोग आज वहां की तरफ झकेंगे, जहां कंवर्सेशन, सोशल सेटिंग और मिक्स सिग्नल को एकस्ट्रा मीनिंग ना दिया जाए?
Libra Career Horoscope today, तुला करियर राशिफल
आज डिप्लोमेसी आपको मदद करेगी, अगर आपका पर्पस क्लियर होगा। आज कोई आपको स्मूद परिस्थति में पाएगा। तब आप अच्छा कर पाएंगे, अगर आप टीम से बातचीत को आसान, क्लाइंड को हैंडल कर पाएंगे, लेकिन आप हर किसी के कंफर्ट के जिम्मेदार नहीं है। आपकी ताकत आज ऑकवर्डनेस को अवाइड में नहीं है, बल्कि ये किसी कठिन प्वाइंट को काम की शेप में लाकर आने में है। जो लोग बिजनेस के मालिक हैं, उन्हें प्रेजेंटेशन को रिव्यू करने की जरूरत है, क्लाइंट की शर्तों को डिजाइन चॉइस को। स्टूडेंट्स को डिस्कशन और फीडबैक से लाभ होगा। करियर वहां से इंप्रूव होता है, जहां से कोर्पोरेशन स्ट्रक्चर होता है।
Libra Money Horoscope today, तुला मनी राशिफल
आज आपका पहले ही ना कहना अच्छा है कि बाद में आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। आपको पैसों को असल जरूरतोंके लिए रखना चाहिए। अगरसेविंग और निवेश से जुड़ेहैं तो हमेशा हां कहना बंद करें, क्योंकि दूसरा इंसान बहुत आत्मविश्वास में आ जाता है जब आप हां करते हैं। आपको फिगर को कंप्येर करना है, रिस्क को रिव्यू करना है, यह देखना है कि चॉइस सही है या नहीं आपके भविष् के लिए।आपका स्लोअर लुक आपको कई अकंफर्टेबल पैसों से जड़े मामलों से बचा सकता है। आर्थिक तौर पर बैलेंस तब अच्छा होता है, जब आप लंबे समय के लिए क्लिएरिएटी देखते हैं।
Libra Health Horoscope today, तुला हेल्थ राशिफल
आज अनईजी साउंडिंग आपकी एनर्जी को खराब करेगी। शोर से क्लटर से, बेकार की कंवर्सेशन से और कई मांगो से आप अंदर के बैलेंस को डिस्टर्ब पाएंहे। स्किन, किडनी और शुगर. लोअर बैक पेन को आराम की जरूरत है अगर आप अधिक स्ट्रेच करते हैं। आपका सिस्टम, शांति, सही क्रम, खूबसूरती चाहता है, एक दूसरा एडजस्टमेंट नहीं चाहता है। आपको सेटिंग को सॉफ्ट रखना है अगर संभव है तो। अच्छे से पानी पिएं, शोर कम से कम करें। मीठा कम से कम लें। लोगों को खुश करने के लिए तनाव हैंडल ना करें।
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें