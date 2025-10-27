तुला राशिफल 27 अक्टूबर : तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, स्वास्थ्य का रखें ध्यान

संक्षेप: Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आज तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति तो अच्छी रहेगी लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।

Libra Horoscope Today, तुला राशिफल 27 अक्टूबर 2025: आपकी लव लाइफ ठीक चल रही है और प्रोफेशनल लाइफ भी काफी प्रोडक्टिव रहेगी। आज धन प्राप्ति के योग हैं, जिससे आप कुछ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि, थोड़ी बहुत हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। रिश्तों से जुड़े कुछ अहम फैसले लेने की जरूरत पड़ सकती है। काम के मामले में कुछ नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जो आपकी प्रोफेशनल क्षमता को भी चेक करेंगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है।

लव राशिफल: कुछ रिलेशनशिप आज सही दिशा में नहीं चलेंगे, इसलिए नई टैक्टिक्स अपनाने की जरूरत पड़ेगी। किसी बड़े या सीनियर व्यक्ति की मदद से आप अपने रिश्ते की दिक्कतें सुलझा सकते हैं। आज आपको एक पेशेंट लिसनर बनना होगा। दफ्तर का रोमांस फिल्मों में अच्छा लगता है, लेकिन शादीशुदा पुरुषों को इससे बचना चाहिए वरना पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है। आज इगो क्लैश भी हो सकता है, जिससे पार्टनर थोड़ा एरोगेंट या स्टबर्न लग सकता है, लेकिन बातचीत से हालात सुधर जाएंगे।

करियर राशिफल: आप नई सिटी में जॉब के लिए शिफ्ट होने को लेकर सीरियस हो सकते हैं। नई अवसर सामने आएंगी, उनका पूरा फायदा उठाएं। मैनेजर्स और टीम लीडर्स आज कुछ बोल्ड फैसले ले सकते हैं जो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। कुछ लोगों को अगले कुछ घंटों में इंटरव्यू कॉल भी मिल सकती है। वहीं कुछ प्रोफेशनल्स नई कंपनी जॉइन करने के लिए नोटिस भी दे सकते हैं। एंटरप्रेन्योर को बिजनेस बढ़ाने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

आर्थिक राशिफल: पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आप नया व्हीकल या फर्नीचर खरीदने पर विचार कर सकते हैं। कुछ महिलाएं आज चैरिटी में दान करेंगी। दोपहर के बाद भी दान देना शुभ रहेगा। किसी को पैसा उधार न दें, वापस मिलना मुश्किल हो सकता है। कुछ लोगों के पुराने बकाया भी आज क्लियर हो जाएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: छोटी से छोटी बीमारी को भी हल्के में न लें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज या जॉगिंग से करें। जिन लोगों को आंख, कान या नाक की परेशानी है, वे तुरंत डॅाक्टर से संपर्क करें। डाइट का ध्यान रखें और शराब व तंबाकू से दूर रहें। बच्चों को खेलते वक्त थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मामूली चोट लग सकती है। तेल और मिठाइयों का सेवन भी आज कम करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com