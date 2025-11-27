Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Horoscope Today 27 November 2025 Aaj Ka Tula Rashifal in Hindi
तुला राशिफल 27 नवंबर : तुला राशि वाले धन खर्च सोच-समझकर ही करें, पुराने दिक्कतों से आज मिलेगा आराम

तुला राशिफल 27 नवंबर : तुला राशि वाले धन खर्च सोच-समझकर ही करें, पुराने दिक्कतों से आज मिलेगा आराम

संक्षेप:

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वाले आज धन खर्च सोच-समझकर करें।

Thu, 27 Nov 2025 06:21 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Libra Horoscope Today, तुला राशिफल 27 नवंबर 2025: प्यार में चल रहे झगड़े को आज शांत करने की कोशिश करें। रिश्ते को संभालकर चलेंगे तो दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस में जो भी मौका मिले, उसमें अपना बेस्ट दें। पैसों से संबंधित हल्की दिक्कतें आ सकती है, इसलिए खर्च सोच-समझकर करें। सेहत ठीक रहेगी, कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी।

लव राशिफल: आज थोड़ा ज्यादा समय अपने पार्टनर को दें। बातचीत से रिश्ते की मिठास बढ़ेगी। चाहें तो शाम को किसी अच्छी जगह डिनर प्लान कर सकते हैं। दिन के दूसरे भाग में अपने पार्टनर को घरवालों से मिलवाने का मौका भी अच्छा है। हां, छोटी-मोटी ईगो वाली टकरार हो सकती है उसे जल्दी सुलझा लें। आज आपसी सपोर्ट बहुत जरूरी रहेगा, चाहे वो काम का मामला हो या निजी परेशानी। कुछ लोग शाम होते-होते अपने रिश्ते को लेकर किसी बड़े फैसले पर भी पहुंच सकते हैं।

करियर राशिफल: आज ऑफिस में पूरी प्रोफेशनलिज्म दिखाएं। मीटिंग में ध्यान से शामिल हों और अपने आइडिया खुलकर रखें। आपको इसका असर दिखेगा। क्लाइंट्स को संभालने में आपकी कम्युनिकेशन स्किल काम आएगी। जिनकी जॉब मीडिया, मैनेजमेंट, लीगल, एडवर्टाइजिंग या मैकेनिकल फील्ड में है उन्हें अच्छे मौके मिल सकते हैं। जिनका बिजनेस है, उन्हें किसी नियम या पॉलिसी को लेकर अधिकारियों से बातचीत करनी पड़ सकती है। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को लेकर आराम से पॉजिटिव रह सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: पैसों से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होते रहेंगी। म्यूचुअल फंड में निवेश सोच सकते हैं। आने वाले दिनों में ये फायदा दे सकता है।शेयर मार्केट, स्पेक्युलेटिव बिजनेस और प्रॉपर्टी में निवेश का प्लान बनाया जा सकता है। अगर कोई कर्ज बाकी है तो आज चुकाने का अच्छा दिन है। बिजनेसमैन प्रमोटर्स या निवेशकों की मदद से फंड जुटाने में सफल हो सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत सामान्य रहेगी। अगर कहीं घूमने का मन है तो आज जा सकते हैं, शरीर साथ देगा। आज डाइट में थोड़ा ध्यान रखें। तेल और चीनी का सेवन कम करें। ऐसा करने से पुरानी दिक्कतों से राहत मिलने लगेगी। बच्चों को कान से जुड़ी हल्की दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखें। आज शराब और तंबाकू छोड़ने के लिए भी दिन सही है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

