तुला राशिफल 27 मार्च 2026: तुला राशि वालों के लिए धन लाभ के प्रबल योग, करियर में रहें सतर्क, लव लाइफ रहेगी शानदार
Libra Horoscope aaj tula rashi ka rashifal : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 27 मार्च का दिन….
Libra Horoscope Today 27 March 2026, तुला राशिफल : तुला राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा। लव लाइफ में पहले जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स चल रही थीं, वो धीरे-धीरे सैटल होने लगेंगी। कामकाज में कुछ चैलेंज आ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें संभाल लोगे। पैसों के मामले में भी स्थिति कंट्रोल में रहेगी। स्वास्थ्य भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, दिन नॉर्मल तरीके से निकल जाएगा।
आगे पढ़ें तुला राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
तुला राशि का लव राशिफल- आज आपका लव रिलेशन अच्छा रहेगा। रिश्ता थोड़ा एक्साइटिंग फील होगा और आप दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कोशिश करें कि पार्टनर को टाइम दें और उसकी बातों को समझें। कुछ फीमेल्स को पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा, जिससे मैरिज की बात आगे बढ़ सकती है। आज कैजुअल हुकअप या किसी नए अट्रैक्शन में पड़ना सही नहीं है, इससे आपका करंट रिलेशन खराब हो सकता है। पार्टनर की पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करें, इससे बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होगी। जिन लोगों की नई शादी हुई है, उनके लिए दिन अच्छा और एंगेजिंग रहेगा। सिंगल फीमेल्स को दिन की शुरुआत में कोई प्रपोजल मिल सकता है, जिससे मन खुश रहेगा।
तुला राशि का करियर राशिफल- आज ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। अपना पूरा फोकस काम पर रखें। जॉब इंटरव्यू दे रहे लोगों को आज अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग नई जॉब में हैं, उन्हें टीम मीटिंग में बोलते समय थोड़ा सोच-समझकर बोलना चाहिए, वरना इम्प्रेशन खराब हो सकता है। ईगो को साइड में रखें और अपनी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करने पर ध्यान दें। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल और बायोकेमिस्ट फील्ड से जुड़े लोगों का दिन नॉर्मल रहेगा, ज्यादा भागदौड़ नहीं रहेगी। ट्रेडर्स को आज लोकल अथॉरिटी से जुड़े छोटे-मोटे लाइसेंस इश्यू सुलझाने पड़ सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें। स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें लापरवाही से बचना होगा और ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी होगी।
तुला राशि का आर्थिक राशिफल- आज धन लाभ हो सकता है और पैसों को लेकर थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन ट्रैवल के दौरान किसी अननोन पर्सन के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से बचें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। फाइनेंशियल मैटर्स में एक्सपर्ट एडवाइस लेना सही रहेगा, इससे आगे का प्लान क्लियर होगा। पुराने इन्वेस्टमेंट्स से फायदा मिलने के संकेत हैं। आज गोल्ड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए दिन अच्छा माना जा रहा है। आप किसी नीडी पर्सन की हेल्प कर सकते हैं या किसी फ्रेंड को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं। कुछ फीमेल्स के लिए सिब्लिंग्स या फ्रेंड्स के साथ चल रहा मनी डिस्प्यूट आज सॉल्व हो सकता है। बिजनेसमैन आज बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेने के बारे में सोच सकते हैं।
तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन आंखों और कानों से जुड़ी छोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ लोगों को वायरल फीवर, स्टमक इश्यू, इंफेक्शन या कफ परेशान कर सकता है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से सर दर्द या साइनस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए खुद को रिलैक्स रखें। कोशिश करें कि दिनभर पानी पीते रहें और टाइम पर खाना खाएं। किचन में काम करते समय महिलाओं को गैस जलाते समय और सब्जियां काटते वक्त सावधानी रखनी चाहिए। छोटी गलती से भी चोट लग सकती है। कुल मिलाकर दिन नॉर्मल रहेगा, बस थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट