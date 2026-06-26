तुला राशिफल 27 जून 2026:चंद्रमा धन से जुड़े हिस्से को सक्रिय कर रहा है, थोड़ा सेंसेटिव हो सकते हैं
Aaj ka Tula Rashifal: शाम तक मन थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। ऐसे में कम प्रतिक्रिया दें और ज्यादा सुनें। यही तरीका आपको अनावश्यक टेंशन से बचाएगा।
दिन का फोकस बहुत व्यावहारिक बातों पर रहेगा। पैसों का हिसाब, परिवार की जरूरतें और अपनी प्राथमिकताएं साफ करने का मन बनेगा। चंद्रमा धन से जुड़े हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए छोटी बात भी आपको गंभीर लग सकती है। सुबह से ही कुछ काम जल्दी निपटाने की इच्छा रहेगी और आप सामान्य से ज्यादा साहस दिखा सकते हैं। छोटे सफर, जरूरी कॉल, दस्तावेज या किसी सामान की व्यवस्था में समय जा सकता है। फिर भी हर काम तुरंत करने की हड़बड़ी ठीक नहीं रहेगी। खासकर वाहन, महंगा गैजेट या घर के लिए बड़ी खरीदारी का फैसला थोड़ा टालना बेहतर होगा। कामकाज में नाम और छवि से जुड़े ग्रह आपके पक्ष में हैं, इसलिए लोग आपकी बात सुनेंगे, लेकिन बोलने का लहजा नरम रखना जरूरी है। परिवार में किसी की राय अलग हो तो उसे विरोध न मानें।
तुला लव राशिफल
रिश्तों में सबसे बड़ी जरूरत धैर्य की रहेगी। जीवनसाथी या करीबी साथी के साथ किसी छोटे मुद्दे पर बात बढ़ सकती है। वजह कोई पुरानी नाराजगी, खर्च का मामला या समय न दे पाने की शिकायत हो सकती है। मंगल का असर आपको भीतर से तेज जवाब देने की तरफ ले जा सकता है, इसलिए शब्द चुनकर बोलें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी से बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन बहुत जल्दी उम्मीद बांधना ठीक नहीं रहेगा। परिवार के बुजुर्ग से सलाह मिल सकती है जो आपका नजरिया संतुलित करेगी। नाराजगी जमा करने के बजाय साफ और शांत बातचीत रिश्ते को संभाल लेगी।
तुला करियर राशिफल
ऑफिस या प्रोफेशनल कामों में आपकी मौजूदगी नोटिस की जाएगी। बुध, गुरु और शुक्र करियर क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए मीटिंग, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट बातचीत या टीम समन्वय में अच्छा प्रभाव बन सकता है। अगर आप किसी नए काम की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो शुरुआत की जा सकती है, बस हर बात लिखित रूप में रखना बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह दिन पढ़ाई को व्यावहारिक तरीके से व्यवस्थित करने का है। केवल योजना बनाने से काम नहीं चलेगा, समय बांटकर पढ़ना होगा। जो लोग इंटरव्यू, आवेदन या प्रोफाइल अपडेट पर काम कर रहे हैं, उन्हें भाषा और प्रस्तुति पर ध्यान देना चाहिए। सहकर्मी से तुलना करने के बजाय अपने काम की गुणवत्ता पर फोकस रखें। धीरे लेकिन टिकाऊ प्रगति संभव है।
तुला धन राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। न बहुत दबाव वाला दिन है, न बहुत खुलकर खर्च करने का। जरूरी खर्च पहले करें और बाकी चीजों को सूची में रखें। घर, वाहन, मरम्मत, बीमा, फीस या परिवार की जरूरतों पर खर्च का सोच बन सकता है। अचानक खरीदारी से बचना बेहतर रहेगा। किसी योजना में पैसा लगाने से पहले शर्तें ध्यान से पढ़ें। आय बनी रह सकती है, लेकिन बचत तभी बढ़ेगी जब आप छोटे रिसाव बंद करेंगे। उधार देने या लेने में जल्दबाजी न करें।
तुला हेल्थ राशिफल
सेहत के मामले में लापरवाही न करें। शरीर में भारीपन, थकान, नींद की कमी या हल्की बेचैनी महसूस हो सकती है। दिन भर भागदौड़ रहे तो पानी, समय पर भोजन और थोड़ा आराम जरूरी है। अगर लंबे समय से तनाव चल रहा है तो उसका असर मूड पर दिख सकता है। छोटी वॉक, स्क्रीन से ब्रेक और शांत संगीत से राहत मिलेगी। वाहन चलाते समय भी अनावश्यक जल्दबाजी न करें।
आज की सलाह: खर्च, बातचीत और फैसलों में थोड़ा ठहराव रखें, तभी दिन ज्यादा संतुलित रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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