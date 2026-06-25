तुला राशिफल 26 जून : बुध, गुरु, शुक्र तीनों दिलाएगें लाभ, बड़े फैसलों के लिए दिन सही नहीं
Aaj ka tula Rashifal: सितारे इशारा करते हैं कि सम्मान और भरोसा आज शोर से नहीं, बल्कि किसी सहकर्मी के विश्वास या परिवार के सदस्य के आपके फैसले पर टिके रहने से मिलेगा।
भावनाएं आज सामान्य से ज्यादा तेज रह सकती हैं। एक पल उत्साह रहेगा, तो अगले ही पल किसी छोटी बात पर मन अटक सकता है। लंबी अवधि के बड़े फैसलों के लिए दिन बहुत साफ नहीं है, लेकिन यह देखने के लिए अच्छा है कि लोग आपकी बातों और मौजूदगी पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। काम की जगह किसी ऐसे व्यक्ति से सराहना या भरोसे का संकेत मिल सकता है, जिसकी राय आपके लिए मायने रखती है। फिर भी भीतर का संतुलन थोड़ा डगमगा सकता है, जैसे आत्मविश्वास आगे भी बढ़ रहा हो और थोड़ा पीछे भी खिंच रहा हो। सुबह सामाजिक बातचीत आसान रहेगी। मीटिंग या हल्की-फुल्की मुलाकात उसी समय रखना बेहतर रहेगा। दिन ढलने पर किसी मैसेज या ईमेल को लेकर छोटा भ्रम बन सकता है, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला जल्दी में हो। जवाब देने से पहले दोबारा पढ़ लें। आपका आकर्षण बना रहेगा, लेकिन धैर्य थोड़ा कम हो सकता है। कामों के बीच छोटे ब्रेक लें। थोड़ी देर टहलना या स्क्रीन से हटकर चाय पीना मूड को फिर से संतुलित कर सकता है।
तुला लव राशिफल
करीबी रिश्तों में कोमलता है, लेकिन भावनाएं थोड़ी उलझी हुई भी रह सकती हैं। कोई छोटा इशारा, भूली हुई बात या बोलने का अंदाज मन में देर तक रह सकता है। शुक्र आपके पेशेवर और सार्वजनिक क्षेत्र में होने से स्नेह आज खुली रोमांटिक अभिव्यक्ति की जगह जिम्मेदारी बांटने के रूप में दिख सकता है। अगर आप किसी प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं, तो घर के काम या आगे की किसी योजना पर व्यावहारिक बातचीत आपके बीच अपनापन बढ़ा सकती है। साथी के बिखरे हुए मूड को अपने खिलाफ न लें। संभव है वे अपने काम के दबाव में हों और उसका आपसे सीधा संबंध न हो। अकेले तुला राशि वालों के लिए ऑफिस या आने-जाने के दौरान किसी दोस्ताना बातचीत से हल्की दिलचस्पी जन्म ले सकती है। उसे तुरंत नाम देने की जल्दी न करें। बातचीत को स्वाभाविक रहने दें। दिन गर्मजोशी का साथ देता है, लेकिन शर्त यह है कि आप ज्यादा सुनें और कम बोलें। शाम को किसी छोटी खीझ को छोड़ देना घर का माहौल शांत और प्यारा बनाए रख सकता है।
तुला करियर राशिफल
करियर का क्षेत्र काफी सक्रिय है क्योंकि बुध, गुरु और शुक्र तीनों वहीं हैं। इसलिए काम, छवि और सार्वजनिक पहचान पर खास ध्यान रहेगा। कोई नया असाइनमेंट या टीम में बदलाव की सूचना मिल सकती है। चूंकि बुध ने अभी इस क्षेत्र में प्रवेश किया है, इसलिए आपसे कोई प्रस्ताव तैयार करने, फीडबैक देने या क्लाइंट कॉल संभालने को कहा जा सकता है, जहां नर्म और समझदारी भरा रवैया जरूरी होगा। विद्यार्थियों का ध्यान सामाजिक बातों की वजह से भटक सकता है। पढ़ाई कठिन नहीं है, लेकिन मन किसी रचनात्मक काम या दोस्त की परेशानी की ओर जा सकता है। पढ़ाई के लिए समय तय करें और उसी पर टिके रहें। काम की जगह तारीफ औपचारिक समीक्षा से नहीं, किसी वरिष्ठ की साधारण सी टिप्पणी से मिल सकती है। उसे सहजता से स्वीकार करें। इससे आपका शांत आत्मविश्वास बढ़ेगा। कारोबार में हैं तो किसी अनपेक्षित स्रोत से पूछताछ आ सकती है, लेकिन समय और संसाधन लगाने से पहले उसकी पूरी जांच करें। दिन संवाद, योजना और छोटे स्थिर कदमों के लिए अच्छा है, बड़े करियर छलांगों के लिए नहीं।
तुला धन राशिफल
मन किसी ऐसी बात की ओर जा सकता है जो जल्दी लाभ का वादा करती लगे, खासकर अगर वह किसी दोस्त या सामाजिक संपर्क से आए। आकर्षण समझ में आता है, लेकिन आज की ग्रह स्थिति सावधानी चाहती है। समूह, नेटवर्क या साझेदारी से जुड़ा पैसा दोबारा जांचने लायक है। बारीक शर्तें जरूर पढ़ें। अगर परिवार का कोई सदस्य आर्थिक मदद मांगे या कोई साझा खर्च सामने आए, तो साफ दिमाग और लिखित नोट के साथ आगे बढ़ें। बिजनेस करने वालों को पुराने भरोसेमंद क्लाइंट्स से ऑर्डर का अच्छा प्रवाह मिल सकता है। आय का यही रास्ता आज ज्यादा भरोसेमंद रहेगा, किसी अनजानी स्कीम से बेहतर। सिर्फ मूड अच्छा करने के लिए अचानक खरीदारी से बचें। उसका असर छोटा रहेगा और बिल देर तक रहेगा। छोटी, सोच-समझकर की गई खुशी, जैसे कोई किताब या घर पर अच्छा भोजन, ज्यादा संतोष दे सकती है।
तुला हेल्थ राशिफल
ऊर्जा ठीक-ठाक रहेगी, लेकिन दोपहर बाद नसों पर थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। पहले भाव में चंद्रमा आपको शोर, भीड़ और आसपास की भावनात्मक हलचल के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना सकता है। अगर खाना छूट गया या पानी कम पिया, तो सिर भारी लग सकता है या मानसिक थकान बढ़ सकती है। डेस्क पर पानी पास रखें। छोटी नींद या सिर्फ दस मिनट आंखें बंद कर लेना भी संतुलन लौटा सकता है। काम करते समय बैठने की मुद्रा पर ध्यान दें। लंबे समय तक बैठे रहने से कमर के निचले हिस्से में खिंचाव महसूस हो सकता है। सोने से पहले हल्का स्ट्रेच करना नींद को बेहतर करेगा। भावनात्मक उलझन आए तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। जो परेशान कर रहा है उसे लिख लें। साफ समझ कल तक लौट सकती है।
आज की सलाह: किसी मैसेज पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें। पहली भावना को थोड़ा शांत होने दें, फिर बोलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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