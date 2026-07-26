तुला राशिफल 26 जुलाई 2026: रुके काम पकड़ेंगे रफ्तार, आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन संतुलन और समझदारी से आगे बढ़ने का है। सुबह परिवार, पैसों और बातचीत से जुड़े मामलों में सावधानी रखें, जबकि दोपहर के बाद कामकाज में गति आएगी और रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। करियर में मेहनत और सही योजना का लाभ मिलेगा तथा आपकी कोशिशों की सराहना हो सकती है।
Libra Horoscope Today 26 July 2026: दिन की शुरुआत पैसों, परिवार और बोलचाल के मुद्दों से होगी। सुबह के हिस्से में कोई जरूरी घरेलू चर्चा हो सकती है। किसी की बात का जवाब सोचकर दें, क्योंकि हल्की सी तीखी प्रतिक्रिया भी बात को खींच सकती है। उसके बाद माहौल बदलता दिखेगा और आपका फोकस काम निकालने, लोगों से जुड़ने और छोटे जरूरी काम पूरे करने पर आएगा। दिन बढ़ने पर साहस और गति दोनों बढ़ेंगे। जो काम अटका था, उसमें आगे बढ़ने का मन बनेगा। छोटे भाई बहन या करीबी दोस्त से मदद मिल सकती है। लक्ष्य पाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पर उसका असर भी दिखेगा। करियर वाले क्षेत्र में सूर्य और गुरु का साथ आपको जिम्मेदारी के साथ पहचान भी दे सकता है। बस एक बात ध्यान रखें, अंदर ही अंदर चिड़चिड़ापन न पालें। मंगल का प्रभाव आपको जल्दी प्रतिक्रिया देने की तरफ ले जा सकता है। शांति रखकर, साफ योजना बनाकर और एक समय में एक काम पकड़कर चलेंगे तो दिन आपके पक्ष में मुड़ता जाएगा।
तुला राशि का लव राशिफल
रिश्तों के मामले में लहजा सबसे ज्यादा अहम रहेगा। सुबह परिवार या साथी के साथ खर्च, समय या प्राथमिकताओं पर बात हो सकती है। बात छोटी हो, तब भी उसे दिल पर न लें। दोपहर के बाद संवाद बेहतर होगा और मन की बात खुलकर कहने का मौका मिलेगा। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रह सकता है, खासकर अगर आप सुनने की आदत रखें। प्रेम संबंध में गर्मजोशी रहेगी। खुशखबरी जैसी कोई छोटी बात दिल हल्का कर सकती है। बच्चों से जुड़ी बात भी मन को अच्छा महसूस करा सकती है। किसी पुराने उलझाव को बहस से नहीं, सहज बातचीत से सुलझाना बेहतर रहेगा।
तुला राशि का करियर राशिफल
कामकाज में यह दिन मेहनत मांगता है, लेकिन खाली मेहनत नहीं, सही दिशा वाली मेहनत। सुबह तक आप तैयारी, जानकारी जुटाने या जरूरी कागज देखने में समय दें। उसके बाद प्रस्तुति, कॉल, मीटिंग या फॉलोअप जैसे काम तेजी से पूरे हो सकते हैं। बुध का असर सीखने, लिखने, समझने और सही शब्द चुनने में मदद देगा। छात्रों के लिए यह दिन रटने से ज्यादा समझकर पढ़ने का है। प्रतियोगिता या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे हिस्सों में पढ़ाई बांटकर चलें। ऑफिस में आपके प्रयास नोटिस होंगे, पर परिणाम तुरंत नहीं भी दिखें तो परेशान न हों। टीम में काम करते समय दूसरों से सहयोग लेने में हिचक न रखें।
तुला राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में शुरुआत संवेदनशील रहेगी। खर्च और जरूरत के बीच फर्क साफ रखना होगा। परिवार से जुड़ा कोई छोटा खर्च सामने आ सकता है। आय के मौके बने रहेंगे, लेकिन नया निवेश या नया वित्तीय जोखिम लेने से पहले ठहरना बेहतर रहेगा। दिखावे या जल्दी लाभ के लालच में फैसला न करें। शुक्र से लाभ के संकेत मिलते हैं, पर केतु की वजह से अनुमान और हकीकत में फर्क रह सकता है। बजट लिखकर चलेंगे तो अनावश्यक खर्च रुक जाएगा। उधार देने या लेने में साफ शर्तें रखें।
तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल
शरीर से ज्यादा मन की गति तेज रह सकती है। सुबह तक खानपान और नींद का असर मूड पर दिखेगा। बाद में भागदौड़ बढ़ेगी, इसलिए पानी, हल्का भोजन और बीच बीच में छोटा ब्रेक जरूरी रहेगा। गर्दन, कंधों या थकान जैसी सामान्य परेशानी हो सकती है। बहुत देर एक ही जगह बैठने से बचें। शांत संगीत, थोड़ी वॉक और स्क्रीन से थोड़ी दूरी आपको जल्दी संतुलित करेगी।
आज की सलाह: खर्च और बातचीत, दोनों में संतुलन रखें, जल्दबाजी से लिया फैसला बाद में भारी लगेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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