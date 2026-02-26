तुला राशिफल 26 फरवरी 2026 :तुला राशि वालों के खर्चें बढ़ेंगे, लवलाइफ में रहेगी हलचल, पढ़ें तुला का कैसा रहेगा आज का दिन
Libra Horoscope aaj ka tula rashi ka rashifal : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वालों के खर्चें बढ़ेंगे, मल्टीपल जॉब ऑफर आएंंगे, पढ़ें तुला का कैसा रहेगा आज का दिन
Libra Horoscope Today 26 February 2026 : आज तुला राशि वालों को प्रोफेशनल लाइफ में ईगो को बाहर छोड़ देना चाहिए। इससे आपकी पर्फोर्मेंस पर असर ना पड़ने दें। आपको लवलाइफ में पुरानी परेशानियों को फिर से नहीं लाना चाहिए? प्रोफेशनल लाइफ की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी रहेंगी। अच्छे करियर ग्रोथ के लिए आपको प्रॉडक्टिविटी के इश्यूज को सुलझा लेना चाहिए। आज हेल्थ और वेल्थ दोनों में इश्यूज रहेंगे।
तुला लव राशिफल
आज आपकी लवलाइफ में कुछ दिक्कतें रहेंगी। आपको बहस का शिकार भी होना पड़ सकता है। आज कुछ बातों को लेकर आपका लवर आपसे नाराज हो सकता है और वो रिलेशनशिप से बाहर भी जा सकता है। आज आपको वास्तविकता को लवलाइफ में अपनाना होगा, दुख और खुशी लवलाइफ में आज दोनों मिलेंगे। आजशादीशुदा महिलाएं अपने पैरेंंट्स से अपने इन इश्यूज की बात करते हुए सावधान रहें। आज लवअफेयर में बातचीत की कमी रहेगी, इससे आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएगा। आपको इससे बाहर आ जाना चाहिए।
तुला करियर राशिफल
आज तुला राशि वालों को ऑफिस में अनुशासन और कमिटमेंट दिखाना है। आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर, सेल्सपर्सन, वकीलों के लिए आज कॉम्पिटीशन भी टाइट रहेगा। आपके लिएजरूरी है कि आप दूसरे टीम मेंबर्स को चमकाएं, जिससे वो प्रोफेशनली आगे बढ़ें। आपको जॉब इंटरव्यू के लिएजाना है, तो इसे लेकर कॉन्फिडेंट रहें, आप इसे क्रैक कर लेंगे।जो लोग नोटिस पीरियड में हैस वो लोग मल्टीपल जॉब ऑफर को पा लेंगे। आपसे हर प्रोफाइल मैच कर लेगा। नए ज्वाइनर्स के लिए जरूरी है कि आप सीनियर्स की अटेंशन पाएं।
तुला मनी राशिफल
आज तुला राशि वालों के लिए आर्थिक मामले रहेंगे। आपके लिए जरूरी है कि आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। दोपहर का समय आर्थिक मामलों को निपटाने और प्रोपर्टी से जुड़े फैसले लेने के लिए अच्छा है। आज आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद सकते हैं। आज कछ बिजनेस भी विदेशी करेंसी में पैसा पा सकेंगे। आज बिजनेसमैन फंड रेज करने में सफल हो सकेंगे। कुल मिलाकर आर्थिक लाइफ में आपके लिए अच्छा समय है। बिजनेसमैन भी आज पार्टनरशिप से जुड़े मामलों को आज सोल्व कर लेंगे।
तुला हेल्थ राशिफल
आज तुला राशि वालों को हेल्थ से जुड़े कुछ इश्यूज हो सकते है। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल पर फोकस करें। आपको इस समय हैवी चीजों को उठाने से भी बचना है। आज तुला राशि के लोगों को छाती और लीवर से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं।महिलाओं में भी गायनोलॉजिस्ट से जुड़ी बीमारियां आपको आज हो सकती हैं, आपको अपनी डाइट को लेकर भी खास ध्यान देना है? आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से बचें। बच्चों में हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को टूव्हीलर पर चढ़ते समय सावधान रहना चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट