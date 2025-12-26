Hindustan Hindi News
आज का तुला राशिफल 26 दिसंबर 2025: रिश्तों में रखें संयम, करियर में मिलेगी सफलता, पैसों को लेकर रहें सतर्क

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वालों को आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।

Dec 26, 2025 05:48 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Libra Horoscope Today, तुला राशिफल 26 दिसंबर 2025: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन प्यार और काम दोनों के लिहाज से एक्टिव रहेगा। ऑफिस में काम का दबाव रहेगा, लेकिन लव लाइफ में ताजगी बनी रहेगी। पैसों को लेकर हल्की परेशानी आ सकती है, परंतु स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। रिश्ते में शांति और संयम बनाए रखें। करियर में सफलता आपका साथ देगी। सेहत अच्छी रहेगी, हालांकि पैसों को लेकर हल्की परेशानी हो सकती है।

तुला राशि का लव राशिफल: तुला राशि वालों के प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ रिश्ते जो टूटने की कगार पर थे, उन्हें आज नई दिशा मिल सकती है। बातचीत आज सबसे जरूरी रहेगी, इसलिए मन की बात साफ शब्दों में रखें। कुछ लोग आज अपने रिश्ते की बात घरवालों से कर सकते हैं, लेकिन माहौल को समझकर ही कदम उठाएं। कुछ महिला जातक अपने एक्स के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर कर सकती हैं और पुराने रिश्ते को दोबारा शुरू करने का सोच सकती हैं। हालांकि, शादीशुदा लोगों को ऐसी स्थितियों से दूर रहना चाहिए, वरना पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है।

तुला राशि का करियर राशिफल: तुला राशि वालों को आज ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। बातचीत करते समय सावधानी रखें, क्योंकि छोटी बात बड़ा मुद्दा बन सकती है। आईटी, हेल्थकेयर, एविएशन, बैंकिंग, लीगल और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी व्यस्त रहेगा। मैनेजमेंट प्रोफाइल में काम करने वालों पर टारगेट का दबाव रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखें, नहीं तो आपकी छवि पर असर पड़ सकता है। कुछ लोगों को सैलरी बढ़ने या रोल बदलने का संकेत भी मिल सकता है।

तुला राशि का आर्थिक राशिफल: तुला राशि वालों को आज पैसों को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन हालात काबू में रहेंगे। जिस प्रॉपर्टी को आप लंबे समय से बेचने की कोशिश कर रहे थे, उसका सौदा आज पूरा हो सकता है। दिन के दूसरे भाग में विदेश यात्रा के लिए होटल या फ्लाइट बुक करने का प्लान बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के भी योग हैं। लेकिन आज किसी दोस्त या रिश्तेदार पर पैसों के मामले में भरोसा न करें और बड़ी रकम उधार देने से बचें। कुछ कारोबारियों को विदेशी भुगतान मिलने में दिक्कत आ सकती है।

तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल: तुला राशि वालों के लिए आज कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं दिख रही है। फिर भी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। संतुलित डाइट लें और हरी सब्जियों व फलों को भोजन में शामिल करें। बच्चों को खेलते समय हल्की चोट लग सकती है। कुछ लोगों को छाती से जुड़ी परेशानी हो सकती है, जिसमें डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होगा। नींद से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने की कोशिश करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
