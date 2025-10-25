Hindustan Hindi News
तुला राशिफल 25 अक्टूबर : तुला राशि वाले आज धैर्य से करें काम, जल्दबाजी में न लें कोई फैसला

तुला राशिफल 25 अक्टूबर : तुला राशि वाले आज धैर्य से करें काम, जल्दबाजी में न लें कोई फैसला

संक्षेप: Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वाले कोई भी फैसला जल्दी में न लें। आज धीरे और समझदारी से काम करें।

Sat, 25 Oct 2025 06:16 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Libra Horoscope Today, तुला राशिफल 25 अक्टूबर 2025: आज का दिन शांति और बैलेंस लेकर आया है। छोटी-छोटी अच्छी बातें आज आपके रिश्तों, काम और मन की शांति में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। थोड़ा धैर्य रखें और दिन को प्यार और सिंपल सोच के साथ बिताएं।आज आप अंदर से काफी शांत महसूस करेंगे। दोस्तों या ऑफिस के लोगों से हुई हल्की बातचीत कुछ अच्छे मौके ला सकती है। कोई भी फैसला जल्दी में न लें। आज धीरे और समझदारी से काम करें। अपनी बात से ज्यादा दूसरों की बात सुनें। इससे रिश्ते भी सुधरेंगे और काम भी आसान होगा।

लव राशिफल: दिल आज सुकून में है। छोटे-छोटे प्यारे काम और सच्ची बातें रिश्ते को मजबूत बनाने का काम करेंगी। अगर आप सिंगल हैं तो किसी से बात शुरू हो सकती है जो आगे चलकर खास रिश्ता बन जाए। अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुनें और दिल से सपोर्ट करें। आज अगर थोड़ा टाइम साथ बिताएं, कोई प्यारा मेसेज भेजें या छोटा गिफ्ट दें तो रिश्ता और मजबूत होगा।

करियर राशिफल: ऑफिस या बिजनेस में आज धैर्य और क्लियर कम्यूनिकेशन से काम बनेगा। रोज के छोटे-छोटे काम ध्यान से करें, इससे भरोसा बढ़ेगा। टीम के साथ मिलकर काम करें और जो भी रिपोर्ट या अपडेट हो वो साफ रखें। जल्दबाजी से बचें, और बड़े गोल तक पहुंचने के लिए छोटे स्टेप्स लें। हर छोटी सफलता को याद रखें और खुद को मोटिवेट करते रहें।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखें और फालतू खर्च से बचें। कोई ऑनलाइन ऑफर या अचानक खरीदारी करने से पहले दो बार सोचें। किसी भरोसेमंद दोस्त या घर वाले से पैसे को लेकर राय लें। जरूरी चीज़ों पर ध्यान दें और थोड़ा-थोड़ा सेव करना शुरू करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी अगर आप खुद को थोड़ा बैलेंस रखें। हल्की सैर या स्ट्रेचिंग करने से शरीर और मन दोनों को आराम मिलेगा। थकान लगे तो थोड़ा आराम करें। पानी ज्यादा पिएं, हल्का खाना खाएं और सोने का टाइम फिक्स रखें। दिन में कुछ देर एक्सरसाइज करने से दिमाग शांत रहेगा। रात में फोन या टीवी कम देखें ताकि नींद बढ़िया आए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

