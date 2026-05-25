तुला राशिफल 25 मई 2026: आज का तुला राशि का राशिफल आपके लिए क्या सलाह और बदलाव लाया है, जानें ज्योतिर्विद से

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope 2026: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय आज आपके लिए क्या भविष्यफल लाएं हैं, पढ़ें कैसा रहेगा आपका आज का दिन

Libra Horoscope today , तुला राशिफल 25 मई: आज चंद्रमा आज सिंह और कन्या राशि दोनों में रहेंगे। इसलिए आप लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, वहीं कन्या राशि का चंद्रमा आपको बताएगा कि आपको प्रैक्टिकल होना होगा। अपने कर्तव्यों को समझना होगा और अनुशासन में रहना होगा। आज आपको उन लोगों से लाभ होगा, जो आपका अच्छा चाहते हैं। इसलिए परिस्थितियों को समझें, अपनी प्रैक्टिकल सोच को आगे बढ़ाएं। इस समय पैसा आ सकता है, क्योंकि धनदायक समय है, इसलिए मौका हाथ से ना जानें दें।

Libra Love horoscope, तुला लव राशिफल

लवलाइ्फ में आपकी स्थिति आज अच्छी है, आप दोनों में छोटी-मोटी अनबन हो सकती है, लेकिन जहां प्यार होता है, तो अनबन काम नहीं करती है, विश्वास उसको हरा देता है। अगर आपका लवर है तो आपको कुछ चीजें परेशान कर सकती हैं। हो सकता हैं, आपको उनको लेकर कुछ कड़वाहट हो, तो ऐसे में चीजों को समझें। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नए प्रेम की तैयारी अच्छी दिखाई पड़ रही है, आपको कोई खास मिल सकता है। शादीशुदा लोगों के बीच आपस में प्यार और विश्वास बढ़ेगा, लेकिन ड्रायनेस भी रहेगी, इस छोटी सी कोशिश को भी आपको करना है।

Libra Money Horoscope, तुला मनी राशिफल धनदायक समय है, इसलिए इस समय का अच्छे से इस्तेमाल करें। हो सकता है, आपको लाभ ना हो, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़े, लेकिन कोशिश करें। अगर कहीं निवेश कर रहे हैं, तो परिस्थितियों को समझें, अपना बजट और बाजार की चाल देंखें। इनमें आगे पीछे कुछ हो तो सोच विचार लें। आगे बढ़ेंगे तो लाभ की स्थिति बनी रहेगी। पुराने कार्यों में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस धीमा होगा। इसलिए चीजों को समझकर आगे पढ़ें। पार्टनरशिप में भी खास ध्यान रखें।

Libra Career horoscope तुला करियर राशिफल प्रोफेशनल लाइफ आपकी आज अच्छी रह सकती है। आपके लिए समय उत्तम है। ऑफिस में आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आपके लिए सभी शत्रुओं को भी संभालना है, क्योंकि आपको परेशान कर सकते हैं। लोगों से कनेक्शन रखें, इससे आपको आगे चलकर लाभ हो सकता है। आपकी प्रैक्टिकेलिटी और स्किल आपकी परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ की स्थिति बनी रहेगी। पुराने कार्यों में भी धीरे-धीरे गति आती दिखाई पड़ेगी। परिवार और शुभचिंतकों का सहयोग प्राप्त होगा।