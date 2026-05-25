तुला राशिफल 25 मई 2026: आज का तुला राशि का राशिफल आपके लिए क्या सलाह और बदलाव लाया है, जानें ज्योतिर्विद से
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope 2026: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय आज आपके लिए क्या भविष्यफल लाएं हैं, पढ़ें कैसा रहेगा आपका आज का दिन
Libra Horoscope today , तुला राशिफल 25 मई: आज चंद्रमा आज सिंह और कन्या राशि दोनों में रहेंगे। इसलिए आप लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, वहीं कन्या राशि का चंद्रमा आपको बताएगा कि आपको प्रैक्टिकल होना होगा। अपने कर्तव्यों को समझना होगा और अनुशासन में रहना होगा। आज आपको उन लोगों से लाभ होगा, जो आपका अच्छा चाहते हैं। इसलिए परिस्थितियों को समझें, अपनी प्रैक्टिकल सोच को आगे बढ़ाएं। इस समय पैसा आ सकता है, क्योंकि धनदायक समय है, इसलिए मौका हाथ से ना जानें दें।
Libra Love horoscope, तुला लव राशिफल
लवलाइ्फ में आपकी स्थिति आज अच्छी है, आप दोनों में छोटी-मोटी अनबन हो सकती है, लेकिन जहां प्यार होता है, तो अनबन काम नहीं करती है, विश्वास उसको हरा देता है। अगर आपका लवर है तो आपको कुछ चीजें परेशान कर सकती हैं। हो सकता हैं, आपको उनको लेकर कुछ कड़वाहट हो, तो ऐसे में चीजों को समझें। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नए प्रेम की तैयारी अच्छी दिखाई पड़ रही है, आपको कोई खास मिल सकता है। शादीशुदा लोगों के बीच आपस में प्यार और विश्वास बढ़ेगा, लेकिन ड्रायनेस भी रहेगी, इस छोटी सी कोशिश को भी आपको करना है।
Libra Money Horoscope, तुला मनी राशिफल
धनदायक समय है, इसलिए इस समय का अच्छे से इस्तेमाल करें। हो सकता है, आपको लाभ ना हो, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़े, लेकिन कोशिश करें। अगर कहीं निवेश कर रहे हैं, तो परिस्थितियों को समझें, अपना बजट और बाजार की चाल देंखें। इनमें आगे पीछे कुछ हो तो सोच विचार लें। आगे बढ़ेंगे तो लाभ की स्थिति बनी रहेगी। पुराने कार्यों में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस धीमा होगा। इसलिए चीजों को समझकर आगे पढ़ें। पार्टनरशिप में भी खास ध्यान रखें।
Libra Career horoscope तुला करियर राशिफल
प्रोफेशनल लाइफ आपकी आज अच्छी रह सकती है। आपके लिए समय उत्तम है। ऑफिस में आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आपके लिए सभी शत्रुओं को भी संभालना है, क्योंकि आपको परेशान कर सकते हैं। लोगों से कनेक्शन रखें, इससे आपको आगे चलकर लाभ हो सकता है। आपकी प्रैक्टिकेलिटी और स्किल आपकी परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ की स्थिति बनी रहेगी। पुराने कार्यों में भी धीरे-धीरे गति आती दिखाई पड़ेगी। परिवार और शुभचिंतकों का सहयोग प्राप्त होगा।
Libra Health Horoscope, तुला हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य की स्थिति पहले से आज के दिन अच्छी होगी। आप काफी राहत महसूस करें। लेकिन आपके दिमाग में कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, इसलिए मानसिक तनाव बना रह सकता है। सिरदर्द, थकान या नींद की कमी इसी सब वजह से आपको दिक्कत करेगी। खानपान और दिनचर्या को इस समय आपको बैलेंस करना जरूरी है। कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो आपकी हेल्थ खराब कर सकता है। ज्यादा सोच-विचार करने से मन अशांत हो सकता है इसलिए ध्यान और आराम पर विशेष ध्यान दीजिए। परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ की स्थिति बनी रहेगी।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
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Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
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