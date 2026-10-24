तुला राशिफल (24 अक्टूबर 2026):राहु मंगल का रहेगा असर, तेज नतीजों की चाह रहेगी, लेकिन संयम रखें

Tula Rashifal in hindi: आज आराम कर रहे हैं तो आराम करें, विश्राम के दौरान भी हर संदेश का तुरंत उत्तर देना आवश्यक नहीं है।

चौबीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि के छठे भाव में रहेगा। अधूरे काम, रोजमर्रा की व्यवस्था और छोटी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देना उपयोगी होगा। शनि भी मीन राशि के छठे भाव में वक्री हैं। यह स्थिति लगातार प्रयास, प्रतियोगिता की तैयारी और काम की कमजोरियां सुधारने में रचनात्मक हो सकती है, हालांकि जीत सुनिश्चित नहीं करती। आज उत्साह का उपयोग किसी उलझे काम की अगली कार्रवाई पूरी करने में करें। दूसरों की गति देखकर अपनी क्षमता का फैसला न करें। सामाजिक कार्यक्रम का निमंत्रण मिले तो जरूरी जिम्मेदारियों के लिए अलग जगह रखें। काम और मनोरंजन में संतुलन बनाने के लिए हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं है।

आज करियर कैसा है? गुरु कर्क राशि के दसवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। पेशेवर समझ दिखाने की गुंजाइश के साथ जिम्मेदारी और अपेक्षाएं भी महत्वपूर्ण रहेंगी। पदोन्नति या प्रशंसा को निश्चित मानने के बजाय काम के प्रमाण तैयार रखें। नौकरी में हों तो प्रगति बताते समय पूरा हुआ हिस्सा और बची कठिनाई अलग बताएं। मंगल कर्क राशि के दसवें भाव में नीच स्थिति में हैं। ऐसे में तेज परिणाम की चाह के साथ कार्यपद्धति पर संयम रखना बेहतर होगा। किसी सहकर्मी के उत्तर में देरी हो तो अनुमान लगाने के बजाय अटकी जानकारी पूछें। विद्यार्थियों के लिए अभ्यास के बाद उत्तरों की जांच उपयोगी रहेगी। कठिन अध्याय को छोटे प्रश्नों में बांटें और अनुमान से लिखे उत्तर पहचानें। खेल या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हों तो प्रदर्शन को तय मानकों से परखें, केवल प्रशंसा से नहीं।

आज धन कैसा रहेगा? राहु कुंभ राशि के पांचवें भाव में और केतु सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी आकर्षक अवसरों की चाह और समूह से मिलने वाले लाभ के प्रति बदलती रुचि के बीच विवेक मांगती है। किसी मित्र की कमाई देखकर वैसा ही निवेश करना आपके लिए उचित हो, यह जरूरी नहीं। उपलब्ध रकम, आवश्यक भुगतान और वैकल्पिक खर्च अलग लिखें। कारोबार के सिलसिले में यात्रा प्रस्तावित हो तो संभावित काम के साथ आने जाने और ठहरने की लागत जोड़ें। बातचीत शुरू होने को पक्का सौदा न मानें। रुका भुगतान मांगना हो तो संबंधित विवरण साफ भेजें। रकम मिलने से पहले उसके भरोसे नई देनदारी स्वीकार न करें। खरीद पर छूट से अधिक उसकी जरूरत देखें।

आज लवलाइफ कैसी रहेगी? शुक्र तुला राशि के पहले भाव में स्वराशि में वक्री हैं। अपनी पसंद, छवि और रिश्तों से जुड़ी पुरानी अपेक्षाओं पर विचार करना उपयोगी हो सकता है। इसका अर्थ हर पुराने संबंध को फिर शुरू करना नहीं है। साथी के साथ योजना बन रही हो तो पूछें कि दोनों उसमें सहज हैं या केवल औपचारिक सहमति दे रहे हैं। अविवाहित हैं तो किसी आयोजन में हुए परिचय को स्वाभाविक गति दें। शुरुआती अच्छी बातचीत से तुरंत भविष्य का निर्णय न करें। परिवार में कोई व्यावहारिक सुझाव निजी आलोचना जैसा लगे तो उसका आशय समझें। सहयोग स्वीकार करने के साथ यह भी बताएं कि किस तरह की मदद वास्तव में आपके काम आएगी।

आज हेल्थ कैसी रहेगी? सक्रिय रहने की इच्छा हो तो भी भोजन और विश्राम को काम के बाद बचा हुआ समय न बनाएं। देर तक बैठते हों तो बीच में उठकर शरीर को सहज गति दें। व्यायाम में अपनी सामान्य क्षमता के अनुसार अभ्यास रखें, दूसरों से तुलना करके जोर न बढ़ाएं। छठे भाव का प्रमुख होना दैनिक देखभाल की अहमियत बताता है, निश्चित स्वस्थता या बीमारी नहीं। कोई परेशानी बनी रहे तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें। काम खत्म होने पर जरूरी और गैरजरूरी सूचनाएं अलग करके फोन से थोड़ा विराम लेना उपयोगी होगा।

शुभ अंक ६

शुभ रंग बहुरंगी

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें ऐसा लंबित काम चुनें जिसकी अगली कार्रवाई स्पष्ट हो। जरूरी कागज जुटाएं, संबंधित व्यक्ति से सीधी जानकारी लें और पूरा होने पर उसका प्रमाण सुरक्षित रखें। आगे की जरूरत के लिए दस्तावेज व्यवस्थित कर दें।