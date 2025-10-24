Hindustan Hindi News
तुला राशिफल 24 अक्टूबर 2025: आज तुला राशि वाले पैसों को लेकर रहें अलर्ट, जल्दबाजी में पैसा खर्च करने से बचें

संक्षेप: Libra Horoscope today tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।आज तुला राशि वाले पैसों को लेकर रहें अलर्ट, जल्दबाजी में पैसा खर्च करने से बचें  

Fri, 24 Oct 2025 07:19 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे एन पांडेय
Libra Horoscope Today 24 October 2025: इस समय आपके रिलेशनशिप में बैलेंस लाएगी। छोटे फैसले आपको स्थायी समाधान दिलाएंगे। फ्रेंड्स और फेमिली आपको सलाह दे सकते हैं। अपने प्लान को सिंपल रखें और जल्दबाजी ना करें। क्लियर स्टेप्स पर फोकस करें। आपका बैलेंस व्यू दूसरों की मदद करेगा।

तुला लव राशिफल

आज आपका दिल खुला और निष्पक्ष दिखेगा। आज का जेंटल तरीके से बात करें, खासकर उन लोगों के साथ जो आपकी केयर करते हैं। जितना आप बोलते हैं, उससे कहीं ज्यादा आप उनकी सुनें। छोटे इशारे आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो किसी फ्रेंडली ग्रुप को चुनें और इनविटेशन को स्वीकार करें। कुछ नए लोग आपकी दयालुता को स्वीकार करेंगे। शांति और स्ममान आपको गाइड करेंगे।

तुला करियर राशिफल

काम में क्लियर सोच आपको काम को समय पर पूरा करने में मदद करेगीष छोटे स्टेप्स आपके सीनियर्स को इंप्रेस करेंगे। अपने आइडियाज को शार्ट में शेयर करें और आत्मविश्वास से भरे शब्दों को इस्तेमाल करें। ओवर प्रोमिसिंग ना बनें। इसकी बजया ईमानदारी से टाइमलाइन और सिंपल समाधान ऑफर करें। अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो इसे छिपाने की बजाय किसी से मदद लें। एक सिंपल और स्पष्ट प्लान आपका टाइम सेव करेगा। स्टडी तैयारी पर फोकस करें।

तुला मनी राशिफल

पैसा आपको स्थिर दिखेगा, अगर आप सिंपल प्लान बनाते हैं। इस समय जल्दबाजी में पैसा खर्च करने से बचें। सबसे पहले जरूरी चीजों पर पैसा खर्च करें। छोटे सब्सक्रिप्शन या चार्ज को चेक करें और रिव्यू करें। जो आप इस्तेमाल नहीं करते उन्हें कैंसल कर दें। अगर खरीदारी कर रहे हैं, तो देखें दूसरी जगह से भी कीमतों की तुलना करें और हो सके तो थोड़ी छूट मांगें। थोड़ी-बहुत सेविंग्स करें, भले ही वह छोटी ही क्यों न हो। इससे शांति बनी रहती है। बड़े फैसलों ले रहे हैं, तो किसी ऐसे दोस्त से सलाह लें, जिस पर आप विश्वास करते हों।

तुला हेल्थ राशिफल

आपकी एनर्जी आज शांत है। हल्की स्ट्रेचिंग से दिन को शुरू करें। क्लिन वॉटर लें। अगर थक रहे हैं, तो आराम करें। हैवी स्वीट्स खाने से बचें। बहुत अधिक देर तक बैठकर काम ना करें। अगर तनाव बढ़ता है, तो धीमी सांसें लें और फ्रेश हवा के लिए बाहर जाएं। रोजाना अच्छे से नींद लें और ऐसे हल्के-फुल्के शौक अपनाएं जो आपको आराम दें। छोटे-छोटे हेल्थ विकल्प मूड को बेहतर बनाएंगे और आपके शरीर को तरोताजा रखेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

