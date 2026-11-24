तुला राशि वालों के लिए दिन मिला-जुला रह सकता है। काम के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलने से मन खिन्न रहेगा, लेकिन लंबे समय से अटका पैसा मिलने की संभावना है। बच्चों के बेहतर प्रदर्शन से खुशी मिलेगी और उनका साथ राहत देगा। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें।

Libra Horoscope Today 24 November 2026, Aaj Ka Tula Rashifal: मन खिन्न रहेगा, क्योंकि किसी काम का नतीजा आपकी उम्मीद तक नहीं पहुंचेगा। इसके साथ ही लंबे समय से अटका पैसा मिलने की संभावना बनेगी। दिन की अच्छी बात और मन की नाराजगी साथ चलेंगी। बच्चों का बेहतर प्रदर्शन खुशी देगा और उनका साथ आपके लिए सहारा होगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के सातवें भाव में रहेगा, फिर सुबह के शुरुआती हिस्से में वृषभ राशि के आठवें भाव में आएगा। पहले जीवनसाथी या कारोबारी संपर्क की बात प्रमुख होगी। बाद के बड़े हिस्से में चंद्राष्टम का असर रहेगा, जिससे बेचैनी होगी और परिचित काम अधिक सहज लगेंगे। किसी के उत्तर में हुई देरी भी आज अधिक खलेगी। इस मनःस्थिति में बड़ा फैसला लेने की जल्दी से सावधान रहें। दिन का रुख पूरी तरह खराब नहीं होगा, लेकिन संतोष छोटे और ठोस नतीजों से मिलेगा।

तुला राशि का करियर राशिफल दफ्तर में किए गए प्रयास और मिले परिणाम के बीच फासला महसूस होगा। जिस काम पर आपने समय दिया है, उसकी प्रगति धीमी लगने से उत्साह घटेगा। नियमित जिम्मेदारियां निभाने के लिए दिन अधिक अनुकूल है। किसी नए प्रयोग में सोचकर लिया गया सीमित जोखिम उपयोगी हो सकता है, हालांकि उसके नतीजे का भरोसा अभी सीमित रहेगा। सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में मंगल काम से जुड़े संपर्कों में तेजी देगा, साथ ही छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट भी बढ़ाएगा। साथी की बात पूरी होने से पहले जवाब देने का मन होगा। विद्यार्थियों के लिए अपनी तैयारी का आकलन भावुक होकर करना उलझन बढ़ाएगा। बच्चों की पढ़ाई या प्रदर्शन से जुड़ी अच्छी बात सामने आएगी। आपका अपना काम अपेक्षा से धीमा लगेगा, फिर भी परिचित हिस्से पर पकड़ बनी रहेगी। आज के काम को छोटे चरणों में पूरा करें।

तुला राशि का आर्थिक राशिफल पुराना अटका भुगतान मिलने के योग हैं। इससे उस रकम की फिर चर्चा होगी, जिसे लेकर आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। पैसा आने की संभावना राहत देगी, लेकिन हाथ में आने से पहले उसे नई योजना में जोड़ देने की जल्दबाजी रहेगी। सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में केतु लाभ की दौड़ और मित्रमंडली की अपेक्षाओं से कुछ पीछे हटने का भाव देगा। किसी कमाई की चर्चा पहले जितनी आकर्षक नहीं लगेगी। आज आर्थिक संतोष केवल रकम से तय नहीं होगा। लंबे इंतजार का अंत होने की उम्मीद भी मन का बोझ हल्का करेगी। खर्च या निवेश का फैसला मन की खीझ में न लें।

तुला राशि का लव राशिफल जीवनसाथी की बात दिन की शुरुआत में आपके ध्यान का बड़ा हिस्सा लेगी। बाद में मन भीतर की तरफ जाएगा और बातचीत कम करने की इच्छा होगी। इससे सामने वाले की कही सामान्य बात भी कड़ी लग सकती है। बच्चों का साथ इस खिंचाव को नरम करेगा। उनका बेहतर प्रदर्शन घर की बातचीत में खुशी लाएगा और आप अपने दिन को कुछ हल्का महसूस करेंगे। प्रेम संबंध में अपनी निराशा का असर उत्तर देने के तरीके पर पड़ेगा। किसी प्रिय व्यक्ति से बात होगी तो मन की थकान साफ सुनाई देगी। अपनी परेशानी एक सीधे वाक्य में कह दें। घर के छोटे सहयोग आज आपको अपेक्षा से अधिक आत्मीय लगेंगे।

तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल मन की बेचैनी दिन की गति को असमान रखेगी। काम करते समय बार बार उसी नतीजे का खयाल आएगा, जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं। सेहत को लेकर किसी बड़े निष्कर्ष का आधार आज के संकेत नहीं देते, लेकिन मानसिक थकान के बीच दिनचर्या संभालना उपयोगी रहेगा। बाहर आते जाते ध्यान भटकने की गुंजाइश रहेगी। सड़क पर जल्दबाजी और चलते समय फोन देखने से बचें। परिचित कामों का क्रम रहने पर आपको अपने दिन पर पकड़ महसूस होगी। दूसरों की जरूरत में छोटा सहयोग करने से ध्यान अपनी उलझन से कुछ देर हटेगा और मन में नरमी रहेगी।

शुभ अंक- 9 शुभ रंग- बैंगनी

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- किसी जरूरतमंद की अपनी क्षमता भर मदद करें।

क्या न करें- नाराज होकर किसी साझा योजना पर अंतिम फैसला न सुनाएं।