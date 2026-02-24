तुला राशिफल 24 फरवरी 2026 :तुला राशि वाले हर छोटी एकस्ट्रा इनकम से पैसा जोड़ें, काम में लगातार फोकस करें, पढ़ें राशिफल
Libra Horoscope aaj ka tula rashi ka rashifal : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वाले हर छोटी एकस्ट्रा इनकम से पैसा जोड़ें,
Libra Horoscope for Today 24th February 2026 : आज तुला राशि वालों के लिए शांत चॉइज समन्वय लेकर आएगी। आप आज बैलेंस फील करेंगे। इससे आपका मूड भी अच्छा होगा। आपके दोस्त मदद करेंगे और क्लियर थिकिंक आपको काम को आसानी से करने में मदद करेगी। छोटी चॉइस से आपका मूड अच्छा होगा। आपके दोस्त आपको मदद करेंगे। बैलेंस कसे आपके फैसलों को मार्गदर्शन मिलेगा। आज शांत ब्रीदिंग और लाइट एक्सरसाइजके लिए समय निकालें। मानसिक तौर पर क्लिएरिटी आएगी तो आप लगातार फोकस कर सकेंगे। काम में लगातार फोकस से आपको तरक्की मिलेगी। पर्सनल रिलेशनशिप में सहयोग और गर्माहट दोनों मिलेंगे। आर्थिक तौर पर सेविंग्स मैटर करेंगी।
तुला लव राशिफल
आज तुला राशि वालों को प्यार शांत फील कराएगा। अगर आप सिंगल हैं, तो फ्रेंडली स्माइल और छोटी हर बात के कारण आपके नए कनेक्शन बनेंगे। कपल्स और लागातर सुनने से आपको समस्याओं को सोल्व कर पाएंगे और आपकी चिंताए कम होगी। आपके प्यार भरे शब्दों या घर के कामों में मदद जैसे छोटे और सिंपल इशारों से से आप थैंक्स जाहिर कर सकते हैं। इस समय किसी भी हालत में अपने पार्टनर से कठोर शब्दों में बात करने से बचें और धैर्य रखें, जल्दबाजी में काम ना करें। खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करने से आप दोनों में विश्वास बढ़ेगा।
तुला करियर राशिफल
आज तुला राशि वालों के लगातार की गई कोशिशें आपको लाभ देंगी। आपको एक समय में एक काम पर फोकस करना है, इससे आप जल्दबाजी में फैसला लेने से बचेंगे। आज आपके टीम मेंबर्स आपकी शांत अप्रोच को नोटिस करेंगे और आपके लिए जरूरत के समय पर खड़े रहेंगे। प्रोजेक्ट को ट्रैक पर रखने के लिए आपको क्लियर नोट्स लिखने होंगे। अगर आको नया आइडिया आता है, तो ट्रिकी लगेगा। आपको सभी स्टेप्स लिखने हैं। आपको एक विश्वासी साथी से फीडबैक भी पूछना होगा। आज छोटी जीत आपमें कॉन्फिडेंस लाएंगी। आपको शेड्यूल को अच्छे से आर्गनाइज करना है। शार्ट ब्रैक आपको फ्रेश रखेगें। पूरा दिन आप मॉडेस्ट प्रोग्रेस पाएंगे।
तुला मनी राशिफल
आज बड़ी खरीददारी को अवाइड करें और अपने बिल्स को दो बार चेक करें। आप हर छोटी एकस्ट्रा इनकम से पैसा जोड़ें और अपनी रसीदों को रखें। अगर आपसे कोई पैसा उधार मांगता है, तो अच्छे से फैसला करें कि क्या आपको देना है, वरना क्लियर बोलें। एक सिंपल प्लान वीकली खर्चों के लिए आपकी मदद करेगी और आपको अचानक आने वाली भारी लागतों से बचाएगा। हर शाम को आपको बैंक अलर्ट पर भी खास ध्यान देना गहै। आज सब्सक्रिप्शन से जो पैसा आपका खराब जा रहे है, उसको आप देखें और फिर इससे सेविंग की ओर पैसा जोड़े।
तुला हेल्थ राशिफल
आज तुला राशि वालों की हेल्थ स्टडी और सिंपल केयर से लाभ पाएगी। आपको अच्छे से पानी पीना है, अगर थकान महसूस कर रहे हैं, तो आराम करें और शार्ट वॉक से आप एनर्जी पाएंगे। जेंटल स्ट्रेचिंग से आपकी सुबह के समय बॉडी स्टिफनेस दूर होगी। आपको इस समय मिठाई और बहुत अधिक मोबाइल देखने दोनों से बचना है। आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से बचना है और पांच मिनट के लिए अपने दिमाग को शांत रखना है। अगर लो एनर्जी फील कर रहे हैं, तो लाइट वेजिटेरियन खाना खाएं और रिफ्रेश फील करें, इसके अलावा अपने पॉश्चर को भी देखें, अगर आप लगातार बैठने का काम करते हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट