आज का तुला राशिफल (23 अक्टूबर 2026):राहु के कारण रिस्क लेने की इच्छा, विवेक से काम लें

Tula Rashifal in hindi: आज तुला राशि वाले बच्चों के साथ समय मिले तो परिणाम के साथ उनके प्रयास की चर्चा भी करें। नए परिचय में सहज रहें और भरोसा बनने की प्रक्रिया को जल्दी न दें।

तेईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि के पांचवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, रचनात्मक विचार और निजी अपेक्षाएं ध्यान खींच सकती हैं। मन भटके तो भी छोटे लक्ष्य लेकर उपयोगी काम किया जा सकता है। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि के छठे भाव में आएगा। इस चरण में लंबित काम और व्यावहारिक समस्याएं संभालना प्राथमिकता बन सकता है। शनि मीन राशि के छठे भाव में वक्री हैं। उनकी यह स्थिति लगातार मेहनत, प्रतिस्पर्धा की तैयारी और दिनचर्या सुधारने में उपयोगी है, लेकिन जीत सुनिश्चित नहीं करती। आज अपनी योजना में बदलाव की थोड़ी जगह रखें, ताकि अचानक जुड़ा छोटा काम पूरी व्यवस्था न बिगाड़े।

गुरु कर्क राशि के दसवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। पेशेवर जिम्मेदारियां और दूसरों की अपेक्षाएं सोचसमझकर संभालनी होंगी। उच्च स्थिति अपने आप पदोन्नति नहीं दिलाती। इसी राशि और भाव में नीच स्थिति के मंगल होने के संदर्भ में काम की गति के साथ उसकी गुणवत्ता जांचना भी जरूरी है। नौकरी में अतिरिक्त काम मिले तो अपेक्षित परिणाम और उपलब्ध साधन पहले पूछें। कारोबार में बड़ा फैसला केवल उत्साह के आधार पर न लें, मांग, लागत और भुगतान की शर्तें देखें। विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय में रुचि मिल सकती है, मगर कठिन अध्याय के लिए अलग अभ्यास रखें। प्रश्न हल करने के बाद गलतियों का कारण लिखें। दोपहर के बाद आवेदन, जरूरी पत्राचार और अधूरे अभ्यास क्रम से निपटाएं। किसी सहकर्मी की एक टिप्पणी को अपने पूरे काम का मूल्यांकन न मानें।

तुला आज का धन राशिफल राहु कुंभ राशि के पांचवें भाव में और केतु सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी जोखिम लेने की इच्छा और मित्र समूह से मिलने वाली अपेक्षाओं के बीच विवेक मांगती है। सट्टे या अनुमान आधारित निवेश को सुरक्षित अवसर न मानें। किसी योजना की लोकप्रियता उसके जोखिम कम नहीं करती। कारोबार के लिए खरीद करनी हो तो आवश्यक सामग्री और केवल आकर्षक लग रही चीजों का बजट अलग रखें। संभावित आय को खाते में आ चुकी रकम न मानें। उधार के मामले में राशि और वापसी की शर्तें लिखें। किसी परिचित का अनुभव सुनना उपयोगी है, लेकिन फैसला अपनी जरूरत, जानकारी और जोखिम उठाने की क्षमता देखकर करें।

तुला आज का लव राशिफल शुक्र तुला राशि के पहले भाव में स्वराशि के होकर वक्री हैं। अपनी पसंद और संबंधों की पुरानी अपेक्षाओं पर दोबारा विचार करना उपयोगी हो सकता है। प्रेम संबंध में अच्छी बातचीत की गुंजाइश रखें, लेकिन किसी खास प्रतिक्रिया की मांग न बनाएं। साथी का व्यस्त होना उदासीनता का प्रमाण नहीं है। पुरानी बात उठे तो स्पष्ट करें कि अभी समाधान चाहिए या केवल एक दूसरे का अनुभव समझना है। विवाहित पाठक घरेलू जिम्मेदारियों का बंटवारा सीधे शब्दों में कर सकते हैं।

तुला आज का हेल्थ राशिफल ऊर्जा अच्छी लगे तब भी पूरे दिन एक जैसी क्षमता की अपेक्षा न रखें। नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और काम के बीच छोटे विराम सामान्य देखभाल के उपयोगी आधार हैं। लंबे समय तक बैठकर पढ़ते या काम करते हों तो उठकर थोड़ा चलें। दोपहर के बाद दिनचर्या व्यवस्थित करने का प्रयास करें, लेकिन इसे स्वास्थ्य में निश्चित सुधार का संकेत न मानें। कोई उपचार चल रहा हो तो अपनी ओर से बदलाव न करें। लगातार बनी परेशानी के लिए योग्य चिकित्सक से सलाह लें। आराम के दौरान भी काम के संदेश देखते रहने के बजाय कुछ समय उनसे अलग रखें।

शुभ अंक

६

शुभ रंग बहुरंगी

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें तीन जरूरी काम चुनें और हर काम का पहला कदम लिखें। महत्वपूर्ण बातचीत से पहले अपनी अपेक्षा स्पष्ट कर लें। किसी व्यावसायिक प्रस्ताव पर सहमति देने से पहले उसकी लिखित शर्तें पढ़ने का अवसर मांगें।