आज का तुला राशिफल (23 अक्टूबर 2026):राहु के कारण रिस्क लेने की इच्छा, विवेक से काम लें
Tula Rashifal in hindi: आज तुला राशि वाले बच्चों के साथ समय मिले तो परिणाम के साथ उनके प्रयास की चर्चा भी करें। नए परिचय में सहज रहें और भरोसा बनने की प्रक्रिया को जल्दी न दें।
तेईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि के पांचवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, रचनात्मक विचार और निजी अपेक्षाएं ध्यान खींच सकती हैं। मन भटके तो भी छोटे लक्ष्य लेकर उपयोगी काम किया जा सकता है। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि के छठे भाव में आएगा। इस चरण में लंबित काम और व्यावहारिक समस्याएं संभालना प्राथमिकता बन सकता है। शनि मीन राशि के छठे भाव में वक्री हैं। उनकी यह स्थिति लगातार मेहनत, प्रतिस्पर्धा की तैयारी और दिनचर्या सुधारने में उपयोगी है, लेकिन जीत सुनिश्चित नहीं करती। आज अपनी योजना में बदलाव की थोड़ी जगह रखें, ताकि अचानक जुड़ा छोटा काम पूरी व्यवस्था न बिगाड़े।
तुला आज का करियर राशिफल
गुरु कर्क राशि के दसवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। पेशेवर जिम्मेदारियां और दूसरों की अपेक्षाएं सोचसमझकर संभालनी होंगी। उच्च स्थिति अपने आप पदोन्नति नहीं दिलाती। इसी राशि और भाव में नीच स्थिति के मंगल होने के संदर्भ में काम की गति के साथ उसकी गुणवत्ता जांचना भी जरूरी है। नौकरी में अतिरिक्त काम मिले तो अपेक्षित परिणाम और उपलब्ध साधन पहले पूछें। कारोबार में बड़ा फैसला केवल उत्साह के आधार पर न लें, मांग, लागत और भुगतान की शर्तें देखें। विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय में रुचि मिल सकती है, मगर कठिन अध्याय के लिए अलग अभ्यास रखें। प्रश्न हल करने के बाद गलतियों का कारण लिखें। दोपहर के बाद आवेदन, जरूरी पत्राचार और अधूरे अभ्यास क्रम से निपटाएं। किसी सहकर्मी की एक टिप्पणी को अपने पूरे काम का मूल्यांकन न मानें।
तुला आज का धन राशिफल
राहु कुंभ राशि के पांचवें भाव में और केतु सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी जोखिम लेने की इच्छा और मित्र समूह से मिलने वाली अपेक्षाओं के बीच विवेक मांगती है। सट्टे या अनुमान आधारित निवेश को सुरक्षित अवसर न मानें। किसी योजना की लोकप्रियता उसके जोखिम कम नहीं करती। कारोबार के लिए खरीद करनी हो तो आवश्यक सामग्री और केवल आकर्षक लग रही चीजों का बजट अलग रखें। संभावित आय को खाते में आ चुकी रकम न मानें। उधार के मामले में राशि और वापसी की शर्तें लिखें। किसी परिचित का अनुभव सुनना उपयोगी है, लेकिन फैसला अपनी जरूरत, जानकारी और जोखिम उठाने की क्षमता देखकर करें।
तुला आज का लव राशिफल
शुक्र तुला राशि के पहले भाव में स्वराशि के होकर वक्री हैं। अपनी पसंद और संबंधों की पुरानी अपेक्षाओं पर दोबारा विचार करना उपयोगी हो सकता है। प्रेम संबंध में अच्छी बातचीत की गुंजाइश रखें, लेकिन किसी खास प्रतिक्रिया की मांग न बनाएं। साथी का व्यस्त होना उदासीनता का प्रमाण नहीं है। पुरानी बात उठे तो स्पष्ट करें कि अभी समाधान चाहिए या केवल एक दूसरे का अनुभव समझना है। विवाहित पाठक घरेलू जिम्मेदारियों का बंटवारा सीधे शब्दों में कर सकते हैं।
तुला आज का हेल्थ राशिफल
ऊर्जा अच्छी लगे तब भी पूरे दिन एक जैसी क्षमता की अपेक्षा न रखें। नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और काम के बीच छोटे विराम सामान्य देखभाल के उपयोगी आधार हैं। लंबे समय तक बैठकर पढ़ते या काम करते हों तो उठकर थोड़ा चलें। दोपहर के बाद दिनचर्या व्यवस्थित करने का प्रयास करें, लेकिन इसे स्वास्थ्य में निश्चित सुधार का संकेत न मानें। कोई उपचार चल रहा हो तो अपनी ओर से बदलाव न करें। लगातार बनी परेशानी के लिए योग्य चिकित्सक से सलाह लें। आराम के दौरान भी काम के संदेश देखते रहने के बजाय कुछ समय उनसे अलग रखें।
शुभ अंक
६
शुभ रंग
बहुरंगी
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
तीन जरूरी काम चुनें और हर काम का पहला कदम लिखें। महत्वपूर्ण बातचीत से पहले अपनी अपेक्षा स्पष्ट कर लें। किसी व्यावसायिक प्रस्ताव पर सहमति देने से पहले उसकी लिखित शर्तें पढ़ने का अवसर मांगें।
क्या न करें
मित्रों की कमाई सुनकर तुरंत पैसा न लगाएं। जल्दबाजी में अधूरे दस्तावेज आगे न भेजें। रिश्ते में सामने वाले की चुप्पी का अर्थ अपनी आशंका के अनुसार तय करके आरोप लगाने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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