तुला राशिफल 23 अक्टूबर : तुला राशि वाले आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें, आज मूड रहेगा अच्छा

संक्षेप: Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आज तुला राशि वालों को खरीदारी सोच-समझकर करनी चाहिए।

Libra Horoscope Today, तुला राशिफल 23 अक्टूबर 2025: आज आपका मूड शांत और संतुलित रहेगा। घर और काम में छोटे-छोटे फैसले अच्छे बदलाव ला सकते हैं। अपनी संतुलित सोच और अच्छे शब्दों से घर और काम की छोटी-छोटी परेशानियों को सुलझा सकता है। सुनना और समझना आज मददगार रहेगा। किसी लक्ष्य की ओर धीरे-धीरे, सोच-समझकर बढ़ें। दोस्तों और रिश्तों में सम्मान दिखाएं, इससे दोस्ती और मजबूत होगी। धैर्य और लगातार प्रयास से अच्छे मौके और नए अवसर आएंगे।

लव राशिफल: आज प्यार में समझदारी और स्पष्ट बात जरूरी है। सीधे और साफ बोलें, जरूरतें ईमानदारी से बताएं। छोटे-छोटे सरप्राइज या प्यारा मैसेज साथी का दिन खुश कर देगा।सिंगल लोग शांत जगहों पर दोस्तों के बीच जाएं और मुस्कुराएं। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। हर बातचीत में धैर्य और सम्मान रखें। छोटे लगातार प्रयास रिश्तों को मजबूत करेंगे और भरोसा बढ़ाएंगे।

करियर राशिफल: आज आसान और पूरा किया जा सकने वाला काम चुनें। टीम के साथ काम करना अकेले काम करने से बेहतर रहेगा। मीटिंग में अपने आइडिया साफ बताएं और किसी साथी की मदद करने के लिए तैयार रहें। आज थोड़ी योजना भविष्य में समय बचाएगी। जल्दी फैसला लेने से बचें, और पहले तथ्य देखें। आपकी संतुलित सोच छोटे झगड़ों को सुलझाने और दूसरों का सम्मान जीतने में मदद करेगी। जरूरत पड़ने पर शांत और भरोसेमंद तरीके से मदद मांगें। सफलता में टीम के साथ काम का क्रेडिट बांटें।

आर्थिक राशिफल: खर्च संतुलित रखें और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। छोटे सब्सक्रिप्शन चेक करें और जो इस्तेमाल न हो उन्हें बंद करें। थोड़ी बचत योजना भविष्य के लक्ष्यों में मदद करेगी। वित्तीय योजना किसी भरोसेमंद दोस्त से शेयर करें ताकि सलाह मिल सके। रोजमर्रा के खर्च जैसे खाना या सफर में छोटे-छोटे उपाय करके बचत करें। अगर कोई ऑफर बहुत अच्छा लगे, तो ध्यान से विवरण पढ़ें।

स्वास्थ्य राशिफल: आसान रूटीन पर ध्यान दें ताकि एनर्जी बनी रहे। हल्की सैर या सरल सांस लेने वाले व्यायाम दिमाग को ताजगी देंगे। नियमित भोजन लें, ताजी सब्जियां और साबुत अनाज खाएं। थकान महसूस होने पर आराम करें, और ज्यादा जोर न डालें। सोने से पहले शांत रूटीन बनायें ताकि नींद अच्छी आए। खुद की देखभाल के छोटे-छोटे काम जैसे गर्म पानी से स्नान या थोड़ी पढ़ाई मूड अच्छा करेंगे। काम और आराम में संतुलन बनाकर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पानी पीते रहें और हल्की स्ट्रेचिंग करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com