तुला राशिफल 23 नवंबर 2026: मार्गी शुक्र सुख की चाह बढ़ाएंगे, शौक पर खर्च की संभावना बनाएंगे
tula Rashifal in hindi: नौकरी में मिलकर किए जाने वाले काम पर ध्यान रहेगा। साझा काम की शुरुआत में अपनी भूमिका साफ कर लें।
जीवनसाथी की मदद लेकर किया गया फैसला आज आपको सहारा देगा। जिस बात को लेकर मन में उलझन होगी, उस पर उनका साथ साफ महसूस होगा। प्रेम का भाव मजबूत रहेगा और साथ बैठकर आगे की बात करना अच्छा लगेगा। अपने काम में किसी दूसरे को जगह देने का विचार भी उभरेगा। कारोबारी संपर्कों से नए प्रस्ताव मिलने की संभावना है। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के सातवें भाव में रहेगा, जिससे जीवनसाथी और साझेदार दिन के केंद्र में होंगे। अपनी पसंद के साथ सामने वाले की जरूरत भी स्पष्ट होगी। आज की सबसे बड़ी ताकत यही साथ रहेगा। अकेले उठाया जा रहा बोझ किसी अपने से बात होने पर हल्का लगेगा। पढ़ाई के लिए भी दिन अनुकूल है।
तुला करियर राशिफल
विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। विषय को समझने और तैयारी आगे बढ़ाने के लिए दिन अच्छा है। जो हिस्सा बार बार ध्यान मांग रहा था, उस पर बैठने का उत्साह रहेगा। पढ़ने की इच्छा और उसे पूरा करने की लगन के बीच बेहतर तालमेल बनने की संभावना है। कुंभ राशि के पांचवें भाव में राहु किसी विषय के प्रति अचानक आकर्षण और जल्दी आगे निकलने की बेचैनी देगा। इसलिए पढ़ाई में उत्साह के साथ ध्यान भटकने की गुंजाइश भी रहेगी। कारोबार करने वालों को नए साझेदार के साथ विस्तार का अवसर मिल सकता है। नए प्रस्तावों पर बातचीत के योग हैं, हालांकि बातचीत और अंतिम नतीजे के बीच कुछ दूरी रह सकती है।
तुला धन राशिफल
बचत बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। हाथ में आए धन का कुछ हिस्सा अलग रखने की इच्छा मजबूत होगी। खर्च और बचत के बीच अपनी प्राथमिकता समझ में आएगी। तुला राशि के पहले भाव में स्वराशि के मार्गी शुक्र स्नेह और सुख की चाह बढ़ाएंगे, साथ ही अपने शौक पर खर्च की संभावना बनाएंगे। मनपसंद चीज की ओर ध्यान जल्दी जाएगा। यही आकर्षण बचत की योजना को थोड़ा कठिन बना सकता है। नए कारोबारी प्रस्ताव को तत्काल आमदनी मान लेने से सावधान रहें। जोखिम भरे निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। आज उपलब्ध रकम को संभालकर रखने में अधिक संतोष मिलने की संभावना है।
तुला लव राशिफल
जीवनसाथी आपका साथ देंगे। उनकी मदद केवल बात तक सीमित महसूस नहीं होगी, आपको भावनात्मक भरोसा भी मिलेगा। मन रोमानी रहेगा और सामान्य बातचीत में भी अपनापन होगा। साथ बैठने का समय दिन की अच्छी याद बनेगा। अपने मन की बात कहने में सहजता रहेगी। जिनके रिश्ते में पहले से अपनापन है, वे आज उसकी गर्माहट ज्यादा महसूस करेंगे। कारोबारी साझेदारी में भी सामने वाले की बात का महत्व रहेगा। घर की किसी महिला से बातचीत में आपके शब्दों का असर साफ होगा। तीखी टिप्पणी से उनका मन दुख सकता है। किसी संवेदनशील विषय पर बात हो तो अपना स्वर नरम रखें। आज संबंधों में सहयोग का अनुभव प्रमुख रहेगा।
तुला हेल्थ राशिफल
सेहत को लेकर अतिरिक्त ध्यान रखने का दिन है। तबीयत पूरी तरह साथ देगी, ऐसा मानकर दिनचर्या ढीली छोड़ना ठीक नहीं होगा। खासकर खाने की पसंद और खाने का ढंग महत्वपूर्ण रहेगा। बाहर की व्यस्तता में भोजन की नियमितता प्रभावित होने की संभावना है। शौक की चीज खाने की इच्छा भी सामान्य से अधिक महसूस होगी। नियमित व्यायाम आपकी दिनचर्या का उपयोगी हिस्सा रहेगा। आज शरीर की सहज गति को समझना काम आएगा। खाने और आराम के तय क्रम को बनाए रखें। सेहत का पक्ष संभालने से साथ बिताए समय का आनंद लेना आसान रहेगा।
क्या करें
जिस फैसले में साथ चाहिए, उस पर जीवनसाथी से साफ बात करें।
क्या न करें
किसी महिला की बात को हंसी में उड़ाकर उनका मन न दुखाएं।
कल का राशिफल
कल अटका धन मिलने की संभावना है। कुछ नतीजों से मन खिन्न होगा, लेकिन बच्चों का साथ मिलेगा। भावुक फैसलों से सावधानी रखनी होगी और उनकी प्रगति से राहत मिलेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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