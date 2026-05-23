तुला राशिफल 23 मई 2026: तुला राशि के लिए आज विरोधी होंगे चुप, ग्रहों में और क्या-क्या हलचल, यहां पढ़ें राशिफल
Libra horoscope today tula Rashifal: राशि चक्र की यह छठी राशि है। इसका स्वामी शुक्र है। आज ग्रहों की स्थिति के कारण तुला राशि की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है खास और ज्योतिष नरेंद्र उपाध्याय से लें, उनकी खास सलाह
Libra Horoscope today, aaj ka tula rahsifal 23 May: यदि तुला राशि वालों का पूरे दिन का ओवरऑल फलादेश देखा जाए, तो आज भाग्य स्थान के शुक्र और गुरु आपको हर कदम पर ईश्वरीय कृपा का अहसास कराएंगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार में आपकी साख बढ़ेगी, जिससे नई शुरुआत के रास्ते खुलेंगे और आर्थिक मजबूती आएगी। छठे भाव के शनि आपको शत्रुओं और प्रतियोगियों पर विजय दिलाएंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में अत्यधिक प्रैक्टिकल होने से बचाएंगे। वैवाहिक जीवन में पुराने विवादों का अंत होगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। सेहत के लिहाज से बस वजन बढ़ने और पेट की ब्लोटिंग को लेकर सतर्क रहना है, जिसके लिए योग और संतुलित दिनचर्या अपनाना सही रहेगा। कानूनी नियमों का पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज के दिन की शुभता को बढ़ाने और किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए मां दुर्गा की कपूर से आरती करें और उन्हें सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं।
Libra Love Horoscope, तुला लव राशिफल
आपके प्रेम संबंधों के मोर्चे पर यह समय थोड़ा व्यावहारिक और संभलकर चलने का संकेत दे रहा है। वर्तमान में शनि देव आपके खष्ट भाव यानी छठे घर में बैठे हैं। शनि के इस खष्ट भाव में बैठने की वजह से इस समय आप अपने प्रेम को बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं। हर छोटी-बड़ी बात का बारीक मूल्यांकन करने के कारण इस समय आपको ऐसा लग सकता है, या फिर आपके पार्टनर को यह महसूस हो सकता है कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इस दौरान इमोशंस के बजाय प्रैक्टिकल ज्यादा सोच रहे हैं। वैसे तो प्रेम को प्रैक्टिकली लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिश्ते में भावनाओं का होना बेहद जरूरी है। इस अत्यधिक एनालाइज करने के दौरान आप थोड़े से ड्राई यानी रूखे हो रहे हैं, जिससे बातचीत में नीरसता आ सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर आप परेशान मत होइए, समय के साथ यह सब ठीक हो जाएगा। जो लोग शादीशुदा जीवन में चल रहे हैं, वे इस समय अपने पार्टनर के बहुत करीब हैं और एक अच्छी स्थिति जी रहे हैं। आपके वैवाहिक जीवन की चली आ रही पुरानी परेशानियां अब पूरी तरह दूर होंगी और आप आपसी तालमेल को लेकर सही निर्णय ले पाएंगे। वहीं, जो लोग नए प्रेम में जाना चाहते हैं, उनके लिए अभी मध्यम समय है, बहुत अच्छा समय नहीं कहा जाएगा।
Libra Money Horoscope , तुला मनी राशिफल
आपके करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों को देखें, तो यह समय आपको तरक्की और धन निवेश के बेहतरीन मौके देने वाला है। इस समय आपकी व्यवसायिक स्थिति काफी शुभ नजर आ रही है। यदि आप काफी समय से कोई प्लानिंग कर रहे थे, तो इस गोचर के प्रभाव से आप किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। जो लोग भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए यह बिल्कुल उचित समय है। आप बिना किसी संशय के आगे बढ़ सकते हैं और नया निवेश कर सकते हैं, यह आपके लिए लाभप्रद रहेगा।
Libra Career Horoscope, तुला करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यस्थल पर नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। बस कार्यक्षेत्र या दैनिक जीवन में एक बात का कड़ाई से पालन करना होगा कि सरकारी तंत्र से किसी भी तरह की पंगेबाजी या नियमों का उल्लंघन मत करिएगा, अदर वाइज सरकारी पेचीदगियों में फंसकर बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है।
Libra Health Horoscope today, तुला हेल्थ राशिफल
तुला राशि के जातकों के सेहत की बात करें, तो इसकी सटीक जानकारी के लिए हमें सबसे पहले आपके राशि स्वामी शुक्र की स्थिति पर नजर डालनी पड़ेगी। वर्तमान में शुक्र आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में बैठे हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को बहुत अच्छा से दर्शा रहे हैं। हालांकि, गोचर में वह देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर उनका सहयोग कर रहे हैं। गुरु चूंकि आपके इस चार्ट में तृतीयेश और खष्टेश (बीमारी भाव के स्वामी) बनते हैं, इसलिए बृहस्पति का यह प्रभाव सेहत में कुछ छोटी-मोटी परेशानी दे सकता है। आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि इस अवधि में आपका वेट ग्रो न करे यानी वजन न बढ़े। इसके साथ ही आपको अपने खान-पान पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अदर वाइज पेट में गैस या ब्लोटिंग की समस्या बढ़ सकती है। हालांकि, कुंडली में किसी भी बड़ी परेशानी या गंभीर रोग की स्थिति नहीं बनी हुई है, बस यह ग्रहों का संयोग शारीरिक स्थिति में थोड़ा सा भारीपन दर्शाएगा। अतः इस बात पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, बाकी आप स्वस्थ रहेंगे। राशिफल से जुड़ी खबर आपको मिलेगी यहां
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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