तुला राशिफल 23 मई 2026: तुला राशि के लिए आज विरोधी होंगे चुप, ग्रहों में और क्या-क्या हलचल, यहां पढ़ें राशिफल

Libra horoscope today tula Rashifal: राशि चक्र की यह छठी राशि है। इसका स्वामी शुक्र है। आज ग्रहों की स्थिति के कारण तुला राशि की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है खास और ज्योतिष नरेंद्र उपाध्याय से लें, उनकी खास सलाह

Libra Horoscope today, aaj ka tula rahsifal 23 May: यदि तुला राशि वालों का पूरे दिन का ओवरऑल फलादेश देखा जाए, तो आज भाग्य स्थान के शुक्र और गुरु आपको हर कदम पर ईश्वरीय कृपा का अहसास कराएंगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार में आपकी साख बढ़ेगी, जिससे नई शुरुआत के रास्ते खुलेंगे और आर्थिक मजबूती आएगी। छठे भाव के शनि आपको शत्रुओं और प्रतियोगियों पर विजय दिलाएंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में अत्यधिक प्रैक्टिकल होने से बचाएंगे। वैवाहिक जीवन में पुराने विवादों का अंत होगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। सेहत के लिहाज से बस वजन बढ़ने और पेट की ब्लोटिंग को लेकर सतर्क रहना है, जिसके लिए योग और संतुलित दिनचर्या अपनाना सही रहेगा। कानूनी नियमों का पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज के दिन की शुभता को बढ़ाने और किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए मां दुर्गा की कपूर से आरती करें और उन्हें सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं।

Libra Love Horoscope, तुला लव राशिफल आपके प्रेम संबंधों के मोर्चे पर यह समय थोड़ा व्यावहारिक और संभलकर चलने का संकेत दे रहा है। वर्तमान में शनि देव आपके खष्ट भाव यानी छठे घर में बैठे हैं। शनि के इस खष्ट भाव में बैठने की वजह से इस समय आप अपने प्रेम को बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं। हर छोटी-बड़ी बात का बारीक मूल्यांकन करने के कारण इस समय आपको ऐसा लग सकता है, या फिर आपके पार्टनर को यह महसूस हो सकता है कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इस दौरान इमोशंस के बजाय प्रैक्टिकल ज्यादा सोच रहे हैं। वैसे तो प्रेम को प्रैक्टिकली लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिश्ते में भावनाओं का होना बेहद जरूरी है। इस अत्यधिक एनालाइज करने के दौरान आप थोड़े से ड्राई यानी रूखे हो रहे हैं, जिससे बातचीत में नीरसता आ सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर आप परेशान मत होइए, समय के साथ यह सब ठीक हो जाएगा। जो लोग शादीशुदा जीवन में चल रहे हैं, वे इस समय अपने पार्टनर के बहुत करीब हैं और एक अच्छी स्थिति जी रहे हैं। आपके वैवाहिक जीवन की चली आ रही पुरानी परेशानियां अब पूरी तरह दूर होंगी और आप आपसी तालमेल को लेकर सही निर्णय ले पाएंगे। वहीं, जो लोग नए प्रेम में जाना चाहते हैं, उनके लिए अभी मध्यम समय है, बहुत अच्छा समय नहीं कहा जाएगा।

Libra Money Horoscope , तुला मनी राशिफल आपके करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों को देखें, तो यह समय आपको तरक्की और धन निवेश के बेहतरीन मौके देने वाला है। इस समय आपकी व्यवसायिक स्थिति काफी शुभ नजर आ रही है। यदि आप काफी समय से कोई प्लानिंग कर रहे थे, तो इस गोचर के प्रभाव से आप किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। जो लोग भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए यह बिल्कुल उचित समय है। आप बिना किसी संशय के आगे बढ़ सकते हैं और नया निवेश कर सकते हैं, यह आपके लिए लाभप्रद रहेगा।

Libra Career Horoscope, तुला करियर राशिफल नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यस्थल पर नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। बस कार्यक्षेत्र या दैनिक जीवन में एक बात का कड़ाई से पालन करना होगा कि सरकारी तंत्र से किसी भी तरह की पंगेबाजी या नियमों का उल्लंघन मत करिएगा, अदर वाइज सरकारी पेचीदगियों में फंसकर बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है।