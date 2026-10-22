आज का तुला राशिफल (22 अक्टूबर): गुरु के कारण काम की जिम्मेदार निभाएंगे
tula Rashifal in hindi: आज तुला राशि वाले पैसों के मामले में उपलब्ध बचत, निकासी की शर्तें और जोखिम समझें। परिवार के साझा खर्च में योगदान की सीमा पहले स्पष्ट कर देंगे तो आपको लाभ होगा।
बाईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि के पांचवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, रचनात्मक रुचियों और अपनों से जुड़ी उम्मीदों पर मन टिक सकता है, हालांकि बीच में ध्यान भटकने की गुंजाइश भी है। दिन को उपयोगी बनाने के लिए उत्साह से ज्यादा स्पष्ट प्राथमिकताएं काम आएंगी। राहु कुंभ राशि के पांचवें भाव में और केतु सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी पसंद और समूह की अपेक्षाओं के बीच अंतर समझने को कहती है। किसी परिचित की प्रशंसा या असहमति को अपनी क्षमता का अंतिम प्रमाण न मानें। जरूरी काम छोटे हिस्सों में पूरे करें।
आज का तुला राशिफल लव
गुरु कर्क राशि के दसवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। काम की जिम्मेदारी निभाने और अपना कौशल सामने रखने की संभावना है, लेकिन पदोन्नति या वरिष्ठों की स्वीकृति अपने आप मिलने का भरोसा न रखें। यदि नौकरी में कोई प्रस्तुति देनी है, तो निष्कर्ष के साथ उसके आधार भी तैयार रखें। शनि मीन राशि के छठे भाव में वक्री हैं। लंबित कार्य, प्रतियोगिता और सेवा संबंधी जिम्मेदारियों में टिककर किया गया प्रयास उपयोगी हो सकता है। पुरानी गलती सुधारना नए काम उठाने से अधिक जरूरी साबित हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए अभ्यास प्रश्न और लिखकर दोहराना बेहतर रहेगा। खेल या कला से जुड़े पाठक प्रदर्शन की तैयारी पर ध्यान दें, पुरस्कार की अपेक्षा पर नहीं। सहकर्मी से सहायता चाहिए तो काम और समयसीमा साफ बताएं।
आज का तुला राशिफल धन
खर्च का निर्णय पसंद और जरूरत को अलग करके लें। किसी समूह में शामिल होने, मनोरंजन या सीखने के साधन खरीदने पर रकम लग सकती है। पहले देखें कि उसका इस्तेमाल नियमित होगा या केवल तत्काल आकर्षण है। उधार दी हुई राशि की बात करनी हो तो हिसाब और पुराना संदेश साथ रखें। कारोबार करने वाले पाठक विस्तार के प्रस्ताव में यात्रा, आपूर्ति और भुगतान की लागत अलग लिखें। संभावित बिक्री को प्राप्त आय मानकर खर्च न बढ़ाएं। किसी निवेश में परिचित की सफलता आपकी परिस्थिति का पर्याप्त आधार नहीं है।
आज का तुला राशिफल करियर
शुक्र तुला राशि के पहले भाव में स्वराशि में वक्री हैं। अपनी पसंद, व्यवहार और रिश्ते से जुड़ी पुरानी अपेक्षाओं की समीक्षा उपयोगी हो सकती है, लेकिन हर पुराना विषय दोबारा खोलना जरूरी नहीं। यदि साथी के साथ मिलने या बातचीत की योजना है, तो उसकी सुविधा भी पूछें। अपनी बात को अनुमान के बजाय सीधे शब्दों में रखें। बच्चों से संबंधित जिम्मेदारी हो तो उनके प्रयास और नतीजे को अलग नजर से देखें। किसी मित्र मंडली में कम सक्रिय रहने का अर्थ संबंध टूटना नहीं है। नए परिचय में आकर्षण के साथ व्यवहार की निरंतरता पर ध्यान दें। किसी सामाजिक आयोजन का निमंत्रण मिले तो अपनी उपलब्धता देखकर उत्तर दें।
आज का तुला राशिफल हेल्थ
मानसिक उत्साह अच्छा लग सकता है, फिर भी उससे शरीर की जरूरतें कम नहीं होतीं। लगातार बैठकर पढ़ने या काम करने पर बीच में उठना और आंखों को आराम देना उपयोगी रहेगा। भोजन देर से करने की आदत हो तो आज जरूरी कामों के बीच खाने का स्थान पहले तय करें। व्यायाम में दूसरों के प्रदर्शन से अपनी तुलना करके जोर न बढ़ाएं। किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हों तो अभ्यास और आराम दोनों का हिसाब रखें। नींद में कटौती करके अतिरिक्त काम निकालना लंबे समय की सुविधा नहीं है। लगातार परेशानी रहे तो योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लें।
शुभ अंक
६
शुभ रंग
बहुरंगी
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
आज का तुला राशि वाले क्या करें
आज के लिए एक मुख्य काम और दो छोटे काम लिखें। पढ़ाई या परियोजना में हुई वास्तविक प्रगति दर्ज करें। किसी सहयोगी को भेजने से पहले जरूरी दस्तावेज और संलग्नक दोबारा जांच लें।
आज का तुला राशि वाले क्या ना करें
प्रशंसा पाने के लिए जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी न लें। बच्चों, साथी या सहकर्मी के नतीजों को अपनी प्रतिष्ठा से न जोड़ें। बिना शर्तें पढ़े किसी समूह की आर्थिक योजना में शामिल न हों।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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