आज का तुला राशिफल (22 अक्टूबर): गुरु के कारण काम की जिम्मेदार निभाएंगे

tula Rashifal in hindi: आज तुला राशि वाले पैसों के मामले में उपलब्ध बचत, निकासी की शर्तें और जोखिम समझें। परिवार के साझा खर्च में योगदान की सीमा पहले स्पष्ट कर देंगे तो आपको लाभ होगा।

बाईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि के पांचवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, रचनात्मक रुचियों और अपनों से जुड़ी उम्मीदों पर मन टिक सकता है, हालांकि बीच में ध्यान भटकने की गुंजाइश भी है। दिन को उपयोगी बनाने के लिए उत्साह से ज्यादा स्पष्ट प्राथमिकताएं काम आएंगी। राहु कुंभ राशि के पांचवें भाव में और केतु सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी पसंद और समूह की अपेक्षाओं के बीच अंतर समझने को कहती है। किसी परिचित की प्रशंसा या असहमति को अपनी क्षमता का अंतिम प्रमाण न मानें। जरूरी काम छोटे हिस्सों में पूरे करें।

आज का तुला राशिफल लव गुरु कर्क राशि के दसवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। काम की जिम्मेदारी निभाने और अपना कौशल सामने रखने की संभावना है, लेकिन पदोन्नति या वरिष्ठों की स्वीकृति अपने आप मिलने का भरोसा न रखें। यदि नौकरी में कोई प्रस्तुति देनी है, तो निष्कर्ष के साथ उसके आधार भी तैयार रखें। शनि मीन राशि के छठे भाव में वक्री हैं। लंबित कार्य, प्रतियोगिता और सेवा संबंधी जिम्मेदारियों में टिककर किया गया प्रयास उपयोगी हो सकता है। पुरानी गलती सुधारना नए काम उठाने से अधिक जरूरी साबित हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए अभ्यास प्रश्न और लिखकर दोहराना बेहतर रहेगा। खेल या कला से जुड़े पाठक प्रदर्शन की तैयारी पर ध्यान दें, पुरस्कार की अपेक्षा पर नहीं। सहकर्मी से सहायता चाहिए तो काम और समयसीमा साफ बताएं।

आज का तुला राशिफल धन खर्च का निर्णय पसंद और जरूरत को अलग करके लें। किसी समूह में शामिल होने, मनोरंजन या सीखने के साधन खरीदने पर रकम लग सकती है। पहले देखें कि उसका इस्तेमाल नियमित होगा या केवल तत्काल आकर्षण है। उधार दी हुई राशि की बात करनी हो तो हिसाब और पुराना संदेश साथ रखें। कारोबार करने वाले पाठक विस्तार के प्रस्ताव में यात्रा, आपूर्ति और भुगतान की लागत अलग लिखें। संभावित बिक्री को प्राप्त आय मानकर खर्च न बढ़ाएं। किसी निवेश में परिचित की सफलता आपकी परिस्थिति का पर्याप्त आधार नहीं है।

आज का तुला राशिफल करियर शुक्र तुला राशि के पहले भाव में स्वराशि में वक्री हैं। अपनी पसंद, व्यवहार और रिश्ते से जुड़ी पुरानी अपेक्षाओं की समीक्षा उपयोगी हो सकती है, लेकिन हर पुराना विषय दोबारा खोलना जरूरी नहीं। यदि साथी के साथ मिलने या बातचीत की योजना है, तो उसकी सुविधा भी पूछें। अपनी बात को अनुमान के बजाय सीधे शब्दों में रखें। बच्चों से संबंधित जिम्मेदारी हो तो उनके प्रयास और नतीजे को अलग नजर से देखें। किसी मित्र मंडली में कम सक्रिय रहने का अर्थ संबंध टूटना नहीं है। नए परिचय में आकर्षण के साथ व्यवहार की निरंतरता पर ध्यान दें। किसी सामाजिक आयोजन का निमंत्रण मिले तो अपनी उपलब्धता देखकर उत्तर दें।

आज का तुला राशिफल हेल्थ मानसिक उत्साह अच्छा लग सकता है, फिर भी उससे शरीर की जरूरतें कम नहीं होतीं। लगातार बैठकर पढ़ने या काम करने पर बीच में उठना और आंखों को आराम देना उपयोगी रहेगा। भोजन देर से करने की आदत हो तो आज जरूरी कामों के बीच खाने का स्थान पहले तय करें। व्यायाम में दूसरों के प्रदर्शन से अपनी तुलना करके जोर न बढ़ाएं। किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हों तो अभ्यास और आराम दोनों का हिसाब रखें। नींद में कटौती करके अतिरिक्त काम निकालना लंबे समय की सुविधा नहीं है। लगातार परेशानी रहे तो योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लें।

शुभ अंक ६

शुभ रंग बहुरंगी

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

आज का तुला राशि वाले क्या करें आज के लिए एक मुख्य काम और दो छोटे काम लिखें। पढ़ाई या परियोजना में हुई वास्तविक प्रगति दर्ज करें। किसी सहयोगी को भेजने से पहले जरूरी दस्तावेज और संलग्नक दोबारा जांच लें।