22 नवंबर को तुला राशि वालों का दिन परिवार और करीबियों के साथ खुशियों में बीतेगा। घर के लोग घूमने या पिकनिक का प्लान बना सकते हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने और रिश्तों में अपनापन बढ़ाने का मौका मिलेगा। करियर में पुराने संपर्क और मित्रों से मदद मिल सकती है।

Libra Horoscope Today 22 November 2026, Aaj Ka Tula Rashifal: परिवार के लोग आज आपको रोज की भागदौड़ से निकालकर पिकनिक पर ले जाएंगे। साथ बैठने और खुलकर हंसने का मौका होगा। दिन में सुख-सुविधाओं का आनंद रहेगा और किसी अपने के साथ बिताया समय खास लगेगा। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के सातवें भाव में रहेगा, इसलिए जीवनसाथी और कारोबारी संपर्क आपकी बातचीत के केंद्र में होंगे। अपनी पसंद के साथ दूसरे की इच्छा भी साफ सुनाई देगी। बाहर जाने की तैयारी में घर का माहौल उत्साह भरा रहेगा। किसी करीबी से मिलने पर औपचारिकता जल्दी खत्म होगी और बातचीत अपनेपन की तरफ मुड़ेगी। आज की खुशी बड़े आयोजन से ज्यादा साथ रहने के छोटे अवसरों में होगी।

तुला राशि का करियर राशिफल कामकाज में परिचित लोगों से जुड़ाव उपयोगी रहने के योग हैं। सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में गुरु मित्रों और संपर्कों का सहारा देता है, जिससे किसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के अवसर अनुकूल रहेंगे। कारोबारी बातचीत में सामने वाले की जरूरत समझना आसान होगा। नौकरी करने वालों के लिए किसी पुराने परिचय से काम की जानकारी मिलने की संभावना है। छुट्टी के दिन भी काम का संदेश आया तो चर्चा संक्षिप्त और उद्देश्यपूर्ण रहेगी। विद्यार्थियों का मन घूमने के कार्यक्रम और पढ़ाई के बीच बंटेगा। साथ पढ़ने वाले से किसी विषय पर बात करने में रुचि रहेगी। पढ़ाई का छोटा हिस्सा पहले तय कर लें। अधूरा पाठ देखकर पूरे दिन बोझ महसूस करने की स्थिति कम होगी।

तुला राशि का आर्थिक राशिफल आमदनी से जुड़े संपर्कों के लिहाज से दिन अनुकूल है। किसी आर्थिक लक्ष्य पर आगे की बातचीत होने के योग हैं, हालांकि तत्काल रकम मिलने की उम्मीद को बहुत आगे ले जाना ठीक नहीं होगा। घूमने और आराम की सुविधाओं पर खर्च की संभावना है। मित्र या जीवनसाथी के लिए उपहार लेने का विचार भी बनेगा। वृश्चिक राशि के दूसरे भाव में सूर्य पारिवारिक धन और बातचीत में आत्मसम्मान का सवाल उभारेगा। घर में खर्च का फैसला करते समय अपनी बात को वजन देने की इच्छा रहेगी। उपहार की रकम पहले तय कर लें। इससे साथ बिताए समय की खुशी खर्च के हिसाब में उलझने से बचेगी और आर्थिक चर्चा सहज रहेगी।

तुला राशि का लव राशिफल अविवाहित लोगों तक मित्रों या रिश्तेदारों के जरिए रिश्ते का प्रस्ताव पहुंचने की संभावना है। इस बारे में परिवार में बातचीत होगी और आपके मन की बात को जगह मिलेगी। प्रेम संबंध में अपनी भावना कहने के लिए दिन अच्छा है। किसी मित्र के प्रति लगाव है तो बात आगे बढ़ाने का अनुकूल अवसर मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ घूमना रोजमर्रा की व्यस्तता से अलग अनुभव देगा। एक छोटा उपहार अपनापन जताने का अच्छा माध्यम रहेगा। आज संबंधों में साथ बैठकर बात करने की जगह बनेगी। सामने वाले की प्रतिक्रिया को तुरंत किसी बड़े निष्कर्ष से जोड़ने की जल्दबाजी से बचें। शाम तक किसी प्रिय व्यक्ति के साथ हुई बातचीत मन में बनी रहेगी।

तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल आनंद भरे कार्यक्रम के बीच सेहत को पीछे रखने की प्रवृत्ति रह सकती है। बाहर के खाने और देर तक चलते कार्यक्रम से आराम का समय प्रभावित होने की संभावना है। पहले से कोई असुविधा चल रही है तो आज उसका ध्यान रखना बेहतर रहेगा। चेतावनी साफ है, लगातार बनी परेशानी को टालना ठीक नहीं होगा। जरूरत महसूस होने पर योग्य चिकित्सक से सलाह लें। दिन का उत्साह आपकी थकान का अंदाजा कुछ देर से होने दे सकता है। बीच में आराम का छोटा मौका उपयोगी रहेगा। घर लौटकर शांत समय बिताने की इच्छा होगी और परिवार के साथ पूरे दिन की अच्छी बातें दोहराई जाएंगी।

शुभ अंक- 5 शुभ रंग- नीला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- मित्र या जीवनसाथी के लिए उनकी पसंद का छोटा उपहार चुनें।