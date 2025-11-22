तुला राशिफल 22 नवंबर: आज जल्दबाजी में ना करें ये काम, खानें में जरूर शामिल करें ये चीजें

संक्षेप: Aaj Ka Tula Rashifal, Libra Horoscope Today 22 November 2025: राशिचक्र में सातवीं राशि सिंह है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर करता है, उनकी राशि तुला होती है। जानिए आज यानी 22 नवंबर का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra Horoscope 22 November 2025: आज आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। इस वजह से आप सही फैसले ले पाएंगे। धैर्य बनाकर रखें। काम के मामले में अपने कदम धीरे-धीरे आगे की ओर बढ़ाएं। परिवार वालों से आज प्यार से बात करें। अगर प्लान को क्लैरिटी के साथ बनाएंगे तो ये अच्छे नतीजे दे सकती है। अपने करीबी दोस्तों पर जरूर भरोसा करें। आज जरूरत पड़ने पर आराम जरूर करें। तनाव हो तो गहरी सांस जरूर लें।

तुला लव राशिफल आज रिश्ते में प्यारी बातों से गर्माहट बनी रहेगी। अगर आप सिंगल हैं तो किसी सोशल गैदरिंग के दौरान नए शख्स से मुलाकात हो सकती है। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज पार्टनर की ज्यादा सुनें। अपनी ओर से कम ही बोलें। आज आपके छोटे-छोटे जेस्चर भी काफी मायने रखेंगे। आज जल्दबाजी में किसी को लेकर कोई भी फैसला ना करें। अपने दिल की बात पार्टनर से जरूर शेयर करें। एक-दूसरे के अलग विचारों का सम्मान जरूर करें। रिश्ते में धैर्य रखने की जरूरत है। इससे और प्यार से ही रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा। पार्टनर के साथ हर छोटी-छोटी खुशियों को जीने की कोशिश करें।

तुला करियर राशिफल आज काम में फोकस बनाकर रखें। अपनी प्रियॉरिटी को पहचानें। काम मुश्किल लगे तो उसे छोटे-छोटे हिस्से में बांट लें। अपनी टीम को ग्रोथ से जुड़ी जानकारी देते रहिए। अगर कोई सलाह दे रहा है तो उसे जरूर सुनें। ये सलाह अगर आपके लिए मददगार साबित हो रही हो तो इसे खुशी-खुशी स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। आज के दिन एक साथ सारी जिम्मेदारी ना लें। अपनी स्पीड से ज्यादा आज आपको क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। बीच-बीच में आज ब्रेक लें। मेहनत पर और खुद पर भरोसा रखिए।

तुला आर्थिक राशिफल आज तुला राशि वालों के लिए पैसों की स्थिति सही रहने वाली है। आर्थिक स्थिति स्थिर होगी लेकिन पैसों को लेकर एक प्लान जरूर बना लें। अपने खर्चों को एक जगह नोट कर लें। आज एक बजट जरूर बनाएं। अचानक की जाने वाली शॉपिंग से बचें। कुछ खरीदना हो तो पहले कीमतों की तुलना कर लें। आज से ही बचत करना शुरू कर देंगे तो आपका बैंक बैलेंस आपको नया कॉन्फिडेंस भी देगा। अगर पैसों से जुड़ा कोई फैसला ठीक से नहीं ले पा रहे हैं तो किसी भरोसेमंद इंसान से सलाह जरूर लें। अब ये या तो आपके परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता है या फिर कोई सलाहकार। कोई बड़ा खर्चा करना है तो पहले सारी जानकारी जरूर लें। रसीद को संभालकर रखें। अपने लिए एक इमरजेंसी फंड भी बना लें। यहां पर हर महीने कुछ ना कुछ बचत करते रहिए।

तुला स्वास्थ्य राशिफल आज हल्के अंदाज में रूटीन को फॉलो करें। सुबह की शुरुआत स्ट्रेचिंग से करें। ताजी हवा में थोड़ी देर वॉक करेंगे तो दिन अच्छा जाएगा। दिन भर फ्रेश महसूस करेंगे। आज दिन भर सादा पानी पिएं। सीजनल फल और सब्जियां खूब खाएं। थकान महसूस होने पर आराम जरूर करें। सोने से पहले मोबाइल ना चलाएं और स्क्रीन टाइमिंग भी कम कर दें। अगर किसी भी तरह का तनाव महसूस हो तो कुछ देर के लिए गहरी सांस लें। इससे आपको आराम मिलेगा। अगर शरीर में कोई दिक्कत हो या लगातार दर्द रहे तो डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। खुद का ख्याल रखें। इससे मूड भी अच्छा रहेगा। नींद पूरी लें और इसका एक समय निर्धारित कर लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com