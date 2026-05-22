तुला राशिफल 22 मई 2026:तुला राशि के लिए ग्रहों का उलटफेर आज क्या दिखाएगा असर, पढ़ें राशिफल
Libra horoscope today tula Rashifal: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। इसका स्वामी शुक्र है। चंद्रमा जन्म के समय तुला राशि में गोचर करते हैं को आपकी राशि तुला कहलाती है। आपकी राशि में आज ग्रहों की स्थिति में क्या होगा बदलाव, कैसा रहेगा समय
Libra Horoscope today 22 may Tula Rashi ka Rashifal in hindi: आज तुला राशि के लिए ग्रहों की स्थिति ऐसी रहेगी कि आपको सरकारी लाभ और राजनीतिक सहयोग मिलता रहेगा, इससे आज तुला राशि वालों के जीवन में खास अगर होगा। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति आपको मानसिक रूप से अधिक क्लियर बनाएगी। दिन के कई काम आज आपके फेवर में दिख रहे हैं। आज का दिन संतुलन और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। जल्दबाजी से बचेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। ग्रहों का सहयोग आपको कई मामलों में राहत और सकारात्मक परिणाम देगा। शुभता बनाए रखने के लिए ईश्वर का स्मरण अवश्य करें।
Libra LOve Horoscope today, तुला लव राशिफल
प्रेम संबंधों में मधुरता और विश्वास आज आप दोनों में प्यार और विश्वास को बढ़ाएगा। आपका पार्टनर आपको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में सपोर्ट कर रहा है, जो आपके लिए बड़ी बात है। आपको इमोशनली भी एक दूसरे से अटैच होना जरूरी है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी कॉमन दोस्त के जरिए आप किसी खास से मिलेंगे, लेकिन अपने बारे में सभी कुछ जल्दबाजी में ना बताएं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो लोग भी आज लवर के साथ किसी छोटी बात पर बहस करने से बचें, कोशिश करें जो मामला है इसे अपने लेवल पर संभालें।
Libra career Horoscope today, तुला करियर राशिफल
करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में प्रगति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों को आज अपने किसी टॉस्क के लिए सीनियर्स की तारीफ मिल सकती है, इससे आपके कई शत्रु भी एक्टिव हो सकते हैं। अगर किसी लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट में आपने हाथ डाला है तो आपको इसमें गति आने की संभावना बनेगी। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और लोग आपके आइडियाज को अधिक वैल्यू देंगे। आपको बस अपने टारगेट को देखकर उस पर काम करना है। ऑपिस पॉलिट्क्स से दूर ही रहें।
Libra Money Horoscope today, तुला मनी राशिफल
आज पैसों के मामले में चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सावधानी भी बरतनी जरूरी है। आपका खर्च बढ़ रहा है, जो सेविंग को खराब कर सकता है। इसलिए इसको लेकर सावधान रहें। व्यापार में नए मौके आज के दिन आपको मिलेंगे, लेकिन इनको सही तरीके से यूज करना और मैक्सिमम लाभ पाना भी आपको आना चाहिए। इस तरह आपकी आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होती दिखाई देगी। रुका हुआ धन वापस मिलने या किसी लाभदायक योजना के सफल होने की संभावना है। इसलिए आपको मेहनत करनी होगी, तभी फल आपके सामने आएगा।
Libra Health Horoscope today, तुला स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य की स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव कम होगा और शरीर में नई ऊर्जा महसूस होगी। हालांकि अनियमित खानपान और अधिक थकान से बचना आवश्यक रहेगा। नियमित दिनचर्या और अच्छे से आराम आपको और अधिक सकारात्मक बनाएगा। हेल्थ के ममाले में भी आप अच्छे रहेंगे। आप एनर्जी को महत्व देंगे। आपके लिए चीजों को राइट तरीके से करना जरूरी है, इसलिए आप किसी हेल्थ एक्सपर्ट से अपनी डाइट और एक्सरसाइज को लेकर सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
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विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां