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तुला राशिफल 22 जून : पैसों का पक्ष थोड़ा दबाव वाला, संभलकर चलेंगे तो नुकसान बड़ा नहीं

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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aaj ka tula rashifal: धीरे और साफ तरीके से काम करेंगे तो दिन संभल जाएगा। देर दोपहर में किसी बात पर चिढ़कर बोलना या जल्दबाजी में भुगतान करना ठीक नहीं रहेगा। सुबह का शांत हिस्सा फैसलों के लिए ज्यादा उपयोगी है।

तुला राशिफल 22 जून : पैसों का पक्ष थोड़ा दबाव वाला, संभलकर चलेंगे तो नुकसान बड़ा नहीं

घर और काम, दोनों मोर्चों पर तालमेल की जरूरत रहेगी। सोमवार का दिन है। चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में रहेगा। सुबह 10:22 तक उत्तरा फाल्गुनी का असर रहेगा, उसके बाद हस्त नक्षत्र दिन को ज्यादा व्यस्त और बारीकियों वाला बना देगा। इसलिए जो बात छोटी लग रही है, वही बाद में बड़ी झुंझलाहट बन सकती है। खर्च आय से आगे निकलने की स्थिति बन रही है। खासकर रोजमर्रा के बिल, घर की छोटी खरीद, आने जाने का खर्च, या अचानक किए गए ऑनलाइन ऑर्डर जेब पर दबाव डाल सकते हैं। कामकाज में भी दिन एक साथ कई दिशाओं में खींच सकता है। ऑफिस मीटिंग, फोन कॉल, रास्ते का समय, और लंबित भुगतान जैसे काम गड्डमड्ड न हों, इसके लिए सुबह ही एक सीधी सूची बना लें। छोटे भाई या बहन से किसी बात पर मन खट्टा हो सकता है। हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं है। शनि का गोचर मीन में है, इसलिए जिम्मेदारियां बढ़ी हुई महसूस होंगी, पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि संघर्ष की क्षमता भी बढ़ा रहा हैं।

तुला लव राशिफल

जीवनसाथी के साथ बात करते समय लहजा बहुत मायने रखेगा। मतभेद का कारण बड़ा नहीं होगा, लेकिन पुरानी थकान और रोज की टेंशन बात को कड़वा बना सकती है। अगर घर में खर्च, समय, या किसी रिश्तेदार को लेकर अलग राय है, तो फैसला थोपने के बजाय दो चरण में बात करें। पहले सामने वाले की बात सुनें। फिर अपनी स्थिति साफ रखें। छोटी नाराजगी को इगो का मामला न बनाएं। छोटे भाई बहन से भी दूरी या उल्टा व्यवहार दिखे तो तुरंत निष्कर्ष पर न जाएं। कोई बात गलतफहमी से भी बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में उम्मीद कम और स्पष्टता ज्यादा रखें। यह दिन रिश्तों को परखने का नहीं, संभालने का है। थोड़ी नरमी रखेंगे तो शाम तक माहौल हल्का हो सकता है।

तुला करियर राशिफल

काम की गति बनी रहेगी, लेकिन ध्यान भटकने की संभावना भी साथ रहेगी। ऑफिस में मीटिंग, कॉल बैक, रिपोर्ट, या किसी तय समय वाली बातचीत के बीच एक काम छूट सकता है। इससे बचने के लिए आज एक ठोस कदम यह रखें कि हर जरूरी कॉल या मीटिंग के सामने समय लिख दें। सिर्फ याददाश्त पर न चलें। हस्त नक्षत्र बारीक काम में मदद देता है, इसलिए ड्राफ्ट, डेटा, कागज, मेल, और शेड्यूल की जांच अच्छे से करें। किसी सहकर्मी की बात आधी सुनकर प्रतिक्रिया देना आज टालना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत चमकदार नहीं, पर उपयोगी है। जो हिस्सा कठिन लग रहा है, उसी पर बैठना फायदेमंद रहेगा। करियर में अभी दिखावा नहीं, नियमितता ज्यादा काम आएगी। किसी नए प्रस्ताव या साझेदारी पर आज अंतिम सहमति देने के बजाय दोबारा पढ़ लेना बेहतर रहेगा।

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तुला धन राशिफल

पैसों का पक्ष थोड़ा दबाव वाला रह सकता है। कमाई रुकती हुई नहीं दिखती, पर निकलने वाला पैसा ज्यादा महसूस होगा। बिजली, किराया, यात्रा, घर की जरूरत, या किसी पुराने बकाये जैसी बातें बजट बिगाड़ सकती हैं। निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं माना जाएगा। खासकर जल्दी लाभ के लालच में कोई कदम न उठाएं। जो खरीद अभी टल सकती है, उसे टाल देना समझदारी है। कार्ड, यूपीआई, या ऑटो डेबिट से जुड़े भुगतान की जांच जरूर कर लें। एक छोटा सा हिसाब लिखकर चलेंगे तो संकट जैसी स्थिति बनने से बच सकते हैं। राहत की बात यह है कि संभलकर चलने पर नुकसान बड़ा नहीं होगा।

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तुला हेल्थ राशिफल

शरीर से ज्यादा मन की थकान महसूस हो सकती है। इसी कारण चिड़चिड़ापन और भारीपन बढ़ सकता है। पेट, त्वचा, या सिर के आसपास हल्की असहजता हो तो उसे अनदेखा न करें। बाहर का बहुत मसालेदार खाना और बिना समय के चाय कॉफी लेना परेशानी बढ़ा सकता है। आज अपने लिए एक सरल नियम रखें। पानी नियमित लें और दोपहर के बाद काम के बीच पांच मिनट आंखें बंद करके बैठें। इससे गति भी संभलेगी और प्रतिक्रिया भी नरम रहेगी।

आज की सलाह: सुबह ही खर्च, कॉल और मीटिंग का क्रम लिख लें, दिन कम उलझेगा।

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लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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