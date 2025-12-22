Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Horoscope Today 22 december 2025 aaj ka tula rashi ka rashifal in hindi
तुला राशिफल 22 दिसंबर 2025 : आज तुला राशि वाले रिस्क वाली शर्तों से बचें, इमोशनली फैसला लेना है, तो जल्दबाजी ना करें

तुला राशिफल 22 दिसंबर 2025 : आज तुला राशि वाले रिस्क वाली शर्तों से बचें, इमोशनली फैसला लेना है, तो जल्दबाजी ना करें

संक्षेप:

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।  

Dec 22, 2025 05:36 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Libra Horoscope for Today 22 December 2025: इस समय तुला राशि वालों को लाइफ में स्पष्टता मिलेगी। आज आप बहुत अधिक बैलेंसफुल रहेंगे। आपअगर आज छोटे फैसले लेंगे तो आपकतरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप फ्रेंडली बातचीत से अपने अंदर के आत्मविश्वास को और भी बढ़ा हुआ पाएंगे। आपका धैर्य ही आज आपके जीलव की कई समस्याओं को सुलझाएगा। इससे आपको साफ-साफ चीजें भी समझ में आएंगी। इस समय जल्दबाजी के फैसले ना लें। दूसरों की मदद कते हैं, तो यह भी आपके लिए जीतने के बराबर है। अगर आपको काम में देरी होती है तो आपको धैर्य रखना चाहिए। आज छोटी-छोटी चीजों में सफलता ही आपके आत्मविश्वास को बढ़ा पाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तुला लव राशिफल

आज तुला राशि वालों के रिलेशनशिप बहुत निष्पक्ष रहने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो आपको फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी में आपके अच्छे कनेक्शन बन सकते हैं। इसलिए इस तरह की बातचीत के लिए आप तैयार रहें और सामने वाले इंसान को जानने के लिए जल्दी नहीं करें, समय लें। अगर आप पार्टनर है, तो आपको छोटे -छोटेकामों में उसकी मदद और केयर करनी चाहिए। शांत रहकर और स्पष्ट रहकर आप विश्वास हासिल कर सकते हैं। इमोशनली अगर किसी फैसले पर पहुंचना है, तो आपको जल्दबाजी से बचना है। एक सोच समझकर अपने पार्टनर की तारीफ में कही गई लाइन आप दोनों के लिए बंधन को और भी अधिक मजबूत कर देंगी। इससे आपकी लाइफ में आनंद ही आनंद आएगा।

तुला करियर राशिफल

काम में अगर क्लियर सोचना है, तो आज का दिन आपके लिए बेस्टहै। अगर किसी काम को करना है, तो पहले देखें कि क्या काम पहले करें और टीम के साथ इसे शेयर करें, इसके बाद इसको अलग-अलग स्टेप्स में तोड़ लें। कठिन काम है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको शांत अप्रोच से इसे खत्म करना है। अगर आपको लग रहा है कि नया आइडिया आपके लिए यूजफुल रहेगा, तो इसे कहीं लिख लें और इसे अच्छे से टेस्ट भी कर लें। मीटिंग्स में आपको पोलाइट रहना है। एक साथ कई काम ना करें, एक समय में एक ही काम करें। एक छोटा, अच्छे से फोकस करके अगर कोई प्लान आप बनाते हैं, तो वो काम के बीच आने वाले तनाव को कम करता है।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 22 दिसंबर: ऑफर मिले, तो पहले डिटेल्स पढ़ें, बड़ी खरीददारी टाल दें
ये भी पढ़ें:वृषभ राशिफल 22 दिसंबर : रिस्की ऑफर से बचें, दूसरों को परखने की कोशिश ना करें
ये भी पढ़ें:मिथुन राशिफल 22 दिसंबर : मिथुन राशि वाले एक साथ कई नए काम ना करें

तुला मनी राशिफल

आज छोटे खर्चे आपको अच्छे से चेक करने और रिसिप्ट को आपको अच्छे से संभाल कर रखनी है। अगर आप कुछ पैसा खर्च करने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले इंतजार करके ये देखें कि क्या आपको वाकई इसकी जरूरत है। छोटे लाभ आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए रिस्क वाली शर्तों से फिलहाल बचना है। अगर आर्थिक तौर पर कोई इस समय आपको किसी भी तरह की सलाह देता है, तो आप आपको किसी भी बात में हां करने से पहले रिसर्च करनी चाहिए। लगातार छोटे और सोच समझकर लिए गए फैसले आपके पैसों को बचाएंगे। अगर अभी आप पैसों की बचत करेंगे, तो आने वाले में समय में आप जो भी प्लानिंग करते हैं, तो उसमें आपको आसानी होंगी। आज परिवार के जो भी लक्ष्य हैं, तो उन्हें बताएं, इससे आप लाइफ में तो आप बहुत अधिक सिक्योर फील करेंगे।

तुला हेल्थ राशिफल

आज तुला राशि वालों को हेल्थ पर खास ध्यान देना है, अगर आपको लगता है कि हेल्थ को लेकर दिक्कत है, तो किसी की सलाह मानें, डॉक्टर को दिखाएं, लक्षणों को देखकर इग्नोर ना करें। अगर आप थेक हुए हैं, तो आपको बहुत अधिक काम करने से बचना है। ये छोटी-छोटी बातें ही आपके स्टेमिना को बढ़ाएंगी। रोजाना अच्छे से पानी पिएं। आराम करें, अगर थकान हो तो। वॉक करें, मसल्स को आराम देने के लिए स्ट्रेच करें। अगर टेंशन फील हो रही है, तो मेडिटेशन अच्छा ऑप्शन है।

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Libra Horoscope Tula Rashifal Rashifal In Hindi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने