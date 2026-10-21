आज का तुला राशिफल (21 अक्टूबर 2026): गुरु उच्च के हैं, काम की गुणवत्ता दिखाने का मौका मिलेगा
Tula Rashifal in HIndi:नया उद्यम सोच रहे हों तो आज पहले लागत, जिम्मेदारियों और संभावित ग्राहकों की ठोस जानकारी जुटाएं।
आज इक्कीस अक्टूबर को अपनी जन्म चंद्र राशि के अनुसार उत्साह और एकाग्रता के बीच संतुलन रखना उपयोगी होगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के चौथे भाव में रहेगा। घरेलू अधूरे काम या किसी परिचित की अपेक्षा मन में जगह ले सकती है। सुबह के शुरुआती हिस्से में चंद्रमा कुंभ राशि के पांचवें भाव में आ जाएगा। इसके बाद पढ़ाई, रचनात्मक काम और प्रियजनों से जुड़ी अपेक्षाएं ध्यान खींच सकती हैं। प्रसन्नता के अवसर मिलें तो उनका आनंद लें, लेकिन पूरे दिन तनाव से मुक्त रहने की उम्मीद न रखें। काम शुरू करने से पहले तय करें कि आज कौन से दो परिणाम वास्तव में जरूरी हैं। बाकी योजनाओं के लिए गुंजाइश छोड़ें।
आज का तुला राशिफल करियर
गुरु कर्क राशि के दसवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। काम की गुणवत्ता दिखाने का अवसर मिल सकता है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी और दूसरों की अपेक्षाएं भी बढ़ सकती हैं। पदोन्नति या प्रशंसा मानकर चलने के बजाय अपना योगदान स्पष्ट रखें। इसी भाव में कर्क राशि के नीच स्थिति वाले मंगल जल्द प्रतिक्रिया देने से बचने की जरूरत बताते हैं। यदि किसी निर्णय पर मतभेद हो तो व्यक्ति के बजाय प्रक्रिया पर बात करें। शनि मीन राशि के छठे भाव में वक्री हैं। नियमित प्रयास, प्रतियोगिता की तैयारी और लंबित काम निपटाने में अनुशासन उपयोगी रहेगा, हालांकि जीत तय नहीं है। विद्यार्थियों को रुचिकर विषय के साथ कठिन अध्याय के लिए भी अलग अभ्यास रखना चाहिए।
आज का तुला राशिफल धन
राहु कुंभ राशि के पांचवें भाव में और केतु सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी किसी आकर्षक संभावना के प्रति उत्साह और समूह से मिलने वाले लाभ को लेकर अनिश्चितता के बीच विवेक मांगती है। सट्टे, जुए या तेजी से कमाई के दावे को भाग्य का अवसर न मानें। कोई निवेश प्रस्ताव मिले तो जोखिम, निकासी की शर्त और अपनी जरूरत का पैसा अलग रखकर देखें। मित्र की कमाई आपके लिए वही परिणाम सुनिश्चित नहीं करती। यदि रचनात्मक काम से आय होती है तो भुगतान और उपयोग के अधिकार लिखित रखें। बच्चों की पढ़ाई या मनोरंजन पर खर्च हो तो पहले सीमा तय करें, बाद में विकल्प चुनें।
आज का तुला राशिफल लव
तुला राशि के पहले भाव में स्वराशि के शुक्र वक्री हैं। अपनी पसंद, आकर्षण और रिश्ते से जुड़ी पुरानी अपेक्षाओं पर दोबारा विचार करना उपयोगी हो सकता है। इसका अर्थ किसी पुराने संबंध की वापसी तय होना नहीं है। यदि किसी से परिचय बढ़ रहा है तो जवाब पाने की जल्दी में बातचीत को दबावपूर्ण न बनाएं। साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिले तो अधूरे विवादों की लंबी सूची खोलने के बजाय एक विषय समझें। संतान हो तो उसकी उपलब्धि की तुलना दूसरों से करने के बजाय प्रयास के बारे में पूछें। परिवार में किसी बात से मन खिन्न हो तो पहले स्पष्ट करें कि आपको समाधान चाहिए या केवल सुने जाने की जरूरत है।
आज का तुला राशिफल सेहत
मानसिक व्यस्तता के बीच शरीर की सामान्य जरूरतें छूट सकती हैं। भोजन टालकर लगातार काम करना या थकान में भी अतिरिक्त जिम्मेदारी लेना उपयोगी नहीं होगा। बैठकर काम करते हैं तो बीच में उठें, कंधों को सहज ढंग से चलाएं और पानी पास रखें। मन बार बार किसी घरेलू विषय पर लौटे तो उसे लिखकर अगला छोटा कदम तय करें। इससे समस्या तुरंत समाप्त नहीं होगी, पर ध्यान व्यवस्थित हो सकता है। नियमित उपचार चल रहा हो तो अपनी ओर से बदलाव न करें। लगातार बनी परेशानी के लिए योग्य चिकित्सक से सलाह लें और पर्याप्त विश्राम को काम की योजना में शामिल रखें।
शुभ अंक
६
शुभ रंग
बहुरंगी
शुभ मुहूर्त
आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
क्या करें
दिन की जरूरी जिम्मेदारियां लिखें और हर काम के सामने उसका अगला व्यावहारिक कदम जोड़ें। किसी रचनात्मक विचार को तुरंत बड़ा बनाने के बजाय छोटा प्रारूप तैयार करके भरोसेमंद व्यक्ति से स्पष्ट प्रतिक्रिया लें।
क्या न करें
प्रेम, पढ़ाई या कमाई में मनचाहा उत्तर पाने के लिए बार बार संदेश न भेजें। किसी उत्साहजनक खबर के आधार पर बजट न बढ़ाएं और बिना जानकारी के जोखिम भरी आर्थिक प्रतिबद्धता स्वीकार न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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