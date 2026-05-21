तुला राशिफल 21 मई 2026:तुला राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Libra horoscope today tula Rashifal: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। इसका स्वामी शुक्र है। आज ग्रहों की स्थिति में क्या होगा बदलाव आपके लिए समय कैसा रहेगा। पढ़ें कैसा रहेगा आज तुला राशि का दिन
LOve Tula rashifal, तुला राशिफल 21 मई 2026: आज तुला राशि वालों को मंगल का प्रभाव आपका साहस बढ़ाएगा। सूर्य-बुध प्रशासनिक मामलों में आपको सफलता देंगे। इनका आत्मविश्वास और कम्युनिकेशन पर असर आपके काम बनाएगा। आपकी हेल्थ आज अच्छी रहेगी। मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। आज आप कॉन्फिडेंस के साथ समस्याओं का सामना करें। क्लाइंट अपने परफॉर्मेंस से बहुत खुश रहेंगे। आइए पढ़ें कैसा रहेगा आज तुला राशि वालों का दिन
Libra Love Horoscope,तुला लव राशिफल
तुला राशि वालों के लिए रिश्तों में स्पष्टता आएगी, आपके लिए पहले से अच्छे होंगे रिश्ते, यहां तक कि जिन लोगों का आपस में मनमुटाव हो रहा था, वो भी इस दौरान और निकटता बढ़ेगी। कोर्ट-कचहरी तथा व्यापार में सफलता मिलने के संकेत हैं। आपके लिए लवर के साथ टाइम बिताना जरूरी है, इससे ही आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। इसके अलावा आपको जो मन में खुलकर पार्टनर को बताना होगा।
Libra Career Horoscope, तुला करियर राशिफल
कोई केस में फंसे हैं, तो कोर्ट-कचहरी में सफलता मिलने के संकेत हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए राजनीतिक लाभ भी संभव है। जो लोग नोटिस पीरियड पर है, वह जॉब पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। आपके पास कॉल आ सकती है। अगर आप किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, तो आपको फाइनल करने लेने से पहले अच्छे से रिसर्च जरूर करनी है, इससे आप गलत तरह से फंसने से बच जाएंगे। आपकी वाणी से आपके काम आज बनते चले जाएंगे। अधिकारियों की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा।
Libra Money Horoscope, तुला मनी राशिफल
प्रॉपर्टी, जोखिमभरे बिजनेस और शेयर्स में निवेश करना इस समय सही नहीं है। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। आपके लिए व्यापार में लाभ के संकेत हैं, लेकिन आपको हर तरीके से चीजों को समझना होगा। किसी भी रिश्ते में आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन चीजों को सुलझाना आपके लिए जरूरी है। अगर आपका बिजनेस है तो लोकल प्रशासन के साथ बनाकर रखना होगा। फाइनेंसशियल इमरजेंसी के लिए आपको सेविंग खास तौर पर ध्यान देना होगा। सूर्य-बुध के कारण आत्मविश्वास और कम्युनिकेशन अच्छा होने से आपके फैसले आपको लाभ देंगे।
Libra Health Horoscope, तुला हेल्थ राशिफल
आपकी हेल्थ आज अच्छी रहेगी। मानसिक एनर्जी बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। आज आपके सामने गले में खराश या डेंटल इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी हेल्थ को लेकर अलर्ट रहना है। लापरवाही न बरतें। बुजर्गों के जोड़ों और घुटनों का दर्द हो सकता है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
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