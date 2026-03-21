Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

तुला राशिफल 21 मार्च 2026: पार्टनर संग रिश्ते को ऐसे बनाएं मजबूत, ऑफिस में आज ना लें कोई भी बड़ा रिस्क

Mar 21, 2026 07:04 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। इस राशि के जातकों का स्वामी ग्रह शुक है। आइए जानते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए आज 21 मार्च का दिन कैसा रहने वालाहै। नीचे पढ़ें तुला राशि का विस्तृत भविष्यफल-

तुला राशिफल 21 मार्च 2026: पार्टनर संग रिश्ते को ऐसे बनाएं मजबूत, ऑफिस में आज ना लें कोई भी बड़ा रिस्क

आज आपका मन शांत और बैलेंस्ड रहेगा। छोटी-छोटी कोशिश करते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सब कुछ आपके फेवर में होता चला जाएगा। आज प्यार से बात करने की कोशिश करें। आज के काम की प्लानिंग सही तरीके से करें। इसे ज्यादा जटिल ना बनाएं। इसे जितनी आसानी से बनाएंगे काम उतना ही जल्दी होगा। अगर कोई मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं तो बिना किसी हिचक के स्वीकार करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की प्रियॉरिटी को तय करें। नए लोगों से मिले तो अच्छी बातचीत करें। इससे आपको नए मौके मिलेंगे। बाकी विस्तृत तरीके से जानें कि तुला राशि वालों के लिए आज 21 मार्च का दिन कैसा जाने वाला है?

यहां पढ़ें तुला राशि के लिए 21 मार्च 2026 का विस्तृत राशिफल-

तुला लव राशिफल, Libra Love Horoscope Today

आज आपको प्यार के रिश्ते में पहले से ज्यादा गहराई महसूस होगी। रिश्ते में स्थिरता आएगी। पार्टनर की बात को ध्यान से सुनें और उनसे प्यार से बात करें। आज किए गए छोटे-छोटे अच्छे काम आपके रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। पार्टनर के साथ आज कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करें। साथ में चाय का चुस्की का मजा लें और शाम को बाहर टहलने निकल जाएं। जो लोग सिंगल हैं वो लोग किसी दोस्त के जरिए आज खास शख्स से मिल सकते हैं। अगर आपने किसी से कोई वादा किया था तो आज उसे पूरा जरूर करें। किसी से भी बात करते वक्त कठोर शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। हो सके तो परिवार के साथ भी आज कुछ समय बिताएं। इससे हर किसी के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे।

ये भी पढ़ें:Aaj Ka Rashifal: एक ही राशि में 3 ग्रह, मेष से मीन तक पढ़ें आज का राशिफल

तुला करियर राशिफल, Libra Career Horoscope Today

आज काम एक-एक करके करने से आसानी होगी। एक साथ सारे काम करने की कोशिश ना करें। छोटे-छोटे काम पूरे करें और ईमेल या पेंडिंग काम निपटा लें। अगर कोई कलीग मदद मांगे तो जरूर मदद करें, इससे आपकी इमेज बेहतर बनेगी। अगर आपको कोई मदद ऑफर करें तो प्यार से स्वीकार करें। बड़े रिस्क आज के दिन लेने से बचें और शांत दिमाग से प्लान बनाएं। बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें ताकि एनर्जी पूरे दिन बनी रहे। बॉस को काम का अपडेट दें और अगले स्टेप इसी के साथ तय करें।

ये भी पढ़ें:कन्या राशिफल 21 मार्च 2026: टाल दें बड़ी खरीददारी, वापस लौटेगा पुराना पैसा

तुला धन राशिफल, Libra Money Horoscope Today

आज पैसों को लेकर आपकी स्थिति स्थिर रहेगी। बस आपको अपने छोटे खर्चों पर ध्यान रखना है। बिना सोचे-समझे खर्च नहीं करेंगे तो काफी कुछ बचत करेंगे। थोड़ा पैसा बचाना या उसे कहीं पर सुरक्षित जगह पर रख देने से आज आपको सुकून मिलेगा। आज के दिन पैसा उधार देना या लेना सही नहीं है। अगर कोई ऑफर मिले तो उसकी शर्तें पहले ध्यान से पढ़ लें और उसके बाद ही कोई फैसला करें। बिल और खर्चों के लिए आज आप एक छोटा सा प्लान बना लें। आज के सही फैसले आगे चलकर आपको सुरक्षित महसूस करवाएंगे।

तुला स्वास्थ्य राशिफल, Libra Health Horoscope Today

ये भी पढ़ें:सिंह राशिफल 21 मार्च: ध्यान से सुनें पार्टनर की बात, ऑफिस मीटिंग में रहें क्लियर

आज अपने रूटीन को फॉलो करें। शरीर का ध्यान रखें। सुबह की शुरुआत छोटी सी वॉक या फिर स्ट्रेचिंग के साथ करें। पानी खूब पिएं। काम के बीच में थकान हो तो ब्रेक लें। छोटे-छोटे ब्रेक लेने से आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करेंगे। मन को शांत रखें। अगर ऐसा संभव ना हो पाएं तो गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस जरूर करें। भारी और ऑयली खाना ना खाएं। आज हल्का और वेज खाना ही खाएं। अगर शरीर में कहीं पर दर्द महसूस हो तो सोने से पहले सिकाई जरूर कर लें। रात को सही समय पर सो जाएं और अच्छी नींद लें।

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Today Horoscope Today Rashifal In Hindi अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने