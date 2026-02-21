तुला राशिफल 21 फरवरी 2026 : तुला राशि वालों के लिए दिन रहेगा संतुलन वाला, काम में मिलेगी सफलता, मिलेगा सुकून
Libra Horoscope aaj tula rashi ka rashifal : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 फरवरी का दिन….
Libra Horoscope Today 21 February 2026, तुला राशिफल : आज ध्यान से सुनकर, नरमी से बात करके और शांत रहकर आप कई बातों का सुलझा हुआ हल निकाल पाएंगे। छोटे-छोटे और लगातार किए गए कामों से मन हल्का होगा और आगे की प्लानिंग साफ बनेगी। आज संतुलन और सही फैसलों का दिन है। मीठे शब्द बोलें, जो वादा किया है उसे निभाएं और पहले छोटे काम निपटा लें। दोस्ताना लोग मदद करेंगे। सही प्लानिंग से शाम तक घर और काम दोनों जगह माहौल ज्यादा सुकून वाला और व्यवस्थित लगेगा। थोड़ी-थोड़ी देर टहलें, हल्की सांस लेने की प्रैक्टिस करें और मुस्कुराते रहें।
तुला लव राशिफल- आज दिल नरम और खुला रहेगा। सिंगल हैं तो आपकी दोस्ताना मुस्कान किसी अच्छे इंसान से प्यारी बातचीत की शुरुआत कर सकती है। रिलेशनशिप में हैं तो छोटी तारीफ करें और बिना जल्दबाजी के सामने वाले की बात सुनें। तीखे शब्दों से बचें और ऐसे छोटे काम करें जिनसे अपनापन दिखे। भरोसा बढ़ाने के लिए थोड़ी देर साथ टहलें या शांति से बात करें। धैर्य रखें, कोई छोटा-सा प्यारा मैसेज या नोट दें और घर-परिवार की भावनाओं का सम्मान करें। इससे रिश्ते मजबूत रहेंगे और चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी।
तुला करियर राशिफल- काम में पहले छोटे-छोटे टास्क निपटा लें, इससे मन शांत रहेगा और जल्दी रिजल्ट दिखेगा। अपने आइडिया नरमी से लेकिन साफ शब्दों में रखें, आपका संतुलित नजरिया लोगों को पसंद आएगा। टीमवर्क फायदेमंद रहेगा। किसी साथी के छोटे काम में हाथ बटाएं और उससे कुछ सीखें। प्लानिंग सोच-समझकर करें, स्टेप्स लिख लें और फैसलों में जल्दबाजी न करें। स्थिर रफ्तार, ठीक से नोट्स और समय पर फॉलो-अप से आज आपकी इमेज बेहतर बनेगी। किसी फैसले में उलझन हो तो दोस्त से राय ले लें।
तुला आर्थिक राशिफल- आज पैसों के मामले में हालात स्थिर रहेंगे। थोड़ा-बहुत फायदा हो सकता है और बिल भी कंट्रोल में रहेंगे। बड़े खर्च या रिस्की निवेश से बचें, महंगी चीज लेने से पहले थोड़ा रुकें। रसीदें चेक करें, कोई छोटा बिल समय पर चुका दें और जो थोड़ा-बहुत बच जाए उसे अलग रख लें। परिवार के किसी सदस्य की छोटी जरूरत में मदद करने से मन को सुकून मिलेगा। साफ नोट्स रखें, सिंपल बजट बनाएं और धीरे-धीरे पॉकेट में सुधार देखें। कोई ऑफर मिले तो डिटेल ध्यान से पढ़ें और सवाल पूछकर ही फैसला लें।
तुला स्वास्थ्य राशिफल- सेहत आज सामान्य रहेगी, थोड़ी-सी केयर इसे ठीक रखेगी। बार-बार पानी पीते रहें। हल्का खाना लें, जैसे फल, अनाज और जरूरत हो तो गर्म सूप। थोड़ी देर टहलें, हल्की स्ट्रेचिंग करें और थकान लगे तो आराम करें। मन शांत रखने के लिए पांच मिनट धीरे-धीरे सांस लें या मन ही मन प्रार्थना कर लें। रात को सोने का टाइम ठीक रखें और सोने से पहले ज्यादा स्क्रीन देखने से बचें। अगर कहीं दर्द महसूस हो तो धीरे-धीरे मूव करें और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लें।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट