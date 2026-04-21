तुला राशिफल 21 अप्रैल 2026: आज तुला राशि वाले फाइनेंस को लेकर करें कैलकुलेशन, पढ़ें कैसा रहेगा आज का दिन
Libra Horoscope today:तुला राशि चक्र की सातवीं राशि हैं। आज तुला राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा, पढ़ें लवलाइफ, मनी लाइफ,करियर और हेल्थ राशिफल
Libra Horoscope Today for April 21, 2026: रिश्ते में क्लोजनेस को सिंपल केयर की जरूरत है एक कैयरफुल बैलेंस की नहीं। करीबी रिलेशनशिप में एक पार्टनर, एक पैरेंट्स और एक पुराना दोस्त कितनी चुपड़ी बात नहीं करते हैं, वे सिंपल रहते हैं। आपको अपनी टोन मैनेज करने की जरूरत है, अपने अंदर सॉफ्टनेस लाने की जरूरत है, कोशिश करें कि जो आपके पास आए वो कंफर्टेबली बाहर भी जाए। आज का दिन अच्छा होगा, अगर आप निष्पक्षा दिखाना बंद करेंगे और अपनी उपस्थिति जाहिर करेंगे।
Libra Love Horoscope Today, तुला लव राशिफल
आज आपके रिश्ते में गर्मजोशी दिखेगी, जहां कोई जीत और हार के मायने नहीं है। आपको लवलाइफ में एक रटी रटाई लाइन से अधिक साधारण तौर पर क्लोज आना और पार्टनर के लिए सॉफ्ट कार्नर अधिक मदद करेगा। आज आपके सामने जो पर्सन है, उसे मीडिएटर की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ आपकी जररूत है, इस बात को ध्यान रखें। सिंगल लोग आज किसी मीटिंग में ऐसे इंसान से मिलेंगे जो उन्हें पसंद आएगा। शांति और ईमानदारी आपको अच्छी लगेगी, वहीं आप ऊपरी दिखावे पर नहीं जाएंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो पाएंगे कि आज शांत शाम और ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करना, बिना फोन के साथ बैठकर खाना खाने से आप दोनों में जो गैप था वो कम होगा और आप एक दूसरे के करीब आएंगे। आज क्लोजनेज को धीमा रखें।
Libra Career Horoscope Today, तुला करियर राशिफल
आज तुला राशि वालों को काम मे अपनी एबिलिटी की परीक्षा देनी होगी, लोगों में सुलह और शांति कराना बंद करके काम का इम्तिहान होगा आज । आपको डिप्लोमेटिक होना होगा कई बातचीत के दौरान कई मामलों में। अगर बातचीत के लिए तैयार होना है तो एक ऐसी परिस्थिति सामने आ सकती है, जिसमें आपको क्लियर फैसला करना है।अगर आप कर्मचारी हैं, तो एक सीधा मेल और एक क्लियर फैसला आपको अच्छा लाभ देगा। अगर आप बिजनेस चलाते हैं, तो एक क्लाइंट के साथ आपकी सीमा तय करके आपके समय की बचत हो सकती है।स्टूडेंट्स के लिए आज तभी लाभ है जब वो अपनी स्टडी रिद्धम खुद से चुनें। आपको किसी ग्रुप में फिट होने से लाभ नहीं होगा।
Libra Money Horoscope Today, तुला मनी राशिफल
आज एक शेयरिंग फाइनेंशियल मैटर्स को क्लियर शब्द चाहिए होंगे। आज एक बांटी हुआ कॉस्ट, उधार दिया गया पैसा और पारिवारिक खर्च बिना बोले परेशानी खड़े कर सकते हैं, अगर इनको बिना देखे छोड़ दिया गया। इसलिए इस पर अधिक ध्यान दें। आप मनी मैटर्स को अच्छे से देखते हैं। आज शांति से कैलकुलेशन करने के लिए दिन अच्छा है और सीधे तौर पर आप आज बात भी कर सकते हैं। आपको लिखना है कि आप किसके देनदार हो, आपकी किसके लिए देनदारी है। इस तरह आप चीजों को सही कर सकते हैं। अगर सेविंग और निवेश और ट्रेडिंग को लेकर बात करें, तो आपको ज्वाइंट फैसलों को फिलहाल अवाइट करना है। एक साफ खाताबही हर रिलेशनशिप में मददगार होती है।
Libra Health Horoscope Today, तुला हेल्थ राशिफल
आज आपकी कमर दर्द, ओवरऑल एनर्जी लेवल और किडनी को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। तुला राशि वालों को अधिकतर भावनात्मक कूटनीति की कीमत चुकानी पड़ती है और आज आपको फिजिकल ऐसा फील होगाष दोपहर में आपको सिर में हैवीनेस फील हो सकती है, सिर में थोड़ा बहुत दर्द भी हो सकता है। आपको सॉफ्ट केयर से लाभ होगा। आज स्लो स्ट्रैचिंग और अच्छे से पानी पिएंगे और आराम से खाना खाएंगे तो शामत आराम होगा। एक शार्ट वॉक 10 मिनट तक बहुत जरूरी है।
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें