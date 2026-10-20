आज का तुला राशिफल (20 अक्टूबर 2026) : केतु 12वें भाव में-खुशी, समूह की प्लानिंग में चुनाव करें
Tula Rashifal in hindi: आज तुला राशि वाले ऑफिस में घरेलू चिंता के कारण ध्यान बंटे तो जरूरी बातें लिख लें। विद्यार्थियों के लिए पढ़ने की जगह व्यवस्थित करना उपयोगी रहेगा।
घर की सुविधा और मन की शांति दिन के फैसलों में आगे रह सकती है। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन मकर राशि के चौथे भाव में रहेगा। इससे घरेलू व्यवस्था, मां से बातचीत और अपने लिए सुकून की जगह बनाने पर ध्यान बढ़ सकता है। सुबह घर का कोई छोटा अधूरा काम निपटाने से बाकी जिम्मेदारियों में मन लगना आसान होगा। मां या परिवार के किसी अनुभवी सदस्य की राय उपयोगी लग सकती है। घर के लिए उपकरण खरीदने का विचार हो तो पहले उपलब्ध जगह, इस्तेमाल और देखभाल का खर्च देखें। केवल आकर्षक ऑफर देखकर फैसला न लें। मकान से जुड़ी बातचीत में जरूरतों की सूची तैयार करना खरीद की जल्दबाजी से बेहतर रहेगा। दोपहर में काम और घर के संदेश साथ आने पर थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। शाम को कमरे की हल्की सफाई, साथ बैठकर चाय या छोटी सैर राहत दे सकती है। घर सजाने की इच्छा को पूरे घर का बड़ा बदलाव बनाने की जरूरत नहीं है।
आज का तुला लव राशिफल
साथी के साथ सहज समय बिताने की इच्छा रह सकती है। बाहर जाने के बजाय घर पर पसंद का खाना या फिल्म भी अच्छा विकल्प होगा। रिश्तों में राहु कुंभ राशि के पांचवें भाव में और केतु सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में हैं। इनका प्रभाव निजी खुशी और समूह की योजनाओं में चुनाव मांगता है, इसलिए दोस्तों के कार्यक्रम के कारण पहले से तय साथ का समय न बदलें। कोई बदलाव जरूरी हो तो सामने वाले को पहले बताएं। अकेले पाठक किसी परिचित से बातचीत में सहजता महसूस कर सकते हैं। इसे तुरंत रिश्ते का नाम देना जरूरी नहीं है। परिवार की अपेक्षाओं पर चर्चा करते समय साथी की सुविधा भी पूछें।
आज का तुला करियर राशिफल
काम की शुरुआत उस हिस्से से करें जिसके लिए शांत ध्यान चाहिए। घर से काम कर रहे हैं तो परिवार को अपनी जरूरी मीटिंग की जानकारी पहले दें। करियर में गुरु कर्क राशि के दसवें भाव में हैं। उनका प्रभाव जिम्मेदारी लेते समय अपेक्षित नतीजा और उसे पूरा करने के साधन समझने की सलाह देता है। किसी वरिष्ठ से केवल मंजूरी नहीं, काम की प्राथमिकता भी पूछ सकते हैं। किताबें जुटाते रहने के बजाय एक अध्याय का अभ्यास पूरा करें। शाम तक अपने काम का छोटा सार तैयार रखें। इससे अगले दिन शुरुआत करने में समय कम लगेगा।
आज का तुला धन राशिफल
घरेलू खरीदारी बजट का बड़ा हिस्सा ले सकती है। उपकरण की कीमत के साथ डिलीवरी, लगाने और बाद की देखभाल का खर्च भी जोड़ें। पुरानी चीज ठीक हो सकती है तो पहले उसका अनुमान लें। परिवार के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बने तो खर्च की सीमा पहले तय कर लें। किसी मकान या सजावट संबंधी पेशकश पर तुरंत रकम देने के बजाय शर्तें पढ़ें। जरूरत और सुविधा में फर्क रखना उपयोगी होगा। छोटी खरीदों को मामूली समझकर छोड़ न दें। दिन के अंत में उनका जोड़ अपेक्षा से अधिक दिख सकता है।
आज का तुला हेल्थ राशिफल
दिनचर्या में शनि मीन राशि के छठे भाव में हैं। उनका प्रभाव घरेलू काम के बीच भोजन और आराम को टालने से बचने की जिम्मेदारी याद दिलाता है। सफाई या सामान जमाने के काम को छोटे हिस्सों में करें। लंबे समय तक एक मुद्रा में बैठने के बाद हल्की चाल चलें। मन भारी लगे तो कुछ देर शांत जगह बैठना सहायक हो सकता है। देर शाम तक स्क्रीन देखने की जगह सोने से पहले हल्का विराम लें। थकान को आलस्य मानकर खुद पर दबाव न बढ़ाएं।
आज की सलाह: घर की सुविधा बढ़ाएं, लेकिन खरीद से पहले जरूरत और खर्च जांचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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