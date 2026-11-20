तुला राशिफल 20 नवंबर 2026: मार्गी शुक्र अपनी नीच राशि में, भावनाओं में किया गया खर्च बढ़ेगा
aaj ka Tula Rashifal: संतान की खबर पर परिवार में होने वाली बातचीत दिन की सबसे आत्मीय याद बनेगी। अपनी खुशी प्रिय व्यक्ति से सीधे साझा करें।
घर में संतान की अच्छी खबर से खुशी होगी और दिन का पहला उत्साह परिवार के साथ बंटेगा। जिस बात को लेकर बच्चे की ओर ध्यान लगा था, उसके बारे में सुखद जानकारी सामने आएगी। घर की बातचीत में गर्व होगा और बच्चे के अगले कदम को लेकर दिलचस्पी बढ़ेगी। आज मन में प्रेम भी रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात या साथ बाहर जाने की संभावना है। जीवनसाथी के साथ तालमेल रहेगा और रोजमर्रा की बातों में अपनापन महसूस होगा। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के छठे भाव में रहेगा। इससे कार्यक्रम व्यस्त होगा और दफ्तर के किसी साथी की मांग आपका समय लेगी। लगातार मेहनत से यह काम सुलझेगा। घर की खुशी के साथ काम की जिम्मेदारी भी चलती रहेगी। दिन का अच्छा हिस्सा इसी संतुलन में बीतेगा।
तुला करियर राशि आज कैसी है
विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और मेहनत के अच्छे नतीजे मिलने के योग हैं। किताब खोलने के बाद विषय पर टिके रहना आसान होगा। किसी कठिन पाठ को दोबारा समझने की कोशिश उपयोगी रहेगी। पढ़ाई की व्यस्तता के बीच अपनी प्रगति को लेकर संतोष होगा। नौकरी में सहकर्मी के काम से जुड़ी अतिरिक्त मांग सामने आएगी। अपना काम पूरा करते हुए उस जरूरत के लिए भी जगह बनानी होगी। कारोबार बढ़ाने के प्रयासों के लिए दिन अनुकूल है और विस्तार से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। नई जिम्मेदारी का उत्साह रहेगा, हालांकि उसे संभालने में समय लगेगा। काम का क्रम पहले तय कर लें।
तुला धन राशि आज कैसी है
काम में सोचकर लिया गया सीमित जोखिम कमाई का अवसर दे सकता है। कारोबार के विस्तार पर होने वाला खर्च भी ध्यान खींचेगा। आज पैसे की चर्चा केवल आय तक सीमित नहीं रहेगी, अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करने का मन भी होगा। कन्या राशि के बारहवें भाव में मार्गी शुक्र अपनी नीच राशि में है। इससे स्नेह जताने और सुख-सुविधा पर खर्च की प्रवृत्ति रहेगी। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताने की योजना में जेब का ध्यान कुछ पीछे छूट सकता है। चेतावनी साफ है, भावनाओं में किया गया खर्च तय सीमा से आगे जा सकता है। मिलने की योजना के लिए रकम पहले तय रखें।
तुला लव राशि आज कैसी है
जीवनसाथी के साथ बातचीत सहज होगी। घर की किसी छोटी जरूरत पर साथ बैठने से निकटता बढ़ेगी। प्रेम संबंध में मिलने की इच्छा प्रबल रहेगी और मुलाकात के योग हैं। प्रिय मित्र से बातचीत में गर्माहट होगी। सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में केतु मित्रमंडली की होड़ से अलग रहने और कुछ सामाजिक अपेक्षाएं छोड़ने का भाव देगा। बड़ी महफिल से अधिक अपने करीबी का साथ अच्छा लगेगा। इससे हर बुलावे पर जाने की इच्छा कम होगी।
तुला हेल्थ राशि आज कैसी है
व्यस्त दिनचर्या के कारण आराम के लिए समय निकालना कठिन लग सकता है। काम के बीच अगला काम याद आता रहेगा और ध्यान बार-बार जिम्मेदारियों पर लौटेगा। सेहत में किसी बड़े बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है, हालांकि भागदौड़ से थकान महसूस होने की संभावना है। घर की अच्छी खबर मन को हल्का रखेगी। पढ़ाई या दफ्तर का काम लंबा चलने पर विराम की जरूरत महसूस होगी। आज काम पूरा होने का संतोष आराम के समय भी साथ रहेगा। अपने नियमित विश्राम का समय बनाए रखें।
क्या करें
बच्चे की अच्छी खबर पर उसके साथ कुछ समय बैठें और उसकी पूरी बात सुनें।
क्या न करें
सहकर्मी की मांग सुनकर अपने पूरे दिन का काम एक साथ बदलने का वादा न करें।
कल का राशिफल
कल पढ़ाई में सफलता के योग हैं। नौकरी में आत्मविश्वास रहेगा। सेहत अनुकूल रहेगी। पारिवारिक आयोजन में शामिल होने और कारोबार बढ़ाने के लिए लंबी यात्रा की संभावना है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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