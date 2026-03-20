तुला राशिफल 20 मार्च: एक्स के साथ हो सकती है सुलह, ऑफिस पॉलिटिक्स रहें दूर, अलग-अलग सोर्स से आज मिलेगा पैसा

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। इस राशि के जातकों का स्वामी ग्रह शुक है। आइए जानते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए आज 20 मार्च का दिन कैसा रहने वालाहै। नीचे पढ़ें तुला राशि का विस्तृत भविष्यफल

Libra Horoscope Today 20 March 2026: तुला राशि वाले लोग आज अपनी लव लाइफ में होने वाली गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करें। रिश्ते में ईमानदारी से पेश आना सबसे जरूरी है। बात अगर प्रोफेशनल लाइफ की करें तो आज काम पर ज्यादा ध्यान दें और कोशि करें कि आप अपने सीनियर्स की उम्मीदों पर खरा उतरें। कुछ चुनौतियों से सामना होगा लेकिन आप सारी चीजें संभाल ले जाएंगे। हर टास्क दिल से पूरा करें। पैसों और सेहत दोनों की स्थिति आज आपके लिए एकदम ठीक रहेगी। नीचे विस्तार से जानें कि तुला राशि वालों के लिए आज लव लाइफ, करियर, मनी और सेहत के मामले में किन-किन चीजों का ध्यान रखना है?

यहां पढ़ें तुला राशि के लिए 20 मार्च 2026 का विस्तृत राशिफल तुला लव राशिफल, Libra Love Horoscope Today आज तुला राशि वालों को प्यार के मामले में कुछ चीजों का ध्यान रखन होगा। हो सकता है कि आज पार्टनर के साथ तकरार या तनाव की स्थिति बने। पार्टनर को आपसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा। ऐसे में उसे उम्मीद हो सकती है कि आप उसका ख्याल रख लेंगे। अगर कुछ कहना है तो पार्टनर से खुलकर दिल की बात कह दें। चुप रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप लंबे समय से पार्टनर को कोई तोहफा देने का मन बना रहे थे तो आज .ये काम कर ही दें। कुछ लोगों के लिए आज एक्स से जुड़ा कोई मामला सुलझने की संभावना है। ऐसे में खुशी तो मिलेगी ही। शादीशुदा महिलाओं के लिए प्रेग्नेंसी के योग बन रहे हैं। हालांकि आज ससुराल पक्ष से कोई दिक्कत आ सकती है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, आज उनकी जिंदगी में थोड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

तुला करियर राशिफल, Libra Career Horoscope Today तुला राशि वाले आज कोशिश करें कि ऑफिस में होने वाली राजनीति से दूर रहा जाएगा। आज कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी या काम मिलने की संभावना है। ऐसे में आपको मौका मिलेगा कि आप खुद को साबित कर पाएंगे। हो सकता है कि आज काम में कुछ छोटी-मोटी दिक्कत आ जाएं, ऐसे में सतर्क रहें। आज के दिन आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ काम में ही लगाए रखें। जो लोग बिजनेस की दुनिया से जुड़े हैं, वो आज धैर्य से काम लें क्योंकि पार्टनर से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। ऐसे में आपका काम इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति का सामना हो तो समझदारी से इसका समाधान निकालने की कोशिश करें।

तुला मनी राशिफल, Libra Money Horoscope Today तुला राशि वालों को आज पैसे सा सही मैनेजमेंट कर लेना चाहिए। आज कई अलग सोर्स से पैसा मिलने की संभावना दिख रही है। हालांकि कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग बैंक लोन से जुड़ी दिक्कत का सामना कर सकते हैं। अगर भाई-बहन के साथ पैसों से जुड़ा कोई विवाद था तो वो आज वो सुलझ सकता है। परिवार में अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला था तो उससे आपको राहत मिल सकती है। अगर आप विदेश में यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे थे तो आज फ्लाइट और होटल की बुकिंग के लिए समय सही है।

तुला हेल्थ राशिफल, Libra Health Horoscope Today आज तुला राशि वाले लोग दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। आज कोशिश करें कि शराब और तंबाकू से दूर रहें। हो सके तो इन चीजों को छोड़ देना ही सही होगा। जिन लोगों की सर्जरी आज होनी है, वो लोग डेट आगे बढ़वा सकते हैं। कुछ लोगों को आज हल्की-फुल्की हेल्थ संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में सावधानी रखें। कुछ लोगों को सीने से जुड़ा हुआ इंफेक्शन हो सकता है, जोकि आज दिन में बढ़ सकता है। दोपहर के बाद टू-व्हीलर चलाते समय खास ध्यान रखें।