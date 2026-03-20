तुला राशिफल 20 मार्च: एक्स के साथ हो सकती है सुलह, ऑफिस पॉलिटिक्स रहें दूर, अलग-अलग सोर्स से आज मिलेगा पैसा
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। इस राशि के जातकों का स्वामी ग्रह शुक है। आइए जानते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए आज 20 मार्च का दिन कैसा रहने वालाहै। नीचे पढ़ें तुला राशि का विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Today 20 March 2026: तुला राशि वाले लोग आज अपनी लव लाइफ में होने वाली गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करें। रिश्ते में ईमानदारी से पेश आना सबसे जरूरी है। बात अगर प्रोफेशनल लाइफ की करें तो आज काम पर ज्यादा ध्यान दें और कोशि करें कि आप अपने सीनियर्स की उम्मीदों पर खरा उतरें। कुछ चुनौतियों से सामना होगा लेकिन आप सारी चीजें संभाल ले जाएंगे। हर टास्क दिल से पूरा करें। पैसों और सेहत दोनों की स्थिति आज आपके लिए एकदम ठीक रहेगी। नीचे विस्तार से जानें कि तुला राशि वालों के लिए आज लव लाइफ, करियर, मनी और सेहत के मामले में किन-किन चीजों का ध्यान रखना है?
यहां पढ़ें तुला राशि के लिए 20 मार्च 2026 का विस्तृत राशिफल
तुला लव राशिफल, Libra Love Horoscope Today
आज तुला राशि वालों को प्यार के मामले में कुछ चीजों का ध्यान रखन होगा। हो सकता है कि आज पार्टनर के साथ तकरार या तनाव की स्थिति बने। पार्टनर को आपसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा। ऐसे में उसे उम्मीद हो सकती है कि आप उसका ख्याल रख लेंगे। अगर कुछ कहना है तो पार्टनर से खुलकर दिल की बात कह दें। चुप रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप लंबे समय से पार्टनर को कोई तोहफा देने का मन बना रहे थे तो आज .ये काम कर ही दें। कुछ लोगों के लिए आज एक्स से जुड़ा कोई मामला सुलझने की संभावना है। ऐसे में खुशी तो मिलेगी ही। शादीशुदा महिलाओं के लिए प्रेग्नेंसी के योग बन रहे हैं। हालांकि आज ससुराल पक्ष से कोई दिक्कत आ सकती है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, आज उनकी जिंदगी में थोड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।
तुला करियर राशिफल, Libra Career Horoscope Today
तुला राशि वाले आज कोशिश करें कि ऑफिस में होने वाली राजनीति से दूर रहा जाएगा। आज कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी या काम मिलने की संभावना है। ऐसे में आपको मौका मिलेगा कि आप खुद को साबित कर पाएंगे। हो सकता है कि आज काम में कुछ छोटी-मोटी दिक्कत आ जाएं, ऐसे में सतर्क रहें। आज के दिन आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ काम में ही लगाए रखें। जो लोग बिजनेस की दुनिया से जुड़े हैं, वो आज धैर्य से काम लें क्योंकि पार्टनर से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। ऐसे में आपका काम इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति का सामना हो तो समझदारी से इसका समाधान निकालने की कोशिश करें।
तुला मनी राशिफल, Libra Money Horoscope Today
तुला राशि वालों को आज पैसे सा सही मैनेजमेंट कर लेना चाहिए। आज कई अलग सोर्स से पैसा मिलने की संभावना दिख रही है। हालांकि कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग बैंक लोन से जुड़ी दिक्कत का सामना कर सकते हैं। अगर भाई-बहन के साथ पैसों से जुड़ा कोई विवाद था तो वो आज वो सुलझ सकता है। परिवार में अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला था तो उससे आपको राहत मिल सकती है। अगर आप विदेश में यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे थे तो आज फ्लाइट और होटल की बुकिंग के लिए समय सही है।
तुला हेल्थ राशिफल, Libra Health Horoscope Today
आज तुला राशि वाले लोग दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। आज कोशिश करें कि शराब और तंबाकू से दूर रहें। हो सके तो इन चीजों को छोड़ देना ही सही होगा। जिन लोगों की सर्जरी आज होनी है, वो लोग डेट आगे बढ़वा सकते हैं। कुछ लोगों को आज हल्की-फुल्की हेल्थ संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में सावधानी रखें। कुछ लोगों को सीने से जुड़ा हुआ इंफेक्शन हो सकता है, जोकि आज दिन में बढ़ सकता है। दोपहर के बाद टू-व्हीलर चलाते समय खास ध्यान रखें।
डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट