तुला राशिफल 20 जनवरी 2026: तुला राशि वालों एनर्जी और खुशियां दोनों ही प्लस में, जानें कैसा रहेगा आज का दिन?

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।तुला राशि वालों एनर्जी और खुशियां दोनों ही प्लस में, जानें कैसा रहेगा आज का दिन? 

Jan 20, 2026 05:43 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Libra Horoscope Today 20 January 2026 :तुला राशि वाले आदर्शवादी हैं। आपको लव रिलेशनशिप के चैलेंज को सोल्व करने में सफलता मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ को असाइनमेंट को आप सावधानी से संभालें। आर्थिक तौर पर आपके सामने परेशानियां आ सकती हैं, हेल्थ को लेकर भी आज छोटे इश्यूज होंगे। आज आपकी लवलाइफ में आपका दिन अच्छा रहेगा, एनर्जी और खुशियां दोनों ही प्लस में रहेंगीं। इस समय आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों स्पेशल अटेंशन की मांग कर रही हैं।

तुला लव राशिफल

आज तुला राशि वालों की लवलाइफ में टेंस पल आएंगे। आपको इसको सावधानी से संभालना है। आपको आज खास तौर पर लवर के साथ समय बिताना है। आपको छोटी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, लेकिव इसके बाद भी आप लवर के साथ खुश रहेंगे। आज लवलाइफ में आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। आपको इस बात को लेकर भी श्योर रहना चाहिए कि वो उस समय रोमांटिक मूड में हो। शादीशुदा महिलाएं आज कंसीव कर सकती हैं। आपके लिए परिवार को शुरू करने का यह अच्छा मौका । आज कुछ महिलाएं आज एक्स लवर से भी मिल सकती है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट आज हो सकते हैं।

तुला करियर राशिफल

आज तुला राशि वालों को वर्कप्लेस में खास तौर पर इमानदार रहना है। आपको ऑफिस में रूककर अधिक घंटे काम करना होगा। जो लोग सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े हैं, वो लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को खास तौर पर चमकाना है, जिससे आप क्लाइंट को मना सकें। आपका काम के प्रति कमिटमेंट आपके विदेश के क्लाइंट देखेंगे और आपको इसके लिए एक मेल करेंगे। आइटी, हेल्थकेयर, एचआर., अकाउंटिंग, एकेडमिक, बिजनेस डेवल्पर्स आज पूरे दिन बिजी रहेंगे, उनका शेड्यूल टाइट रहेगा। स्टूडेंट्स को विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है।

तुला मनी राशिफल

आज तुला राशि वालों के सामने फाइनेंशनयल इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि जितना कमाएं उससे कम ही खर्च करें, आपको अधिक खर्च नहीं करना है, आपको इन दोनों में एक बैलेंस बनाना है। आज कुछ लोग अपने धन को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं, खासकर वे स्टॉक मार्केट में अपना पैसा स्मार्ट तरीके से लगाएंगे। आज कुछ भी आंख बंद करके ना खरीदें, इस समय अपने खर्चों को लेकर आपको खास ध्यान देना है। आज लोन को वापस चुकाने में आपको समस्या आ सकती हैं, इसलिए आपको पहले से इस बात पर ध्यान देना होगा।आज घर के बुजुर्ग चाहेंगे कि वो अपनी संपत्ति को अपने बच्चों में बांट दें।

तुला हेल्थ राशिफल

आज आपको हल्का-फुल्का इंफेक्शन हो सकता है, लेकिन इससे आपका रुटीन खराब हो सकता है। महिलाओं को आज माइग्नेन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आपके शरीर में दिक्कत और बुजुर्गों में हेल्थ से जुड़ी समस्याएं रहेगीं। कुछ लोगों के दांतों में दर्द और जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, इसके लिए आप स्किन इंफेक्शन से भी आप परेशान हो सकते हैं। कुछ लोगों को हल्की सांस से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। आज बच्चों को खासतौर पर खेलते समय सावधान रहना है, क्योंकि आपको खेलते समयआपको चोट लग सकती है।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
