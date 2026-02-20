तुला राशिफल 20 फरवरी 2026 : आज तुला राशि के पास पैसा सुबह के समय पैसा आएगा, ऑफिस की पॉलिटिक्स को अच्छे से हैंडल करें
Libra Horoscope aaj tula rashi ka rashifal : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।आज तुला राशि के पास पैसा सुबह के समय पैसा आएगा, ऑफिस की पॉलिटिक्स को अच्छे से हैंडल करें
Libra Horoscope Today 20 February 2026: आज तुला राशि वालों की रोमांटिक लवलाइफ में आज धैर्य की जरूरत होगी, इसलिए हर बात और काम सोच विचार कर करें। आज स्मार्ट निवेश का प्लान बनाएं और फाइनेंशियली आप अच्छे हैं। आज प्रोफेशनल असाइनमेंट को हैंडल करते समय आपको ईगो को बाहर ्रखना है। आज कोई प्रोफेशनल चैलेंज आपकी पर्फोर्मेंस को प्रभावित नहीं करेगा। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप रोमांटिक लाइफ में शांति बनाए रखें। आज तुला राशि वालों की हेल्थ और वेल्थ दोनों पॉजिटिव रहेंगी।
तुला लव राशिफल
आज तुला राशि वालों की ईमानदारी रिश्तों में बहुत वैल्यू करती है। आपको अपने लव अफेयर को सेफ रखना चाहिए. आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका लवर बाहर के किसी इंसान से प्रभावित ना हो। आपको अपने लवर की उपस्थिति को वैल्यू देनी चाहिए। दिन का दूसरा भाग भी लवर को परिवार से मिलवाने के लिए अ्चछा , इसको लेकर आप परिवार भी आपके भविष्य पर फैसला ले सकता है। आज आप अपने लवर को गिफ्ट के जरिए सरप्राइज दें। आज कुछ तुला राशि के लोग डेट पर जा सकते हैं। आपके बहुत जरूरी है कि आप बहुत अच्छे तरीके से और फन में अपने लवर को प्रपोज करें।
तुला करियर राशिफल
आज तुला राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। आज कुछ प्रोफेशनल्स को ऑफिस की पॉलिटिक्स को हैंडल करने के लिए कुछ टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना होगा। आप लोग आज ज़ब इंटरव्यू में भी सफलता पाएंगे। वहीं कुछ मैनेजर्स आज अपनी पॉजिशन में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। आज जॉब पार्टेल पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करो, आपके पास इंटरव्यू की लाइन लग जाएगी। आज फोटोग्राफर,हेल्थ सर्विस प्रोफेशनल्स, शेफ, आर्किटेक्ट, कॉपीराइटर, टेक्निशियन, एकेडमिशियन को ऑफिस पर अपनी योग्यता साबित करने के भरपूर मौके मिलेंगे। आज जो स्टूडेंट्स किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आज पॉजिटिव न्यूज पा सकते हैं।
तुला मनी राशिफल
आज आपके पास पैसा सुबह के समय आएगा, लेकिन आपको पैसा आंखें बंद करके खर्च नहीं करना है। आपको अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देनी हैं। इससे आपके पास प्रोपर मनी मैनेजमेंट रहेगा। आपको पिछले निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप एक जॉब से तो पैसा लेंगे, ही साथ ही पार्ट टाइम जॉब से भी आप सैलरी पाएंगे। आज दान के लिए पैसा भी दे सकते हैं। कुछ बिजनेसमैन को आज प्रमोटर्स के जरिए पैसा लाने में मदद मिलेगी। आपको अपना पैसा लग्जरी के आइटम में खर्च नहीं करना है, कोशिश करें कि आप लग्जरी आइटम पर खर्च को लेकर ना ही फैसला करें। आज आप घर या वाहन खरीद सकते हैं।
तुला हेल्थ राशिफल
आज तुला राशि वालों को अपने लाइफस्टाइल को लेकर सावधना रहना चाहिए। आज आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है, आज महिलाएं भी स्त्री रोग से जुड़ी दिक्कतों को लेकर परेशान हो सकती हैं। आपको वेकेशन पर एडवैंचर्स स्पोर्ट्स को लेकर खास ध्यान देना चाहिए, इन्हें फिलहाल अवाइड करें। आज हेल्दी पोषक तत्वों वाली चीजों को लें। जैसे प्रोटीन, विटामिन को खाने में शामिल करें। आज आपको गले में दर्द हो सकता है, आपको माइग्रेन, जोड़ों में दर्द हो सकता है।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट